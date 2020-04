50 images incroyables de l'espace comme vous n'avez jamais vu auparavant

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

L' espace est un endroit incroyable. L'humanité a rêvé d'explorer les bords lointains de l'Univers depuis que nous avons mis le pied sur la lune pour la première fois. Pourtant, la plupart d'entre elles restent loin de nous et nous ne pouvons que rêver des délices et des merveilles hors de notre portée.

Malgré cela, les sondes de la NASA, les satellites à longue portée et les super télescopes ont vu beaucoup de choses intéressantes là-bas - étoiles, trous noirs, autres planètes. Il y a un endroit incroyable là-haut dans les étoiles.

Depuis des années, des organisations spatiales comme la NASA commandent des artistes pour créer des représentations des merveilles au-delà des étoiles afin d'inciter le profane moyen à explorer l'espace.

Nous avons rassemblé 50 images étonnantes qui montrent ce qui pourrait être là-bas dans l'immensité de l'espace et à quel point l'Univers pourrait être étonnamment beau.

Cette illustration montre à quoi pourrait ressembler l'exoplanète rocheuse chaude appelée 55 Cancri e. Les données du télescope spatial Spitzer de la NASA montrent que cette planète, également appelée monde de la lave, présente des différences extrêmes de température d'un côté à l'autre de la planète. Le résultat est une grande présence de piscines de lave à travers la surface.

55 Cancri e est deux fois plus large que la Terre, mais présente quelques similitudes. Par exemple, il est verrouillé en marée, un peu comme la Terre, mais au lieu d'un océan qui coule, les marées ici sont probablement de la lave liquide.

Cette double étoile unique est composée d'une naine blanche qui tourne rapidement à côté de sa naine rouge compagnon. La rotation de la naine blanche alimente les électrons à près de la vitesse de la lumière, cette réaction libère ensuite des éclats de rayonnement qui provoquent l'impulsion de l'ensemble du système toutes les deux minutes. Cette pulsation peut être vue de loin et traverse une large gamme de spectres allant de l'ultraviolet à la radio.

Cette œuvre s'inspire des données du Very Large Telescope d'ESO qui a observé des étoiles se formant à partir de matériaux provenant de trous noirs supermassifs. Un spectacle impressionnant en effet.

40 années-lumière de la Terre, trois planètes orbitent sur une étoile naine ultracool. Ces planètes ont été découvertes à l'origine à l'aide du télescope TRAPPIST à l'Observatoire La Silla de l'ESO et les données montrent qu'elles sont susceptibles d'être semblables en température et en taille à celles de la Terre et de Vénus.

Cette impression artistique imagine à quoi pourrait ressembler la vue d'une de ces planètes.

Cette image montre un exemple théorique de la vue de l'exoplanète Gliese 667Cd. Avec une vue de l'horizon montrant l'étoile principale du système et deux autres étoiles situées dans le même système solaire.

a été démontré que ce système solaire possède au moins trois planètes situées en orbite suffisante par rapport aux étoiles pour suggérer la probabilité que l'eau puisse exister à la surface et le potentiel de la présence de la vie.

Chariklo est un astéroïde à distance dans le système solaire. Il est intéressant de noter que le plus petit objet du système a des anneaux similaires à ceux de Jupiter et Saturne. L'astéroïde est entouré de deux anneaux denses dont l'origine est inconnue. Cette impression d'artiste montre à quoi ressemblent les anneaux de la surface de l'astéroïde.

interféromètre Télescope Very Large d'ESO a révélé des informations détaillées sur le soleil supergéant rouge « Antares » de la constellation Scorpius. De là, les astronomes ont construit l'image la plus détaillée jamais faite d'une étoile autre que la nôtre. Cette œuvre est basée sur cette image et montre la vitesse du matériau dans l'atmosphère du soleil.

Makemake est une planète naine lointaine qui fait deux tiers de la taille de Pluton et se déplace sur une orbite autour du soleil qui est plus loin que l'orbit de Pluton. Cette image montre l'impression d'un artiste de la surface de Makemake et comment elle peut paraître plus près.

Cette image est une impression de la vue potentielle de l'une des planètes orbitant l'étoile naine ultracool TRAPPIST-1. Comme l'une des collections les plus intéressantes de planètes découvertes dans la mesure où ils détiennent la taille correcte et la température nécessaire pour soutenir la vie.

Cette œuvre présente une impression d'artiste sur la ceinture de Kuiper qui contient les noyaux de glace d'une multitude de comètes. Un spectacle impressionnant que vous ne voudriez pas voler un vaisseau spatial à travers.

