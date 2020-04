Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

temps en temps, une image apparaît en ligne où les gens discutent sincèrement de son authenticité, discutent de sa couleur ou se demandent comment elle est née.

Il y a aussi quelques images étonnantes qui ressemblent à une chose mais qui s'avèrent être quelque chose de tout à fait différent.

Nous avons rassemblé une collection des meilleurs autour du 'net - des images qui vous feront gratter la tête, questionner votre vue et se sentir généralement perplexe par leur existence.

En faisant du shopping, YouTuber Holly McKee a découvert une optique réelle illusion. Nichée dans la section des vêtements pour enfants, elle découvre une allée de vêtements noirs et blancs qui fait ressembler à un filtre appliqué à la photo.

Quand les gens sur Twitter doutaient que l'image n'était pas éditée, elle a pris YouTube pour prouve-leur qu'ils ont tort.

Dans les jours brumeux de 2015, une certaine robe a pris l'Internet d'orage et a fait débiter tout le monde de savoir si c'était blanc et or ou noir et bleu.

Le vêtement simple était l'exemple parfait d'une illusion d'optique qui n'était pas du tout illusion. En fait, ce n'était qu'une démonstration scientifique de la façon dont l'œil voit les choses différemment dans différentes sources de lumière et de la façon dont nos cerveaux traitent toutes cette interprétation d'une manière qui nous est propre.

D' abord, on avait la robe, puis on avait la chaussure. En 2017, une photo inoffensive d'un entraîneur a été publiée en ligne dans un groupe Facebook. L'affiche voulait savoir quelles couleurs les gens voyaient - rose pâle et blanc ou bleu et gris. C'était un sujet de beaucoup de débats et avait Twitter tous dans un volet aussi. Il a finalement été révélé que l'entraîneur est, en fait, rose et blanc, si vous avez vu autre chose, c'était un simple tour de la lumière ou jusqu'à la façon dont vos yeux perçoivent les couleurs.

Parfois, les illusions d'optique ne sont que le résultat d'une perspective intéressante. Cette image a été prise montrant deux pigeons perchés sur le bord d'un rebord d'un bâtiment, mais elle finit par ressembler à deux oiseaux massifs qui cherchent à voir où ils garaient leur voiture.

En 2018, l'utilisateur de Twitter @LilMaarty a posté cette image, apparemment confus quant à savoir si la photo montrait le dos d'une femme ou seulement son cou. Le Tweet a fait l'objet de nombreux débats et a été retweeté plus de 30 000 fois. Il s'avère que c'est son dos, au cas où tu te demandes.

Comme la robe blanche et or/noire et bleue, ces fraises sont une illusion d'optique causée par quelque chose connu sous le nom de constance des couleurs, qui est une caractéristique de la façon dont nous percevons les couleurs dans des conditions de lumière variables.

Cette image n'a pas de pixels rouges. Grande démo de constance des couleurs (ht Akiyoshi Kitaoka) pic.twitter.com/PZHVB6QHE — Matt Lieberman (@social_brains) 27 février 2017

n'y a pas de rouge sur l'image et pourtant nos cerveaux interprètent clairement le rouge des fraises comme étant toujours là — en supposant que vous les voyez sous une source de lumière bleue et en extrapolant en conséquence.

Cette image a été prise à Hawaii et montre un moment étrange de la journée où le soleil est à une position si parfaite dans le ciel qu'aucune ombre n'apparaît près de ces poteaux. Le résultat est ce qui ressemble au rendu de jeux vidéo plutôt qu'à la vraie vie. Vous devez regarder quelques fois pour établir un sens ferme de la réalité avec celui-ci.

Une simple photod'un flanc de montagne qui montre la tête d'un homme apparemment projetée sur la neige. Une ombre créant une illusion brillante que nous aimons.

Une image tout simplement brillante qui fait de réels ravages à la fois votre vue et votre cerveau. Cette image a été partagée par Will Kerslakesur Twitter avec la légende « Il y a douze points noirs aux intersections de cette image. Votre cerveau ne vous laissera pas tous les voir en même temps. »

Nous avons réussi à les voir tous, mais ce n'est pas facile.

