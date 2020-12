Un VPN changera-t-il votre adresse IP?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lune des questions les plus fréquemment posées sur les services VPN (Virtual Private Networking) est de savoir sils changeront votre adresse IP - et sils le font, ce que cela signifie réellement. Regardons les deux.

Mais dabord, découvrons ce quest une adresse IP et pourquoi cest important.

Tout ce que vous connectez à un réseau doit avoir une adresse unique pour pouvoir envoyer et recevoir des données sur ce réseau. Sur Internet, cette adresse est une adresse IP; lIP signifie Internet Protocol. Chaque site Web, chaque ordinateur connecté, chaque application pour smartphone a besoin dune adresse IP pour fonctionner.

Pour les utilisateurs privés et personnels, votre adresse IP vous est fournie automatiquement par votre fournisseur daccès Internet (FAI). Si vous avez un routeur, le FAI lui donnera sa propre adresse IP et celle-ci sera partagée avec tous les appareils auxquels il est connecté (votre routeur donne alors à chacun de ces appareils sa propre adresse IP et achemine chaque paquet de données vers lappareil approprié. , cest pourquoi on lappelle un routeur). Sil sagit dun appareil autonome tel quun smartphone, il sera unique à cet appareil.

Votre adresse IP peut être utilisée pour identifier qui est votre fournisseur daccès Internet et où vous vous trouvez. Cet emplacement varie dun fournisseur daccès Internet à lautre, par exemple, notre adresse IP vous indique simplement que nous sommes quelque part au Royaume-Uni; dautres FAI ont des blocs dadresses IP spécifiques pour des régions spécifiques du pays, votre adresse IP peut donc indiquer dans quelle ville vous vous trouvez.

Vous localiser en fonction de votre adresse IP est couramment utilisé pour restreindre le contenu. Les messages «Ce contenu nest pas disponible sur ce territoire» sur YouTube ou les pages «Cette page nest pas disponible pour les utilisateurs de lUnion européenne» sur les sites Web? Ils identifient votre emplacement à partir de votre adresse IP et vous arrêtent.

Les adresses IP sont également collectées par les réseaux publicitaires et utilisées avec dautres identifiants tels que les cookies de suivi pour créer une image de vos habitudes de navigation.

Et les adresses IP peuvent être utilisées dans les assignations à comparaître qui obligent les fournisseurs de services Internet à révéler lidentité de leurs clients. Cest une réelle préoccupation dans les régimes répressifs où le simple fait de critiquer les autorités peut vous mettre en prison.

Cela vous en donne un autre. En effet, lorsque vous êtes connecté via un VPN, vos données Internet ne vont pas directement au site ou au service que vous visitez; il va au serveur VPN, et ce serveur se connecte ensuite au site ou au service (parfois via plusieurs autres serveurs pour encore plus de confidentialité). Le site ou le service voit ladresse IP du serveur, pas vous - donc, même si vous naviguez depuis Birmingham, Belfast ou Boston, le site pense que vous êtes à Bangalore, en Bulgarie ou en Belgique.

Vous êtes plus difficile à tracer, plus difficile à suivre et vous pouvez accéder au contenu qui nest disponible que pour les personnes qui se connectent à partir de lendroit où vous semblez vous connecter.

Oui, mais uniquement dans le cadre dune stratégie de sécurité plus large: si vous zoomez sur Internet sur un VPN mais que vous êtes connecté à Facebook ou que vous téléchargez un logiciel bourré de malwares depuis les coins sombres du Web, vous annulez le meilleur travail du VPN. . Si la confidentialité est importante, cela signifie une sécurité basée sur le navigateur et une bonne évacuation des réseaux sociaux.

Vous recommencerez à partager votre véritable adresse IP avec les sites ou services que vous visitez.

Pas habituellement. Si vous avez choisi le meilleur service VPN, il aura une politique de non-journalisation: cela signifie quil ne conserve aucune trace de quoi que ce soit, y compris les adresses IP des clients. Dès que vous vous déconnectez, le service VPN oublie que vous y étiez.

Écrit par Carrie Marshall. Édité par Dan Grabham.