Cette image montre une galaxie lointaine avec de grands nuages lumineux qui ont plusieurs centaines d'années-lumière. Ces régions nuageuses de la galaxie montrent des zones de formation active des étoiles, qui sont 100 fois plus lumineuses que celles de la Voie lactée. Cela suggère que les formations d'étoiles ici sont au début de leur vie et beaucoup plus actives que celles que l'on trouve habituellement dans d'autres galaxies locales.

La merveille de l'Univers et la création en action capturée dans une seule belle image.

Triton est la plus grande lune de Neptune et est montré ici avec une vue sur notre Soleil avec un croissant bleu de Neptune au loin. On montre que la surface de la lune ressemble beaucoup à la nôtre, marquée par des cratères et des dommages causés par les impacts au fil des ans alors que les débris spatiaux frappent à la maison.

Les observations du très grand télescope de l'ESO et du télescope à rayons X Chandra de la NASA ont montré que ce trou noir stellaire émanait de deux puissants jets de gaz chaud. Le trou noir est estimé à 1 000 années-lumière et deux fois plus grand et 10 fois plus puissant que tout autre trou noir connu étudié jusqu'à présent.

Cette image montre la formation d'une énorme petite étoile, des images de nouvelles étoiles comme celle-ci ont été capturées par les astronomes et montre des disques évasés soulignant leur naissance. On pense que les disques s'étendent environ 130 fois la distance que le courant terrestre se trouve de notre propre soleil et ont une masse semblable à l'étoile elle-même - 20 fois celle de notre Soleil.

Au loin de cette image, la planète naine Eris est assis, couverte d'un gel probablement formé à partir des restes de son atmosphère. Des observations astronomiques récentes ont montré qu'Eris est plus petit que Pluton et beaucoup plus petit que prévu au départ quand il a été découvert.

Dans l'une des galaxies satellites de la Voie lactée se trouve cette étoile tourbillonnante. Cette étoile massive et brillante connue sous le nom de VFTS 102 est l'étoile tournante la plus rapide connue de l'homme. Il tourne à environ deux millions de kilomètres à l'heure. Cette vitesse a forcé l'étoile dans une forme inhabituelle avec un disque de plasma chaud environnant.

Les astronomes croient qu'il y a des milliards de planètes comme celle-ci qui orbitent des étoiles naines rouges tout au long de la Voie lactée. Cette image est destinée à représenter l'une des planètes rocheuses orbitant sur la naine rouge Gliese 667 C, qui fait partie d'un système triple étoile.

Les données de recherche du Very Large Telescope de l'ESO suggèrent que les étoiles les plus chaudes et les plus brillantes de l'Univers sont souvent comme ça : deux étoiles, rapprochées les unes des autres, transférant régulièrement la masse les unes des autres. Ces étoiles dites vampire sont connues sous le nom d'étoiles O et sont un phénomène fascinant.

Dans cette image, une étoile mourante est vue au loin alors qu'elle met un dernier spectacle de feu avant sa mort. Au premier plan, un cristal d'eau glacée est vu orbiter le bord même du système.

Cette planète bleu clair apparaît de cette façon parce qu'elle n'est détectable que par infrarouge. C'est parce qu'il ne dégage qu'une faible lueur dans l'immensité de l'espace car c'est l'une des seules planètes flottantes libres du système solaire. Il n'orbite pas une étoile comme les planètes normales et ne reflète donc pas la lumière de la manière normale.

La nébuleuse Orion KL est une région active de l'espace qui forme des étoiles au centre d'un nuage moléculaire. L'impression de cet artiste montre la beauté et la puissance de la création dans une seule image colorée.

L' Atacama Large Millimeter Array (ALMA) a capturé et imaginé les restes de cette Supernova explosée. Les régions intérieures sont surlignées en rouge en raison de leur nature froide. La couleur des anneaux extérieurs est très contrastée en raison du dynamitage de la région intérieure avec les gaz vers l'extérieur et de la collision des gaz précédemment éjectés de la Supernova avant sa détonation.

Cette image montre à quoi ressemblerait la galaxie de la Voie Lactée de l'extérieur regardant vers l'intérieur. Il donne certainement un point de vue différent de la vue actuelle que nous avons de la Terre. Au centre se trouve l'amas central d'étoiles et les bras spiraux de la galaxie s'étendent comme une étroite bande qui l'entoure.