Une autre illusion d'optique brillante créée simplement par le soleil étant à un endroit précis dans le ciel. Celui-ci semble montrer des bizarreries dans les fenêtres causées par leurs ombres, ce qui donne à l'édifice l'impression qu'il appartient à l'Inception.

C' est une illusion inhabituelle, à première vue, vous allez probablement espionner une paire de jambes qui semblent être couverts d'huile, mais donné une seconde à regarder à nouveau et vous verrez qu'ils sont en fait éclaboussés de peinture blanche.

sont ces jambes brillantes et huileuses ou sont-elles jambes avec de la peinture blanche sur eux pic.twitter.com/7Z8E8F1JCZ — kayden (@kingkayden) 26 octobre 2016

Parfois, une illusion peut être aussi simple qu'un motif mélangé à un autre de la même manière que le camouflage fonctionne.

Cette photo a été publiée sur 9gag avec le titre « Juste passé 30 minutes à chercher l'iPad de mon père » — pouvez-vous repérer la tablette cachée sur la photo ?

Cette image d'un vélo assis avec sa roue dans une flaque d'eau fait vraiment des ravages sur le cerveau. La réflexion semble montrer une roue parfaitement formée, tandis que la roue réelle semble pliée et tordue de manière désagréable. Quelle est la réalité ?

En ce qui concerne les illusions d'optique, celle-ci est à la fois simple et douloureuse. Qui pensait que deux paires d'yeux et deux bouches suffiraient pour te briser le cerveau et rendre pénible de se concentrer ?

Cette illusion savoureuse montre apparemment un moyen d'obtenir des blocs de chocolat sans fin d'une seule barre. Hélas, c'est tout un tour et implique simplement une barre de plus en plus courte. Encore des trucs assez intelligents !

Dans un autre Tweet-Storm, une autre illusion d'optique basée sur un objet quotidien semble confondre logique et physique. Un bloc de voie en bois est apparemment plus long que l'autre, mais lorsqu'il est placé au-dessus de l'autre, il est de la même longueur. Comment ça ?

La voie de train de mon enfant me fait flipper en ce moment. Qu'est-ce qui se passe ici ? pic.twitter.com/9O8BVWF5ko — marc blank-settle (@MarcSettle)

La solution à ce mystère apparent est contenue dans les réponses au Tweet initial, mais nous vous laisserons en profiter entre-temps.

Cette illusion vous oblige à regarder le point blanc sur le nez de la femme sur la gauche pendant 15 secondes, puis à regarder à droite de l'image à l'espace vide. Vous devriez voir un scintillement de la photo en couleur de la femme.

Ceci est dû à la façon dont nos cerveaux interprètent l'imagerie et les couleurs et, dans ce cas, est connu sous le nom de « post-image négative », ce qui a été expliqué par le Dr Juno Kim de l'Université de NSW School of Optometry and Vision Science à Daily Mail Australia :

« Le code de toutes les teintes que nous pouvons rencontrer dans le spectre lumineux — cette information est transmise de l'arrière de l'œil au cerveau via trois canaux neuronaux opposants.

« Lorsque vous regardez quelque chose qui, par exemple, est jaune pendant une longue période, vous stimulez les cellules qui sont positivement sensibles au jaune — donc dans le canal jaune et bleu.

« L'activité des cellules augmente et après un peu de temps, l'activité se fatigue et diminue.

« Lorsque vous dirigez ensuite votre regard sur un fond uniforme — disons un mur gris — alors ce qui se passe, c'est que la cellule ne revient pas à son activité de repos, elle va beaucoup plus bas que cela.

« C'est ce déclin — l'affaiblissement du code jaune — qui code pour que la couleur opposée devienne plus forte, de sorte que vous verrez le bleu. »

Vous seriez pardonné de penser que cette image est juste un très mauvais Photoshopping, mais ce n'est pas le cas. Comme l'a suggéré un Redditor, c'est probablement le résultat d'un mirage de Fata Morgana. Illusion visuelle causée par la courbure des rayons de lumière lorsqu'ils traversent différentes plaines de température. La différence de température de l'air agit comme une lentille - réfraction de la lumière et distorsion des images telles que nous les voyons.

