47 des recherches dimages accidentelles les plus amusantes que vous verrez

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Si vous avez déjà eu besoin de trouver une photo sur le Web, vous savez à quel point la recherche dimages Google peut être merveilleuse et puissante. Une recherche rapide et vous pouvez essentiellement trouver nimporte quoi. Les algorithmes danalyse dimage de Google deviennent de jour en jour plus intelligents, ce qui signifie quil comprend mieux que jamais les images.

Une erreur dans votre recherche peut cependant avoir des résultats hilarants. Nous avons traqué certains des problèmes de recherche dimages les plus agréables quInternet ait à offrir.

Rejoignez-nous dans un voyage de gloussements et de bons moments et merci aux utilisateurs de Twitter qui ont eu la gentillesse de partager leurs erreurs avec le monde.

Birkensocks

Les Birkenstocks sont une marque de sandales et tout le monde sait que cest un péché de porter des sandales et des chaussettes ensemble, mais peut-être que ces chaussettes sont acceptables? Julia nétait certainement pas déçue de sa trouvaille, mais peut-être quelle le serait si elle en trouvait dans son bas de Noël.

Nerd Stark

Une autre image accidentelle de Game of Thrones a fait son chemin dans notre liste en transformant Eddard Stark en un énorme nerd. Peut-être que sil sétait contenté de lire des livres, il aurait pu garder la tête.

Babes dragon barbu

Les dragons barbus sont des créatures assez magnifiques. Nous ne sommes pas sûrs de les appeler des filles, mais celui-ci est un exemple frappant, sans aucun doute.

Chouettes chat

Depuis lépoque du premier chat qui a demandé «Je peux faire du cheeseburger», les chats ont fait lobjet de nombreux mèmes et images hilarants sur Internet. Les hiboux-chats sont beaucoup plus utiles pour les gloussements que pour le stockage de la nourriture.

Chaise pice la citrouille

Lépice de citrouille est incroyablement populaire et son intérêt grandit chaque année. Les gens semblent vouloir le voir utilisé dans tous les aliments imaginables, mais les cafés et les thés sont définitivement un favori. Dans sa recherche de Chai, Chelsea Atkinson est tombée sur cette chaise magnifiquement habillée.

Snuggler de drogue

Si vous êtes un trafiquant de drogue, nous ne vous recommandons pas dessayer de passer la douane comme celle-ci. Cette image du film de stoner Harold et Kumar apparaît de manière hilarante si vous saisissez par erreur "trafiquant de drogue" dans la recherche dimages Google.

Carlin de guerre

Les carlins. Y a-t-il quelque chose quils ne peuvent pas faire? Eh bien, il savère quils ne peuvent pas paraître féroces en armure de combat, cest sûr. Pourtant, les recherches accidentelles de "carlins de guerre" ne déçoivent pas.

Lama Del Ray

En ce qui concerne les pochettes dalbums, celui-ci est quelque chose dassez spécial. Nous ne savons pas si le créateur de limage se moquait ou non de " Born to Die " de Lana Del Rey, mais cest certainement une heureuse découverte accidentelle.

Chaussures de canard

PETA a quelque chose à dire sur la fourrure animale utilisée comme vêtement, mais nous nous demandons ce quils auraient à dire sur ces chaussures doiseaux imaginaires. Imperméable et à la hauteur de la mode? Que pourrais-tu vouloir de plus.

Jimmy Falcon

Si le comédien, acteur et animateur de télévision américain Jimmy Fallon avait des serres, aurait-il lair aussi formidable?

Chien avec un homme Bum

Les gens recherchent des choses assez étranges en ligne. Nous ne savons pas pourquoi vous recherchez même lune de ces choses, mais on ne peut nier que les résultats sont dignes de rire.

Est Obama Mice?

Barack Obama a été appelé à plusieurs reprises en son temps. Est-ce un homme ou est-ce une souris? La réponse dépend de la personne à qui vous demandez et Google pourrait avoir les réponses. Les réponses hilarantes et aux grandes oreilles.

Printh

Si Mike Tyson et Prince avaient eu un enfant dune manière ou dune autre, cela aurait pu être le résultat. En réalité, cette image était un hommage à Prince partagé à lorigine par Mike Tyson lui-même sur Twitter .

Cest une bche

Lamiral Ackbar na jamais été un grand fan de bâches. Il nen voyait tout simplement pas lintérêt. À moins que vous ne les utilisiez comme une sorte de piège bien sûr.

Papillon de lhistoire des noirs

Avec beaucoup de ces images trafiquées et retouchées, nous nous demandons quelle était la pensée originale derrière leur création, mais nous sommes plutôt émerveillés par leur beauté.

