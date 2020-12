47 meilleurs hacks de la vie technologique de tous les temps

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il existe un grand nombre de trucs et astuces technologiques qui peuvent simplifier votre routine quotidienne et vous rendre la vie beaucoup plus facile.

Par exemple, les cordons de charge dApple pour les appareils iOS et les Mac ont tendance à seffilocher après quelques années, vous devez donc souvent dépenser de largent pour les remplacer (à moins que vous ne vous souciez pas quils prennent feu et ruinent tout ce que vous possédez et aimez). Eh bien, nous connaissons un hack astucieux qui empêchera vos cordons Apple de seffilocher en premier lieu. En fait, nous connaissons des piles de différents hacks - et tout le monde vous fera vous demander comment vous avez survécu aussi longtemps sans eux.

Si vous trouvez que votre Wi-Fi domestique est un peu floconneux, cest peut-être parce que vous obtenez des interférences du Wi-Fi de votre voisin qui chevauchent le vôtre. Lapplication Wi-Fi Analyzer peut être la réponse à vos problèmes. Cette application scanne les fréquences et formule des recommandations sur les canaux optimaux à utiliser sur votre réseau pour éviter les chevauchements. Le résultat est un Wi-Fi plus rapide avec beaucoup moins de tracas.

Vous souhaitez en savoir plus sur votre quartier? Wikipedia propose un outil à proximité qui affiche une multitude de pages différentes sur les lieux et les choses à proximité. Allez simplement sur ce site , donnez votre permission pour quil accède à votre emplacement, puis vous verrez une liste darticles Wikipédia en fonction de lendroit où vous vous trouvez.

La recherche sur YouTube na jamais été aussi simple quavec cette astuce: lorsque vous utilisez le navigateur Google Chrome, vous pouvez taper YouTube.com dans votre barre dadresse, puis cliquer sur longlet et rechercher YouTube directement à partir de votre barre dadresse. Il est révolu le temps daller sur YouTube pour trouver quelque chose.

Cette petite astuce fonctionne également avec dautres sites. Vous pouvez rechercher Amazon, Netflix, même Pocket-lint directement depuis votre barre dadresse.

Nous pensons que les petits trucs sont aussi amusants. Par exemple, lorsque vous appuyez sur K ou sur la barre despace tout en regardant une vidéo sur YouTube, il met en pause ou lit la vidéo. Comment est-ce bien? Et cela fonctionne quel que soit lendroit où vous avez cliqué en dernier sur la page.

Il existe également dautres touches de raccourci:

Appuyez sur J pour reculer de 10 secondes

Appuyez sur L pour avancer rapidement de 10 secondes

F vous met en plein écran

Accueil vous emmène au début de la vidéo

M coupe le son

Les flèches haut et bas augmentent et diminuent le volume

Le bouton muet de Twitter est une astuce peu connue qui est sévèrement sous-estimée. Il vous permet de continuer à suivre un compte mais cache ses tweets et retweets de votre chronologie. Cest un moyen simple de débarrasser une personne de votre Twitter sans la désabonner et ainsi les offenser. Ils ne sauront jamais quand vous les couperez! Cliquez simplement sur le menu des paramètres à droite du profil de quelquun, puis sélectionnez muet. Peasy facile.

Les conseils en matière de confidentialité valent toujours la peine dêtre mentionnés, en particulier lorsquil sagit de Facebook, étant donné que tout le monde et leur mère utilisent le réseau social. Avez-vous déjà vérifié Facebook sur un appareil étrange, puis réalisé que vous aviez oublié de vous déconnecter? Nayez crainte - vous pouvez vous déconnecter encore, à distance. Allez dans le menu déroulant «Paramètres» sur votre Facebook, puis sélectionnez «Sécurité», et accédez à «Lorsque vous êtes connecté». De là, vous pouvez voir toutes les sessions ouvertes et fermer lune dentre elles.