Cette photo est apparue sur Imgur et a causé un peu d'éclaboussure. Une petite fille semble sauter dans une piscine tout en soufflant des bulles comme si elle était déjà sous la surface.

Les commentateurs ont rapidement souligné que ses cheveux sont secs et que les bulles d'air apparentes pourraient simplement être des gouttelettes d'eau provenant des éclaboussures, mais aucune conclusion n'a été obtenue quant à ce qui se passait réellement.

Cette simple illusion est créée en ayant un reflet d'une lampe voisine montrant dans les lentilles d'une paire de lunettes. La photo qui en résulte semble montrer les globes oculaires regardant le spectateur depuis le verre.

Celui-ci est un simple tour de l'œil. Ce n'est pas une image animée, c'est un fichier statique qui montre une masse de serpents entrelacés. Mais si vous regardez différentes sections, vous verrez les serpents se tordre et se tordre.

Une autre tromperie classique. Cette image n'est pas animée, c'est juste un simple JPG, mais si vous lisez ce texte, vous le voyez probablement sortir de la périphérie de votre vision.

Cette illusion d'optique a pris de nombreuses formes différentes depuis qu'elle a été publiée pour la première fois dans un livre « Philosophical Investigations » de Ludwig Wittgenstein en 1953.

Ici, il est suggéré qu'il y a des images ambiguës qui peuvent être vues de deux (ou plus) façons différentes.

Dans ce cas, le dessin pourrait être un lapin ou un canard ou les deux et ce que vous voyez en premier sera à votre perception du monde ou basé uniquement sur la suggestion - l'axe du canard et du lapin dans cette version facilite le déchiffrement rapide des deux variations.

Cette photographie prise sur la plage semble montrer le haut-parleur sur une plate-forme flottante. Sans doute jusqu'à notre cerveau interprétant l'ombre du drapeau soufflant dans le vent comme l'ombre de la plate-forme et du microphone du haut-parleur plutôt.

Une autre illusion classique causée par notre cerveau essayant de déchiffrer la scène devant nous.

Il y a quelques-unes de ces sortes d'illusions d'optique sur le web — une simple image de deux personnes embrassant jette votre cerveau dans la confusion où le couple est à des angles étranges et il est difficile de déchiffrer immédiatement quelle tête (ou autre partie du corps) appartient à quelle personne.

Ici Stuart Rutherford a réussi à enfiler le visage d'un hibou à l'intérieur de sa tasse à café en laissant simplement quelques Hula Hoops dans le mélange.

Qui aurait un thunk dunking un couple de Hula Hoops dans votre café serait si belle pic.twitter.com/lstgnvuc — Stuart Rutherford (@doodlewhale)

L' un des finalistes duconcours « Meilleur Illusion de l'année » fait pour un visionnement assez penchant.

Ici Kokichi Sugihara place un ensemble de cylindres devant un miroir. La réflexion montre une forme différente jusqu'à ce que l'objet soit tourné, puis nous voyons le contraire. Il est mieux vu dans la vidéo ci-dessous.

Si vous vous grattez la tête après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez voir une ventilation de son fonctionnement ici :

Dans les années 1990,Magic Eye était une série de livres extrêmement populaire qui permettait aux gens de voir des images 3D en se concentrant sur une image autrement 2D — généralement sous la forme d'un motif non descriptif.

année dernière, Blake Lively a posté une image sur son compte Instagram montrant une image de Magic Eye pour aider à promouvoir son film de requin « The Shallows ».

Si vous êtes en difficulté, le site officiel de Magic Eye contient des instructions sur la façon de voir les images 3D, mais vous essayez essentiellement de vous concentrer à travers l'image tout en la regardant (ou de brouiller votre vision jusqu'à ce qu'elle devienne clair).

Erik Johansson est un photographe suédois et un whizz avec Photoshop qui aime prendre de vraies photos et les transformer en illusions d'optique surréalistes.

Lecroisement de bon sens n'est qu'une de ses nombreuses œuvres et que nous trouvons particulièrement des désordres avec nos yeux !

magnifique artiste Howard Lee crée des dessins hyper-réalistes qui sont si brillants qu'il est difficile de leur dire de la vraie chose.