Vladimir Poutine

La poutine est un plat candian célèbre à lorigine composé de frites, de fromage en grains et de sauce. Cest également ridiculisé et loué en même temps. Pourquoi le président russe en a-t-il là où ses cheveux devraient être, cela nous dépasse.

Pokermon

Certains dentre eux sont assez simples. Comme cette image de Pokémon jouant au poker. Une superbe reconstitution des peintures à lhuile classiques " Chiens jouant au poker " des années 1800.

Jensen Ackles Bears

Jensen Ackles, star de lémission fantastique dhorreur Supernatural, na jamais eu lair aussi fabuleux. Nous ne savons pas vraiment pourquoi il a été transformé en ours, ni pourquoi il porte un tutu, mais nous laimons autant que Taylor .

Baroque Obama

Le mauvais type de Noah Moyer nous apporte la joie de lex-président Barack Obama dans toute la gloire royale comme un extra de Black Adder. Magnifique, glorieux, énigmatique, tout comme lhomme lui-même, mais avec plus de fioritures.

Chat des droits civiques

Comme si Barack Obama ne portait pas une perruque ne suffisait pas, cette petite chatte pourrait réussir le look avec encore plus de finesse. Tiddles a lair de tout savoir sur le bras long de la justice et il est vraiment fatigué dentendre la même vieille histoire de sanglot.

Chat holographique

Avec la façon dont la technologie progresse, nous ne serions pas surpris de voir des hologrammes réalistes se généraliser au cours des prochaines années. Nous ne serions pas non plus choqués de voir que les premières utilisations sont des projections réalistes de chats.

Ryan Goosling

M. Gosling a fait lobjet de nombreux mèmes. Il est également le sujet de nombreux fantasmes de femmes, mais nous parions quils ne sattendaient jamais à le voir se dandiner comme ça. Ryan Goosling, comme on lappellera désormais, est le maître du monde à plumes et une bête magnifique à voir.

Chat Tesla

Elon Musk fabrique des voitures assez spéciales et, en tant quentreprise, Tesla ouvre la voie à lavenir de lautomobile. Mais comment apprivoiserait-il cette boule de poils éclairante?

Pantoufles de combat

Il revient à cette période de lannée. Il fait froid dans lair, le chauffage est allumé, vous avez les orteils froids - pourquoi ne pas les réchauffer avec une belle paire de chars Panzer allemands tricotés? Nous pensons quOphelia Brown ne les considérera probablement pas comme une alternative à ses chaussures de ballet, mais nous sommes sûrs quelles sont confortables et oui, nous en aimerions pour Noël.

Tom Tanks

Il y a une scène emblématique dans Saving Private Ryan où Tom Hanks tue un char avec un pistolet (en quelque sorte). Cette recherche dimage faux pas semble poser la question - et si Tom Hanks était le tank? Quelle que soit la pensée derrière ces images, Tom Tanks passe vraiment un bon moment.

Dame et latout

Le président américain Donald Trump est la cible de nombreuses blagues et la source dun grand humour pour Internet. Une erreur accidentelle de frappe lors de la recherche du classique "Lady and the Cloc" se traduit par de nombreuses images amusantes qui se moquent de lui avec le thème du film.

Chats des trnes

Game of Thrones est incroyablement populaire, mais que se passerait-il si le casting était entièrement composé de chats? La bataille pour le trône de fer ne serait-elle pas un peu plus mignonne et beaucoup moins sanglante? Les sosies de chat pour le casting de Game of Thrones sont presque trop parfaites.

Pain de chien

Doge se déplace sûrement. Lors de sa recherche de "races de chiens", Berry a été surpris de voir cette délicieuse miche de pain pour chien à la place. Cette pâte ne déçoit pas.

Mangaroo

Que se passerait-il si vous combiniez une mangue et un kangourou? Une créature délicieusement juteuse et colorée avec un coup de pied puissant. Ce Mangaroo est ce que vous obtenez si vous écrasez accidentellement le clavier lors dune recherche sur Google Images.

Le dernier pupper

La Cène est peut-être lune des peintures les plus célèbres et les plus connues qui ait jamais existé. Lœuvre originale de Léonard de Vinci représente le dernier souper de Jésus-Christ avec ses apôtres avant quil nannonce que lun dentre eux le trahirait. Si ses disciples avaient tous été des chiens, les choses se seraient-elles si mal passées pour le fils de Dieu?

Nous adorons cette image et trouvons un peu hilarant que Doge soit à lavant-plan.

Jabascript

Jabba the Hutt napprécie pas dêtre qualifié de "mannequin" mais la connaissance, comme on dit, cest le pouvoir, nous devons donc admirer le nerd géant pour essayer délargir ses horizons. JabbaScript est le nouveau langage de codage de lEmpire et vous obéirez.

