Les services VPN sont-ils légaux?

(Pocket-lint) - Un VPN, ou réseau privé virtuel, vous permet de surfer sur le Web et de naviguer de manière anonyme en cachant votre adresse IP (votre identifiant numérique) et le trafic de données à des snoopers externes.

Beaucoup de gens utilisent un VPN pour tromper certains services de streaming en leur faisant croire quils se trouvent dans un pays différent, ou pour cacher ce quils font, faisant croire à beaucoup quils pourraient être illégaux, mais même si cela peut sembler néfaste, cest parfaitement légitime.

Un VPN fonctionne en utilisant un ensemble de serveurs souvent situés dans différents pays et gérés par une société VPN spécifique.

La connexion à un VPN établit un «tunnel» crypté dans le serveur, puis toutes les connexions vers le grand monde sont acheminées via ces serveurs. En faisant cela, lidentité de lutilisateur final - cest vous - est masquée et vous pouvez alors surfer avec un anonymat relatif.

Les entreprises utilisent souvent des VPN pour permettre au personnel daccéder à des comptes de messagerie et à des serveurs de fichiers confidentiels avec un haut degré de sécurité, généralement dans des situations critiques pour lentreprise.

Cependant, les VPN ne sont pas seulement réservés aux entreprises. Vous pouvez utiliser un VPN sur votre téléphone, votre bureau ou même votre téléviseur intelligent pour vous protéger et vous cacher dInternet.

Cest cette dissimulation, ou ce manque de visibilité, qui a interrogé certains pour se demander si un VPN est illégal ou non?

La réponse courte est non. Mais si vous continuez à utiliser cet anonymat à des fins illégales, cest une autre question. Si vous enfreignez la loi, vous enfreignez la loi, que vous utilisiez un VPN ou non.

Lune des plus grandes zones dombre concernant la légalité de lutilisation dun VPN est de savoir si vous êtes autorisé à usurper des services qui sont géographiquement sensibles, tels que Netflix. Le service de streaming américain propose différentes options de programmation pour différents marchés en fonction des droits de certaines émissions de télévision. Cest la même chose pour accéder à BBC iPlayer depuis lextérieur du Royaume-Uni. Sky Go aussi.

La raison en est que la plupart des sociétés de télévision gagnent beaucoup dargent en vendant les droits de diffusion de leurs émissions à différents territoires et même à différents fournisseurs. Star Trek Discovery aux États-Unis, par exemple, est sur CBS, mais en dehors des États-Unis, il est disponible sur Netflix. Netflix aurait payé plus de 7 millions de dollars par épisode pour le privilège.

En utilisant un VPN aux États-Unis, vous pouvez prétendre que vous êtes dans un autre pays, et donc accéder à la version Netflix de lémission - contournant ainsi la publicité ou les paiements de CBS. CBS perd et Netflix gagne.

Dans la plupart des cas, vous constaterez que les conditions générales auxquelles vous vous êtes inscrit lorsque vous vous êtes inscrit au service interdisent un tel accès.

Oui, mais cest toujours illégal. Noubliez pas quun VPN nest quun moyen sécurisé de surfer sur Internet. Cependant, alors quun VPN peut couvrir vos traces et garder votre activité cachée de votre fournisseur Internet, le torrent de matériel protégé par le droit dauteur tout en utilisant un VPN ne le rend pas légal. Vous aurez des ennuis si vous vous faites prendre.

Bien quun service VPN masquera les activités de violation du droit dauteur, il ne protégera pas les utilisateurs qui sont pris même après avoir utilisé un service VPN. Cependant, de nombreux services maintiendront des politiques de non-journalisation et une protection contre les fuites IP pour éviter les situations où lidentité de lutilisateur pourrait être compromise.

Non. De nombreux VPN noffrent pas une «invisibilité» complète sur le Web, et certains ne chiffrent pas tout ce que vous faites. Découvrez nos 10 meilleurs fournisseurs VPN qui offrent une «invisibilité» et un cryptage complets.

Utiliser un VPN en lui-même nest pas illégal, mais si vous lutilisez pour essayer de cacher une activité illégale, cest toujours votre cou sur le billot.

Écrit par Steve Dye. Édité par Dan Grabham.