Ce talent pour créer des illusions d'optique est démontré dans sa vidéo Youtube qui lui montre couper, dénigrer et mettre le feu aux vraies versions de ses créations.

Stefan Pabst est un autre artiste talentueux qui a la capacité de créer des illusions d'optique à partir de dessins, de peintures et de croquis. Dans une série d'œuvres , il crée l'illusion d'images tridimensionnelles sur des surfaces de papier plat.

Attention, contient des araignées.

Une photo tout simplement parfaitement chronométrée d'un chien qui se repose près d'une bûche abattue. Le résultat est une légère illusion d'optique qui donne l'impression que le chien a été scié en deux ou est une rupture dans la composition de la réalité. Aiant fou.

temps en temps, les sociétés de publicité font quelque chose d'intelligent qui capture notre imagination. Quelque chose d'aussi simple qu'une illusion d'optique peut suffire à aider une marque à rester dans nos esprits.

Cette publicité de la pizza Papa John's a été jugée assez intelligente pour gagner un prix aux Cannes International Advertising Awards et a simplement présenté un livreur de pizza mini sur un peu de carte qui pourrait être mis sur la porte d'entrée de quelqu'un alors quand ils regardaient à travers le trou de vue, ils ont vu l'homme de l'autre côté.

Dans le cadre d'une autre campagne publicitaire, Honda a produit une vidéo présentant toute une gamme d'illusions optiques pour aider à vendre son nouveau CR-V — le tout dans le but de promouvoir une grande expérience de voiture, mais avec un véhicule économique plus petit.

Incroyable artiste de rue Sergio Odeith transforme les coins du quotidien dans le monde réel en incroyables œuvres en trois dimensions avec des graffitis anamorphiques ultra-réalistes peints sur différentes surfaces pour donner l'illusion d'un profondeur qui n'existe pas.

Des lettres qui sautent des murs, des créatures qui se cachent dans les coins, d'autres mondes qui prennent vie dans le coin d'un espace oublié. Ses œuvres font des ravages dans les yeux et créent de merveilleuses peintures murales qui sont un plaisir à voir.

Le pont Storseisundet est l'un des plus grands ponts de Norvège et photographie à angle droit, il donne l'impression d'être un peu de route qui arrive à une fin abrupte et dangereuse à environ 75 pieds au-dessus du sol.

Cependant, le pont est en fait un design en porte-à-faux avec une courbe qui le fait simplement s'enfoncer dans la distance.

Lesman Paredes était assez heureux de sa performance aux Championnats d'haltérophilie junior 2015 tellement qu'après avoir terminé un 230kg propre et secoué, il peut être vu prendre au large du sol.

Hélas, ce n'est pas le cas de Superman qui se révèle finalement au monde, mais simplement une combinaison de surface gonflable sous les pieds, de poids lourds tombés après un lifting réussi et un super saut de fête bien programmé. Sans surprise, la photo a ensuite été soumise à une bataille Photoshop de Reddit.

Vous pouvez le voir en action dans cette vidéo :

En 2013, le fabricant de lunettes Ray-Ban s'est associé aux maîtres de l'illusion d'optique Brusspup pour créer une campagne publicitaire comprenant des illustrations anamorphiques qui ressemblent à de vrais objets tridimensionnels à l'angle droit.

Le globe et le baseball sont les pièces les plus remarquables de cette œuvre et nous pensons qu'ils sont tout à fait impressionnants. Pour plus de bonté d'illusion d'optique, consultez la chaîne Youtube de Brusspup.

Il s'agit d'une image en noir et blanc avec l'ajout de quelques lignes colorées sur elle. Votre cerveau interprète ces lignes pour voir une réalité différente.

C' est une illusion de Munker, la combinaison de couleurs confondre votre cerveau et tromper votre œil pour voir quelque chose que vous savez ne peut pas être juste.

Ces balles de tennis semblent être de différentes couleurs - rose, vert, blanc et jaune. Ils sont en fait tous de la même couleur, mais l'ajout de points colorés confond votre cerveau pour voir d'autres couleurs.