Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il est indéniable que Photoshop peut aider à créer des images assez spectaculaires. Cependant, il peut souvent être surutilisé pour la manipulation dimages, gâchant parfois la beauté naturelle dune photo et masquant les talents dun photographe.

Le monde regorge de sites merveilleux qui peuvent être à couper le souffle même sans lutilisation dun logiciel dédition.

Nous avons trouvé une sélection de photos étonnantes de vous à apprécier, et aucune dentre elles na été manipulée pour ajouter ou supprimer des éléments via un logiciel.

Le contraste et la luminosité ont peut-être été modifiés, mais tout dans ces photos était présent au moment où elles ont été prises.

Lunivers en radiofrquence

En octobre 2016, le projet haute résolution Galactic and Extragalactic All-sky Murchison Widefield Array (GLEAM) a dévoilé cette image du levé radio le plus précis de lUnivers. La Voie lactée, qui comprend à elle seule plus de 300 000 étoiles, frappe par le milieu.

Sultan le poney de fosse

Sultan the Pit Pony est un terrassement sculptural de 200 mètres réalisé par Mick Petts à Caerphilly, dans le sud du Pays de Galles. Cette photographie aérienne de celui-ci a été soumise à la Royal Geographical Society par Jonathan Webb pour lexposition « Britain from the Air ».

La sculpture elle-même a été créée en hommage aux poneys bien-aimés qui ont transporté des conteneurs de charbon des mines au fil des ans. Désormais, il sert également de coupe-vent pour les événements dans larène voisine.

Eau chaude en Antarctique

Grâce aux lois de la physique (et au soi-disant effet Mpemba ), leau chaude gèle plus vite que leau froide. Cet effet peut être vu en action sur cette photo prise en Antarctique dune personne jetant de leau chaude en lair et la voyant instantanément geler.

Vous pouvez également voir diverses vidéos de ces phénomènes se produisant sur YouTube.

Le trou de gloire dbordant au lac Berryessa

Le lac Berryessa a un drain artificiel de 72 pieds de diamètre qui aide à filtrer lexcès deau lorsque le niveau deau du lac devient trop élevé. Connue sous le nom de «Glory Hole», cette structure mène à une descente de 200 pieds dans un tuyau droit. Il est rarement en fonctionnement mais a été capturé en cours dexécution récemment par un drone volant au-dessus.

Cétait la première fois quil était mis en service depuis 2006.

Afrique du Sud la nuit

Soumise aux Sony World Photography Awards en 2013, cette photo de Florian Breuer a fait son entrée sur la liste ouverte et montre un ciel nocturne impressionnant sur lAfrique australe.

Un reflet de Londres

Autre entrée aux Sony World Photography Awards, cette photo de Fabricio Pretti montre un reflet de Londres sur les eaux de la Tamise.

Nid dabeille complexe

Une structure en nid dabeille délicieuse, délicate et complexe. Cette vision de la beauté a apparemment été causée par lapiculteur qui na pas mis les cadres dans la ruche et les abeilles ont été laissées pour créer librement cette structure en nid dabeille. La nature à son meilleur.

Cte cte lavande et bl

Prise dans les champs de Valensole, dans le sud de la France, cette photo montre des champs de lavande et de blé côte à côte.

Le fermier responsable de cette terre pourrait regretter son erreur en ratant loccasion de vendre sa lavande sans gluten!

Le pont deau de Magdebourg

Vos yeux ne vous trompent pas, ce nest pas une illusion doptique, cest le pont deau de Magedeburg en Allemagne. Le plus grand pont souterrain de canal dEurope, il enjambe la rivière Eibe et relie les canaux afin que les navires puissent passer facilement entre la Rhénanie et Berlin.

Un autre exploit impressionnant de lingénierie allemande et une merveille de voies navigables modernes.

Un gros plan de Velcro

Lun des matériaux de fixation les plus populaires parmi les fabricants de vêtements pour enfants, le velcro est apprécié des parents du monde entier. Mais à quoi cela ressemble-t-il de près? Maintenant nous savons.

Un reflet du ciel

Une soumission au concours photo annuel 35PHOTO en 2016 par Mikhailov Andrey voit un reflet du ciel et des nuages au-dessus dune eau calme et donne limpression dun portail vers un autre monde.

Falcon 9 CRS-9

John Kraus a pris cette photo à longue exposition du lancement du Falcon 9 CRS-9 en 2016, capturant la fusée qui se lançait dans les nuages. Une photo fantastique prise à environ 20 miles du Launchpad.

