Comment utiliser un VPN pour vous protéger en ligne

(Pocket-lint) - Les réseaux privés virtuels, ou VPN, existent depuis de nombreuses années. Traditionnellement, ils ont été utilisés pour des connexions sécurisées dans les réseaux dentreprise, que ce soit pour accéder aux systèmes de fichiers ou aux e-mails professionnels.

Cependant, étant donné laugmentation de lutilisation dInternet depuis sa création, de nombreux utilisateurs les utilisent désormais pour sécuriser leur présence dans le cyberespace, en masquant leur adresse IP à dautres utilisateurs, rendant leurs activités invisibles.

Ici, nous examinons un certain nombre dapplications pour les VPN qui sont utilisées plus fréquemment. La légalité de certaines de ces activités peut être considérée comme discutable, alors procédez à vos propres risques.

Récemment, il y a eu plus de couverture dans la presse des gouvernements et des pirates informatiques qui se penchent sur lactivité dun individu en ligne. Bien que la majorité de ces opérations ne soient effectuées que dans lintérêt de la sécurité nationale, vous souhaiterez peut-être limiter votre visibilité aux organisations et aux individus en utilisant un VPN pour masquer votre activité aux autres.

Pour une protection ultime, assurez-vous que le fournisseur VPN que vous choisissez ne stocke pas les journaux des activités de ses utilisateurs. Certains le font, alors assurez-vous de vérifier.

De nombreux services en ligne tels que BBC iPlayer, Netflix et même lApple Store sont verrouillés sur un emplacement géographique donné. Dans le cas des services de streaming, cela est généralement dû à des licences autour de programmes. Un radiodiffuseur paiera souvent pour le droit de diffuser un programme donné dans une région donnée et laccès à celui-ci est donc limité à la région particulière.

En utilisant un VPN, il est possible de contourner cette limitation en accédant, par exemple, à Netflix depuis le Royaume-Uni via un serveur VPN basé aux États-Unis, permettant ainsi laccès à une programmation exclusivement américaine. Il en va de même pour accéder au BBC iPlayer depuis lextérieur du Royaume-Uni, mais via un serveur VPN britannique.

Souvent en déplacement? Vous souhaitez accéder à des informations commerciales confidentielles via le Wi-Fi dans votre café local? Nous vous recommandons dutiliser un VPN dans cette situation car il est généralement impossible de savoir qui dautre est sur ce réseau.

Ils peuvent avoir le matériel et les connaissances nécessaires pour détecter les données partagées via le Wi-Fi ouvert au public. Cest certainement le cas si vous effectuez souvent des opérations bancaires en ligne lors de vos déplacements.

Si vous êtes au travail ou à luniversité et que vous devez vérifier cette enchère eBay importante sur laquelle vous enchérissez, mais eBay est bloqué à partir de votre emplacement, vous pouvez utiliser un VPN pour contourner le problème.

Parfois, lutilisation dun VPN vous permettra de contourner cette restriction et de vous assurer de gagner cette enchère pour le modèle Optimus Prime manquant de votre collection.

Les conversations sur les services VOIP, tels que Skype, peuvent être relativement facilement piratées si vous êtes sur un réseau Wi-Fi public. Lutilisation dun VPN rend beaucoup plus difficile lécoute de ceux dont vous ne souhaitez peut-être pas connaître vos détails personnels.

Il est important de décider de ce que vous voulez le plus dun VPN, car cela déterminera les fonctionnalités que vous appréciez le plus. Si vous voulez faire partie des 37% qui en utilisent un pour la confidentialité - par exemple, pour empêcher les fournisseurs de services de vendre vos habitudes de navigation - vous voudrez vous renseigner sur les politiques internes de lentreprise. Sil sagit simplement de cacher vos données aux personnes de votre réseau local, vous pourriez être satisfait dune gamme de produits plus large.

Alors que certains VPN facturent des frais mensuels, une poignée offre un niveau gratuit. Assurez-vous de lire la répartition des fonctionnalités. Une période dessai peut être un moyen utile de décider quun service est fait pour vous, mais si un service gratuit semble trop beau pour être vrai, il y a de fortes chances que ce soit le cas.

Assurez-vous den choisir un qui fait confiance aux autres. Vous pouvez consulter notre fonctionnalité Meilleurs VPN qui détaille les meilleurs VPN du marché. Si vous recherchez une vue alternative ou plus de détails, les fans de Reddit peuvent consulter le sous-répertoire VPNReviews pour lire des expériences pratiques.

Si vous utilisez un VPN pour empêcher un tiers de créer des données sur votre historique de navigation, vous voulez vous assurer que votre fournisseur ne fait pas la même chose. Lisez les petits caractères, vérifiez les critiques et utilisez les moteurs de recherche pour voir ce que les autres disent de la politique de journalisation du VPN.

Les défenseurs de la vie privée sopposent au choix dun VPN situé dans la liste des «14 yeux» des nations partageant des renseignements. Le gouvernement américain pourrait demander à une entreprise de transmettre ses données clients dans le cadre denquêtes, par exemple. Gardez cela à lesprit si vous recherchez un VPN en raison de problèmes de surveillance.

Assurez-vous de savoir comment configurer le VPN sur votre appareil. Certains fournisseurs proposent des applications pour iPhone et Android. Si votre principale préoccupation est la navigation mobile, vérifiez les applications disponibles. De même, si vous en voulez un principalement pour Windows, vous navez pas à vous soucier des applications mobiles.

ThatOnePrivacySite propose un tableau de comparaison VPN qui vous permet de rechercher le fournisseur choisi. Si votre principale préoccupation est la confidentialité, vérifiez si vous devez être au courant de tout problème.

Ce nest pas parce que vous êtes sur un VPN que vous êtes en sécurité. Une étude de High-Tech Bridge a révélé que certains VPN utilisent un cryptage obsolète ou non sécurisé. La société exécute un vérificateur en ligne gratuit pour tester la connexion, particulièrement idéal si vous êtes sur un essai gratuit.

Comme toute méthode de sécurité, cela ne peut aider que dans la mesure du possible. Un VPN ne vous empêchera pas de transmettre les détails de votre carte de crédit dans une escroquerie par e-mail ou de perdre votre disque dur dans un aéroport. Suivez les mêmes règles de sécurité de base que vous le feriez sans le service.

