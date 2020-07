Meilleures alternatives Tinder 2020: cinq meilleures applications de rencontres à essayer

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Tinder a révolutionné les rencontres en ligne. Cela faisait balayer vers la gauche ou la droite ce que vous faites pour rencontrer quelquun de nouveau.

Presque tout le monde a essayé Tinder à un moment donné de sa vie de célibataire, et par conséquent, ils ont peut-être trouvé que ce nétait pas leur tasse de thé. Peut-être recherchent-ils quelque chose de plus axé sur les LGBTQ ou quelque chose qui répond dabord aux besoins des femmes. Eh bien, cest 2020, donc il y a une application pour ça.

Notre sélection des meilleures alternatives de Tinder

Web: bumble.com | iOS: Bumble | Android: Bumble

Bumble ressemble beaucoup à Tinder - sauf que, une fois que vous faites correspondre, seules les femmes peuvent faire le premier pas en envoyant un chat. Il est censé protéger les femmes des messages sales non sollicités ou simplement se sentir dépassées. Il existe également une disponibilité de chat limitée à 24 heures, ce qui encourage essentiellement les femmes à être plus actives. Et si vous souhaitez simplement utiliser lapplication pour créer des amitiés, vous pouvez toujours utiliser le mode BFF.

Bumble est gratuit, mais il possède des fonctionnalités premium en option que vous pouvez débloquer en achetant Bumble Boost et Bumble Coins.

Web: okcupid.com | iOS: OkCupid | Android: OkCupid

Après votre inscription, OKCupid sert des tonnes de questions de quiz de personnalité afin de vous donner un pourcentage de correspondance avec les partenaires potentiels. Sur la base de ces pourcentages et des réponses que les gens fournissent, vous pouvez affiner le type de personnes que vous pourriez trouver dignes dune date. Cependant, certaines fonctionnalités sont limitées à un abonnement payant. Mais bon, ça vaut le coup dessayer, et la partie du quiz est amusante.

Web: badoo.com | iOS: Badoo | Android: Badoo

Badoo na pas dalgorithme de correspondance formel mais vous permet de télécharger des photos et des vidéos (il bloque même les fonctionnalités jusquà ce que vous ayez téléchargé un selfie). Il vérifie les membres pour sassurer quils sont réels et peut les géolocaliser pour vous montrer exactement - avec une carte - quand vous avez peut-être croisé le chemin. Il est utile pour en découvrir dautres à proximité et, même sil est gratuit, vous devez acheter des crédits Badoo pour utiliser les fonctionnalités premium.

Web: pof.com | iOS: PoF | Android: PoF

Ce service compte environ 70 millions dutilisateurs - et vous pouvez consulter des profils et envoyer et lire des messages gratuitement, bien quil existe un niveau payant qui déverrouille plus de fonctionnalités. Nous pensons que POF (comme on lappelle communément) est facile à naviguer. Et, contrairement à Tinder, les utilisateurs ont la possibilité décrire beaucoup sur eux-mêmes, vous avez donc plus à les juger en fonction de leurs selfies sans faille.

Web: grindr.com | iOS: Grindr | Android: Grindr

Grindr est parfait pour vous si vous êtes gay, trans, bisexuel ou simplement curieux. Cest assez basique mais utilise toujours la géolocalisation pour vous montrer les autres utilisateurs à proximité, donc en quelques minutes, vous pouvez trouver un raccordement. Il ny a pas non plus de pression pour remplir des profils ou ajouter des selfies. Beaucoup de gens nont que des profils vierges. Il ny a même pas dalgorithme de correspondance. Il sagit simplement dun service gratuit que les gens peuvent utiliser pour se rencontrer rapidement et facilement.

Pas de soucis. Il y a beaucoup plus de choix - comme Happn , Hinge , The League et Coffee Meets Bagel .