Ce qui se trouve en dessous

Cette photographie partiellement immergée de Ric Du Boisson montre à quoi ressemble un iceberg sous leau. Lénorme morceau de glace éclipse facilement un navire de 3 000 tonnes assis à proximité.

Pont du diable Allemagne

Le pont du diable de Rakotzbrücke à Kromlau en Allemagne est un pont de pierre du 19ème siècle avec une magnifique arche qui forme un cercle parfait dans son reflet ci-dessous lorsque les eaux sont calmes.

Il existe de nombreuses photos brillantes du pont, mais aucune ne correspond à lhistoire fantastique qui remonte à 1860 lorsque le pont a été commandé par un chevalier local. Hélas, traverser le pont est désormais interdit afin de préserver sa structure, mais au moins on peut encore admirer sa beauté et sémerveiller de sa construction.

La foudre frappe New York

Mère Nature travaille à nouveau sa magie alors que cette photographie capture plusieurs coups de foudre frappant en même temps la rivière Hudson à New York. Lun des impacts aurait divisé un arbre en deux.

Missile TOW en cours de lancement

Un concours de photographie US Marine a choisi cette photo du Cpl. Jacob Johnson de son équipe tirant un missile TOW à partir dun système darme M-41 Sabre lors dun entraînement dans les déserts du Koweït en 2012. Cela représente environ 59 000 $ de missiles tirés, capturés sur une seule photo.

Une nuit Deadvlei

Beth McCarley a soumis cette photo au concours National Geographic Travel Photographer of the Year en 2016 . La lune était suffisamment brillante pour éclairer les dunes de sable mais suffisamment sombre pour voir les étoiles de la Voie lactée. Un camelthorn, qui aurait 900 ans, se tient fier au milieu de la photo. Il est mort depuis longtemps mais empêché de se décomposer par lenvironnement hostile.

Une question de perspective

Bien que celle-ci puisse sembler avoir été modifiée, il sagit en fait dune seule photo, prise sous le bon angle. Montrer une bonne photo nest quune question de perspective.

Le tournesol rebelle

Pas du genre à se conformer à la norme, ce tournesol solitaire refuse de se diriger dans la même direction que ses camarades.

Larbre aux racines clatantes

Bien quelle ne soit pas photoshoppée, un effort minutieux a tout de même été consacré à cette photographie, car des feuilles de différentes nuances étaient méticuleusement disposées à la base de larbre pour donner lillusion de racines brillantes.

Un trou dans les cieux

Une autre image qui na pas été manipulée pourrait facilement être lempreinte de pas de Dieu ou un trou dans le ciel, mais ce nest quune formation nuageuse rare et un arc-en-ciel dans le ciel au-dessus de Victoria en Australie.

Le dessous dune vague

Des rives dHawaï (où ailleurs?) Vient cette photographie du dessous dune magnifique vague déferlant sur la plage.

Ceci fait partie dune série de photos de Clark Little qui a transformé la photographie de vague en une forme dart magistrale.

Une uvre dart dans une pochette dalbum

Pour la couverture de lalbum " Terrain " de VLP, Bela Borsodi a été chargée de créer cette œuvre dart à partir dune seule image. Avec un niveau dattention aux détails OCD, le photographe a réussi à enfreindre presque toutes les règles pour éviter les tangentes avec des résultats magnifiques.

La photographie qui en résulte est douloureuse, déroutante et merveilleuse.

Bibliothque de Stuttgart

Pratiquement un témoignage parfait de la qualité de lingénierie et de la fabrication allemandes, la bibliothèque de Stuttgart ( Stadtbibliothek Stuttgart ) est un plaisir à voir. Cest probablement un cauchemar de rester propre.

Une grille avant dune jeep coule dans la glace

De lune des régions les plus froides de lAmérique vient ce reste de glace coulée dun camion qui avait déjà été garé ici. Impressionnant laissé intact après le départ du véhicule, vous seriez pardonné de penser que la photo avait été manipulée dune manière ou dune autre.

Earthrise lunaire

En 2015, la NASA a publié cette photo de son orbiteur de reconnaissance Luna montrant la Terre sélevant à lhorizon de la Lune.

Bien que pas Photoshopped au sens traditionnel, il a été techniquement composé dune série de photos prises à 83 miles au-dessus du cratère de la face cachée de la lune "Compton" en utilisant la caméra à angle étroit haute résolution de lOrbiter.