Robe de marie chat

Si une dame folle de chat se mettait dans la tête dorganiser une cérémonie de mariage pour son félin préféré, voici à quoi nous imaginerions que cela ressemblerait. Nous ne savons pas à quel point il serait facile de mettre un chat dans une tenue comme celle-ci ou de lempêcher de vous griffer à mort lorsque vous le mettez, mais cest quelque chose de "spécial".

Dragon kimono

Peu de gens peuvent retirer un kimono japonais traditionnel, si quelquun le peut, ce glorieux dragon de Komodo le peut. Nous aimons que quelquun ait pris le temps de créer ce chef-dœuvre coloré.

Train de chiens

Cette recherche est lune des seules images de notre liste qui soit en fait une chose réelle plutôt quune photo qui a été modifiée pour la rendre plus hilarante. Limage provient dun article intitulé "L homme construit un train de chiens pour emmener les petits sauvés dans de petites aventures ", qui est quelque chose dassez spécial en soi.

Plus chaud

Les fautes dorthographe accidentelles du nom du dictateur allemand conduisent à des résultats assez intéressants et racés dans la recherche Google Image. Si vous voulez un gloussement, vous pouvez également rechercher des images de " sexy Hitler " pour des images assez spectaculaires. Une fois vus, ils ne peuvent pas être invisibles. Tu étais prévenu.

Frre agneau

Lorsque vous cherchez de linspiration pour votre dîner, mais que vous vous trompez accidentellement et que vous découvrez cette gentillesse, vous pourriez envisager de devenir végétarien. Juste deux frères agneaux se détendre et partager un moment de paix ensemble.

Tricoter un trou du cul

Nous imaginons que les modèles de tricot pour ce genre de choses sont un joli marché de niche et une véritable révélation si vous recherchez des boutonnières. Pourtant, malgré le sujet, vous devez admirer le savoir-faire de ces deux.

Short Corgi

Il y a tout à coup un thème basé sur Corgi en développement ici auquel nous ne nous attendions pas. Nous supposons que vous ne létiez pas non plus? Si vous allez habiller votre chien avec des vêtements humains, autant le faire correctement. Danny Phantom a certainement eu plus que ce quil avait négocié lorsquil cherchait une inspiration mode.

Ariana Gandi

Mahatma Gandhi était à peine connu pour ses ruses féminines. Il était larchitecte de la désobéissance civile non violente et un homme épris de paix connu dans le monde entier pour ses grandes œuvres. Nous ne sommes pas sûrs de nous souvenir de lui comme étant célèbre pour avoir de beaux cheveux. Cette découverte sur Google Images était cependant assez fabuleuse.

Navire Corgo

Si nous, Britanniques, décidions un jour de réformer lEmpire britannique, cest peut-être ainsi que nous lavons fait. La reine est un fan bien connu de Corgis après tout. Chargeons les Corgis dinvasion et préparons-nous à apporter du thé et des biscuits aux quatre coins du monde.

Carlin de baignoire

Lindsay a obtenu beaucoup plus que ce quelle avait négocié lorsquelle est allée chercher des bouchons de remplacement pour sa baignoire. Nous sommes à peu près certains que ces chiens savonneux nempêcheraient pas leau de sécouler, mais ils nous ont sûrement réchauffé le cœur. Les Pugs nont-ils jamais lair stupides?

Gteau CPU

Un glissement des doigts fait la différence entre un cupcake et une unité centrale de traitement. Vous devez admirer le travail manuel sur la glace ici, bien que nous ne soyons pas sûrs que la puissance de traitement serait trop élevée. Une délicieuse erreur néanmoins.

Christ Prat

Chris Pratt était le berger des rapaces dans Jurrasic World, comme Jésus létait pour ses disciples. Ici, on voit le Christ Pratt soccuper de son troupeau. Emily McCaslin na pas été déçue de sa découverte accidentelle et nous non plus.

Spongedog

Si vous aimez à la fois les chiens et les Spongebob Squarepants, vous êtes obligé dapprouver ce merveilleux travail dimagerie Internet étrange. Un chien habillé comme votre personnage de dessin animé préféré.

Stark Trek

Imaginez si vous recherchiez des photos de Star Trek et tombiez sur ceci à la place? Nous aimons vraiment lidée de Robert Downey Jr jouant un capitaine de Star Trek. Il est parfaitement raisonnable de croire que Tony Stark pourrait également soffrir son propre vaisseau spatial.

Steven Seagull

Certaines personnes ont du mal à épeler les noms. Parfois, cela entraîne au moins des recherches amusantes sur Google Image, si rien dautre.

Battlehsheep

Ce mouton est un biscuit dur. Si vous envoyez un mouton au combat, vous devez vous assurer quil est prêt pour laction.

Écrit par Adrian Willings.