L' Atacama Large Millimeter Array (ALMA) a capturé et imaginé les restes de cette Supernova explosée. Les régions intérieures sont surlignées en rouge en raison de leur nature froide. La couleur des anneaux extérieurs est très contrastée en raison du dynamitage de la région intérieure avec les gaz vers l'extérieur et de la collision des gaz précédemment éjectés de la Supernova avant sa détonation.

Cette étoile est une hypergéante, ce qui la rend 1 300 fois plus grande que notre propre Soleil. Cette étoile particulière est l'une des 10 plus grandes étoiles trouvées jusqu'à présent dans notre exploration de l'espace. La forme étrange de cette étoile est en fait montrée à une étoile compagnon assise près et en contact direct avec l'étoile principale.

Les données de l'Atacama Large Millimeter Array (ALMA) ont détecté ce système binaire avec un grand disque autour de l'extérieur. On pense que cette zone pourrait contenir des planètes semblables à la Terre car environ la moitié des étoiles ressemblant au Soleil de l'Univers naissent dans des systèmes binaires comme celui-ci.

Avec des preuves précédemment découvertes qu'il pourrait bien y avoir eu de l'eau sur Mars, cette image montre à quoi la planète rouge aurait pu ressembler il y a quatre milliards d'années. Il est probable que la surface ait eu de l'eau accumulée comme nos océans, la majorité couvrant l'hémisphère Nord.

Cette magnifique image montre une étoile naine blanche entourée d'un anneau de poussière et de débris. Cet anneau a été créé lorsqu'un astéroïde voisin a été déchiré par la gravité de la naine blanche.

C' est une impression artistique de la puissance pure d'un trou noir, dont les forces gravitationnelles sont si intenses qu'elles transformeraient en spaghettis cosmiques n'importe quelle personne ou chose voisine. L'étirement de la masse et du matériau hors de forme lorsqu'il est tiré dans le trou.

Cette image est une impression d'artistes d'un vortex qui s'étend à travers l'espace et le temps. Les trous de ver ne sont que théoriques et cette représentation l'est aussi, car personne ne sait vraiment à quoi cela ressemblerait à l'intérieur d'un tunnel qui change à la fois l'espace et le temps.

C' est une étoile à neutrons. Ces étoiles sont les plus petites étoiles de l'existence. Ils sont le résultat de l'effondrement d'une étoile massive qui a explosé et rétréci à une taille beaucoup plus petite. Bien que plus petites (elles ne sont pas beaucoup plus grandes que la ville de Munich) les étoiles neutroniques sont extrêmement denses. On pense qu'une cuillère à café de matière provenant de ces étoiles pèserait autant que toute la race humaine.

Cette planète se trouve en orbite autour d'une étoile rouge faible dans une zone qui pourrait signifier qu'elle a de l'eau à sa surface. On pense que cette planète pèse environ six fois le poids de la Terre et peut être habitable.

40 années-lumière de la Terre, sept planètes orbitent sur une étoile naine ultracool. On pense qu'ils sont une distance idéale de l'étoile pour permettre qu'il y ait de l'eau à la surface sur plusieurs, sinon tous. Cette image montre à quoi ressemble la vue à partir de la surface de l'une des planètes en fonction de ce que nous connaissons les paramètres physiques des planètes ressemblent.

Un quasar est constitué d'un trou noir supermassif entouré d'une masse de gaz. Au fur et à mesure que le gaz est tiré vers le trou noir, un rayonnement électromagnétique est libéré si puissant qu'il peut être observé dans une variété de spectres, y compris radio, infrarouge, ultraviolet et plus encore. Ce quasar particulier est le plus éloigné que nous ayons trouvé et l'un des objets les plus brillants de l'Univers connu.

À 160 000 années-lumière de la Terre, ces deux étoiles géantes sont en contact constant et partagent du matériel d'avant en arrière. Ils constituent également les étoiles doubles les plus chaudes et les plus grandes que l'humanité ait découvertes jusqu'à présent.

L' impression de cet artiste montre une catastrophe catastrophique alors qu'un trou noir passe près de la Terre et que sa gravité détruit notre planète et éteint toute vie.

C' est une autre image de TRAPPIST-1 - la zone des planètes les plus susceptibles de soutenir la vie. Ces planètes sont situées à 235 billions de miles de la Terre, donc ça va prendre un certain temps avant de les voir correctement, mais elles ont certainement des gens excités.