La vague parfaitement chronomtre

Cette photo était clairement imaginée, on peut voir le banc de sable quils ont construit derrière la femme pour créer leffet, mais cest quand même un exploit impressionnant et un cliché splendide.

Les ds gants

Ce dé géant sest échoué sur la rive du lac Coeur dAlene dans le nord de lIdaho et a déconcerté les habitants. Cétait certainement une bonne photo.

Temple couvert de cendres au Japon

En 2014, le mont Ontake a éclaté en crachant des cendres et du soufre dans les environs. Les secouristes ont été filmés en train de traverser un temple couvert de cendres pour secourir les randonneurs et les touristes piégés sur la montagne.

Bien que triste scène car plusieurs personnes sont décédées, elle a certainement fait une photographie intéressante et donne limpression dune image en noir et blanc colorisée.

Laguna Colorada depuis lespace

En 2015, la NASA a publié une série de photographies prises par des astronautes du point de vue de la Station spatiale internationale. Lune de ces photos comprenait lune de la Laguna Colorada, une partie des Andes boliviennes.

À lépoque, le lac avait une riche couleur rouge-brun causée par les algues prospérant dans ses eaux salées, mais on dit quil change de couleur en fonction de la salinité et de la température des eaux.

Est-ce quoi ressemble une vague sur la mer Rouge?

Cette image a été capturée en Australie en 2013. Sur des eaux relativement calmes, une grande vague rouge menace dengloutir bientôt le bateau et lhumble photographe. La surface de leau calme ne correspond pas à la vague entrante - cest parce que cest une tempête de poussière entrante.

Un colibri meraude cubain

Chaque année, la British Ecological Society organise un concours de photographie . Comme vous pouvez limaginer, la qualité des candidatures est très élevée et il est sans aucun doute difficile de choisir un gagnant. Cette photographie du nom ironique David J. Bird montre un colibri en mouvement et a été choisi comme gagnant 2016.

Considérant que le colibri bat ses ailes quelque part entre 10 et 15 fois par seconde, cela a dû être un travail dobturation impressionnant pour obtenir cette photo.

Symtrie presque parfaite du village

Ce village de Chine présente une symétrie presque parfaite avec les parcelles et la disposition des maisons. Presque trop parfait pour être réel, mais ça lest.

Voie lacte au-dessus de locan des nuages

Finaliste finaliste du concours International Images for Science 2016 , cette photographie de la Voie lactée au-dessus des montagnes himalayennes au Népal a été soumise à la Royal Photographic Society par Yevhen Samuchenko.

Une vaste étendue détoiles se trouve au sommet dun océan de couverture nuageuse couvrant apparemment la Terre en dessous.

La tornade de feu

Comme si lincendie de votre maison ne suffisait pas, une tornade est apparemment également impliquée. Les pompiers présents font de leur mieux, mais il ne reste plus grand-chose de ce pauvre domicile.

Les tornades de feu sont un phénomène naturel causé par des vents violents qui provoquent une frénésie du feu.

Les Slow Mo Guys ont une vidéo intéressante le montrant en action.

Une gamme satisfaisante de verres vin

Quelquun a fait un travail incroyable en alignant ces verres à vin. Étudiez la photo trop longtemps et cela ressemble à une sorte de création.

Les arbres peints

En 2010, une catastrophe causée par lhomme sest produite en Hongrie et a vu 261 millions de gallons de boue jaillir dun réservoir où elle était conservée comme sous-produit de lextraction daluminium. Le " désastre de la boue rouge " comme on lappelait, a fait 10 morts et 150 blessés. Cela a également entraîné une tache sur lenvironnement environnant.

La ville locale de Devecser est depuis devenue un havre dénergie durable et pousse vers des systèmes de valorisation énergétique des déchets pour aider à remodeler la région avec de lénergie et des produits verts. Ce qui montre que le bien peut venir du mal.

Flocons de neige macro

Le photographe russe Alexey Kljatov a pris un vieil appareil photo, un objectif macro et un appareil photo bricolage pour prendre des photos macro très impressionnantes de flocons de neige . Les images résultantes semblent presque trop parfaites pour être réelles.

Moto sur leau

En 2015, Robbie Maddison, détenteur de plusieurs records du monde et athlète de motocross, sest associé à DC Shoes pour réaliser un rêve impossible: conduire son dirtbike sur les eaux libres.

Le résultat final a été une série de photographies impressionnantes et une grande campagne publicitaire.

Le singe de mer en colre

Vous pourriez être pardonné de penser que quelquun avait mis en colère le singe géant qui habite sous les vagues avec cette photo, mais ce sont simplement les vagues en colère capturées sécrasant au lac Érié en Amérique du Nord-Est.

