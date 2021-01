Les mèmes Internet les plus célèbres de tous les temps

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le dictionnaire anglais dOxford définit le «mème» comme «une image, une vidéo, un morceau de texte, typiquement humoristique, copié et diffusé rapidement par les internautes, souvent avec de légères variations».

Et si vous avez passé du temps sur Reddit ou Buzzfeed, vous en trouverez probablement beaucoup qui croient que cest pour cela quInternet a été fait.

Eh bien, ils disent que le rire est le meilleur remède, alors souriez à certains des mèmes les meilleurs, les plus stupides et les plus célèbres que nous ayons trouvés sur le Web.

Changer d'avis

Succs enfant

Ermahgerd fille

Tais-toi et prends mon argent.

Triste Keanu

Cela a rapidement augment

Plafond chat

Chat grincheux

Domo

Fille de dsastre

Sortie 12

Petit ami distrait

L'homme le plus intressant au monde

Nokia 3310

Doge

Lo se pavanant

Facepalm

Joseph Dureux

Pods de mare

Sois comme Bill

Le bon gars Greg

Salaud Steve

Le premier ordre des travaux de Donald Trump

Problmes du Premier Monde

Je te trouverai et je te tuerai.

On ne marche pas simplement dans le mordor

L'hiver arrive compaints

Et si je te le disais

Philosoraptor

Mauvaise chance Brian

Walking Dead Carl blagues

Ce serait gnial.

Bb ivre

Personne n'a le temps pour a.

L'indestructible Nokia 3310

Yo Dawg

Écrit par Adrian Willings.