Cette image est essentiellement une carte de la galaxie telle que nous la connaissons montrant « le milieu interstellaire » - la matière et le rayonnement qui existe entre les systèmes de la galaxie. Cette zone elle-même est une destination valable pour les sondes spatiales car elle révélerait des informations et des données que nous ne connaissons pas encore sur la galaxie.

En savoir plus à ce sujet ici -https://www.nasa.gov/feature/jpl/interstellar-crossing-the-cosmic-void

Il s'agit d'une représentation de Kepler-186F, une autre planète de taille terrestre en orbite d'une étoile lointaine qui pourrait bien la rendre habitable. Kepler-186F est légèrement différent de la Terre cependant. Il ne tourne que sur son soleil qu'une fois tous les 130 jours. On pense aussi que puisque Kepler-186F est assis sur le bord extérieur de l'orbite habitable, le soleil ne serait pas aussi brillant que le nôtre - le soleil de midi étant seulement aussi brillant que nos couchers de soleil.

naines brunes sont des boules de gaz géantes qui commencent la vie comme des étoiles, mais n'ont pas tout à fait le pouvoir de créer la fusion nucléaire nécessaire pour devenir ce qu'elles étaient censées faire. Il en résulte une surface instable, avec des tempêtes et d'autres activités. Cette image est une représentation de ce qu'elle pourrait ressembler.

Cette illustration montre une étoile entourée d'un disque protoplanétaire. Le matériau du disque épais coule le long des lignes du champ magnétique de l'étoile et se dépose sur la surface de l'étoile. Lorsque le matériau frappe l'étoile, il s'allume de manière éclatante.

C' est une belle représentation de l'un des objets les plus dangereux de l'Univers - un trou noir supermassif. Ces types de trous noirs sont généralement enfouis au cœur d'une galaxie et peuvent être vus entourés d'une masse de gaz et de poussière qui est attirée par le trou par sa force gravitationnelle.

L' Observatoire stratosphérique pour l'astronomie infrarouge (SOFIA) fait partie de l'observatoire volant de la NASA. Cet observatoire a été impliqué dans l'étude d'un système proche avec un maquillage similaire au nôtre. Ce système est connu sous le nom de système Epsilon Eridani et est étonnant pour les scientifiques à cause de sa similitude remarquable avec notre système. Sur cette image, une planète semblable à Jupiter peut être vue orbitant le soleil du système à l'extérieur d'une ceinture d'astéroïdes.

C' est Kepler-20e, l'une des deux planètes de la taille de la Terre trouvées en orbitant une étoile comme notre Soleil dans un autre système solaire. Les deux planètes sont trop proches de l'étoile pour être en mesure de soutenir la vie, l'une est si proche en fait qu'une année ne dure que six jours. On pense que la température de surface est d'environ 760 degrés Celcius (1 400 degrés Fahrenheit). C'est un peu trop toasty !

Situé autour de 560 années-lumière de la Terre se trouve Kepler-10C, une planète rocheuse géante qui pèse 17 fois plus que notre planète natale et est plus deux fois plus grande. C'est une planète rocheuse, dont les astronomes ne pensaient pas pouvoir exister. Les planètes de cette taille sont généralement des corps gazeux, non faits de roche. Kepler-10c tourne autour de son étoile solaire tous les 45 jours, ce qui signifie qu'il fait trop chaud pour soutenir la vie telle que nous la connaissons, mais c'est toujours fascinant.

Jusqu' à présent,la mission Kepler de la NASA a découvert 1 284 nouvelles planètes, le plus grand nombre de planètes trouvées jusqu'à présent. Cette image est un échantillon des découvertes planétaires faites jusqu'ici.

À mesure que les étoiles vieillissent et près de leur mort, elles se transforment lentement en géants rouges puis finissent par se rétrécir en étoiles naines blanches. Les naines blanches ont une force gravitationnelle extrême et des preuves ont montré que d'autres planètes sont détruites par l'attraction de ces étoiles qui s'effondrent. Cette image est un concept de la dévastation causée quand cela se produit et représente une vision terrifiante de l'avenir de la Terre.

Notre étoile voisine la plus proche est connue sous le nom de Proxima Centauri et cette étoile se trouve dans le système solaire le plus proche du nôtre. En orbitant cette étoile, Proxima Centauri, une planète de taille terrestre qui pourrait être capable de soutenir la vie et l'eau de surface. Cette image montre la vue imaginée depuis la surface, qui au loin comprend une vue de la double étoile d'Alph Centauri AB ainsi que Proxima Centurai. Une belle vue !