Dave Sandford, un photographe sportif professionnel de formation, a capturé ceci et une série dautres photographies après avoir passé jusquà six heures par jour à photographier les sillages du lac pendant quatre semaines.

La maison en pierre gonfle

Bien que cela puisse ressembler à quelque chose qui a été mal photoshoppé, cette maison est en fait une vraie maison à Nas montanhas de Fafe, au Portugal. Connue sous le nom de " Casa do Penendo ", cest un monument architectural qui a été construit en 1972.

Cbles USB de Dieu

Cet énorme désordre de ce qui ressemble à des câbles USB est en fait une photographie aérienne prise directement à partir de Google Maps montrant Waubra, en Australie et un parc éolien en construction. Les extrémités USB sont en fait les connecteurs sur lesquels les éoliennes seront bientôt connectées.

Halo de soleil

Cette photo brillamment chronométrée et incroyablement bien cadrée capture un incroyable faisceau de lumière frappant à travers les nuages.

Un lphant dans leau

Vous devez regarder celui-ci deux fois, mais lorsque vous le faites, vous verrez une vision vraiment chronométrée. Alors que des seaux deau sont lâchés dans lair au-dessus de cet éléphant en train de se baigner, un autre apparaît également dans leau dans lair.

Un coucher de soleil roulant

Une autre vue incroyable conçue avec amour par la nature elle-même. Un coucher de soleil fantastique semble rouler à travers la baie couvrant à la fois leau et le ciel dans une teinte orangée / rouge.

Un paysage gel

Cette image montre un pays des merveilles hivernal, avec un ciel caché par dépais nuages intacts. Cela ressemble presque à un plafond en coton.

Un chien en feu

Ce chien a été recouvert de poudre colorée et lâché dans un parc. Le résultat est une photo qui semble montrer un chien en feu, mais qui nest en fait quun chien heureux qui samuse.

Une question aqueuse

Un autre moment de timing parfait alors quune giclée deau dune fontaine à boire forme un point dinterrogation presque parfait dans lair. Nous aimons le fait que léclairage de celui-ci jette également une ombre brillante sur le mur derrière.

Temps qui tombe

Cette image dun pointage tombant du mur et emportant le papier peint environnant est presque trop parfaite. On dirait quil se fraye un chemin le long du mur depuis un certain temps et quil est pourtant maintenu là, empêché de sécraser au sol par une belle tasse de papier.

Un paysage dtruit par la tempte

Cette photographie aérienne dAllemagne montre les conséquences dune tempête. Des arbres ont été abattus sur le bord de la route. Heureusement, ils ne sont pas tombés sur le tarmac mais le résultat est plutôt impressionnant.

Un poteau lectrique brl

Les conséquences des incendies de forêt dans le nord-ouest du Pacifique des États-Unis en 2020 ont été filmées ici.

Un poteau électrique semble avoir été cloné hors de limage à laide de Photoshop, mais en réalité, il a été brûlé dans cette position défiant la gravité.

Glacial

Ici en Angleterre, nous aimons nous plaindre de la météo et pourtant en profiter quand nous avons un Noël blanc.

Au Michigan, les choses sont un peu différentes et lorsque les températures peuvent descendre jusquà moins 46 degrés centigrades, les choses deviennent un peu givrées. Ceci est une vraie photo des résultats. Un claquement de la jetée au lac Michigan, couvert de glace, une vue assez précise.

Laine de glace

Ce matériau étrange et merveilleux ressemble à quelque chose qui a été conçu dans une simulation informatique.

Cest en fait de la laine de glace, également connue sous le nom de glace capillaire. cest une glace mince, fine et soyeuse qui se forme autour du bois mort à divers endroits dans le monde.

Broussailleux

Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemble lintérieur dun buisson? Eh bien, ne vous demandez plus car cette image découpée vous montre à quoi ils ressemblent. À première vue, cela na pas lair réel, mais cest merveilleux.

Une cabine tlphonique trangement couverte de neige

Des rues de Hokkaido, au nord du Japon, cette superbe photo dune cabine téléphonique partiellement couverte par une tempête de neige au point quelle ressemble à un chapeau de neige.

Paon fantme

Celui-ci ressemble certainement à un travail intelligent de Photoshop. Ici, notre chanceux photographe a réussi à prendre une image dun paon albinos survolant un paon standard. Limage résultante semble montrer lesprit du paon quittant son corps.

Écrit par Adrian Willings.