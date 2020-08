Comment configurer un VPN sur votre téléphone

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La configuration dun VPN sur votre téléphone est un processus simple et rapide, car iOS et Android intègrent des fonctionnalités VPN qui peuvent être utilisées. Cependant, presque tous les fournisseurs de VPN ont également des applications qui peuvent être téléchargées et utilisées pour configurer et installer leurs VPN.

VPN signifie Virtual Private Network et est utilisé pour un certain nombre de raisons, notamment pour garder votre navigation Internet privée ou accéder à des services qui sont verrouillés par région. Les VPN aident également à vous cacher des parties les plus «dangereuses» dInternet.

Ils fonctionnent en masquant efficacement votre présence sur Internet afin que ce que vous faites sur Internet ne puisse pas être espionné, que ce soit des gouvernements, des pirates informatiques ou des annonceurs qui cherchent à déterminer ce qui vous intéresse pour mieux cibler vos publicités, vous Je serai surpris de voir combien d organisations seraient intéressées par vos habitudes Internet, que vous fassiez quelque chose de mal ou non.

En chiffrant toutes ces données sur votre smartphone avec un VPN que ce soit sur liPhone ou un appareil Android, vous pouvez être sûr que la navigation que vous faites et les applications que vous utilisez ne sont que pour vos yeux et non pour un tiers.

Vous pouvez généralement télécharger une application dans lApp Store ou le Google Play Store pour lancer le processus, mais si vous devez ajouter manuellement un VPN, voici comment procéder:

Sous loption des paramètres, cliquez sur général et faites défiler vers le bas. Là, vous trouverez une option pour configurer un VPN. Ici, vous devrez entrer les détails de connexion au serveur, choisir la méthode de cryptage que le VPN utilisera et également entrer vos informations de connexion pour votre service souscrit. Cest tout. Désormais, lorsque vous vous connectez à Internet, vous verrez un petit logo VPN dans la barre détat supérieure, indiquant que vous accédez maintenant au monde extérieur via le VPN que vous avez choisi.

Le processus est très similaire si vous utilisez un appareil Android. Encore une fois, la plupart des fournisseurs auront une application que vous pouvez télécharger et elle effectuera la configuration pour vous, mais sinon, voici comment.

Ouvrez lapplication Paramètres. Dans la section Sans fil et réseaux, sélectionnez «Plus». Sélectionnez VPN. Dans le coin supérieur droit, vous trouverez un signe +, appuyez dessus. Le fournisseur VPN que vous avez choisi vous fournira toutes vos informations VPN. Sélectionnez simplement le protocole souhaité et entrez toutes les informations. Appuyez sur Enregistrer. Vous pouvez vous connecter en retournant aux paramètres VPN et en sélectionnant votre VPN de choix. Il vous sera demandé de saisir votre nom dutilisateur et votre mot de passe. Vous pouvez également appuyer sur le bouton de menu à 3 points pour que votre VPN soit toujours activé.

En fonction de votre fournisseur VPN choisi et si vous avez opté pour une option gratuite, il peut y avoir des restrictions sur votre navigation. La plupart des offres gratuites sont limitées dune manière ou dune autre. Il sagit généralement dune limite de données (par exemple 10 MMB / mois) ou peut limiter la vitesse de débit. Vous pouvez également être limité aux serveurs auxquels vous pouvez vous connecter avec une offre gratuite.

Dans la pratique, nous avons constaté que la mise en place et lexploitation dun processus très rapide, prenant moins de 5 minutes et quelque chose que tout le monde devrait envisager pour protéger sa présence sur Internet. Un petit inconvénient est que vous pouvez voir une légère réduction de la durée de vie de la batterie de votre téléphone si vous gardez votre VPN allumé en permanence. Cela est dû au fait quil fonctionne à plein temps en arrière-plan, vous pouvez donc envisager de désactiver le VPN lorsque vous naccédez pas à Internet avec votre appareil.

Écrit par Steve Dye. Édité par Dan Grabham.