Si vous avez un document numérique que vous devez signer, utilisez simplement lapplication Aperçu sur Mac. Au lieu dimprimer la documentation à signer, vous pouvez ouvrir le menu Outils dans Aperçu, puis choisir Annoter> Signature> Gérer les signatures, et une boîte de dialogue Capture de signature apparaîtra.

Utilisez simplement votre souris pour dessiner une signature que vous pouvez enregistrer / insérer dans nimporte quel document.

Voici un bon tutoriel pour plus de détails.

Vous naurez plus jamais à utiliser une calculatrice avec cette astuce - tant que vous possédez un Mac: utilisez la commande (⌘) + espace pour effectuer des calculs dans la recherche Spotlight.

Si vous pensiez que les emojis étaient limités aux appareils mobiles, détrompez-vous. Vous pouvez également les utiliser sur le bureau.

Pour Mac: appuyez sur Ctrl + commande + barre despace pour afficher le menu emoji.

Pour PC: la dernière version de Chrome dispose dun menu emoji. Cliquez avec le bouton droit nimporte où vous pouvez taper et cliquez sur "Emoji" dans le menu pour accéder aux emojis.

Les mini-figues Lego sont parfaitement formées pour contenir vos cordons de foudre Apple et autres câbles. Collez simplement une brique Lego sur votre bureau, puis attachez une mini-figue et passez vos cordons dans ses mains. Ouais, tu pourras nous remercier plus tard.

Vous souhaitez rappeler le dernier numéro que vous avez composé ou dont vous avez reçu un appel? Le moyen le plus rapide est dappuyer sur le bouton dappel de votre téléphone. Il recomposera leur numéro.

Qui savait que vous naviez jamais tapé sur la touche point sur un smartphone? Tout ce que vous avez à faire est dappuyer deux fois sur la barre despace pour un point, et la lettre suivante sera également automatiquement en majuscule. Si vous utilisez un clavier personnalisé comme Swiftkey , vous pouvez le programmer pour faire dautres choses intelligentes comme prédire votre phrase.

Cette astuce est peut-être bien connue, mais nous avons pensé quelle valait toujours la peine dinclure: Utilisez la barre despace pour faire défiler nimporte quelle page Web. Vous pouvez même maintenir la touche Maj et la barre despace en même temps pour faire défiler vers le haut.

Les Mac ont un raccourci pratique qui vous permettra de rechercher des définitions de mots en une fraction de seconde. Pour rechercher une définition, mettez en surbrillance nimporte quel mot que vous voyez, puis appuyez sur commande + contrôle + D et une boîte de dialogue avec les informations apparaîtra.

Si vous souhaitez un peu daide supplémentaire lors de la rédaction en ligne, nous vous recommandons vivement Grammarly . Cet outil vous donne des conseils et des suggestions pour la grammaire, lorthographe et la construction de phrases générales, quoi que vous fassiez sur le Web. Vous pouvez même double-cliquer sur un mot pour le mettre en évidence et obtenir dautres mots suggérés à utiliser à la place. Il existe un plugin Google Chrome pour vous assurer de pouvoir facilement modifier le texte sur le site Web que vous visitez. Et cest gratuit!

Besoin dun microphone mais vous ne voulez pas dépenser dargent pour un microphone? Facile.

Prenez nimporte quel casque qui traîne, puis branchez-le dans la prise microphone et commencez à parler. Ce nest pas exactement une connaissance secrète, mais si vous ne le savez pas, nous pensons que cela vous épatera. Bien sûr, la qualité nest pas incroyable, mais vous ne pouvez pas tout avoir.

Cest ce hack que nous avons mentionné plus tôt pour empêcher vos câbles de charge Apple et autres cordons de seffilocher: prenez le ressort dun stylo à bille, puis étirez-le et enroulez-le autour de la partie du cordon qui a tendance à se plier, et il continuera il est droit pour toujours, lempêchant ainsi de suser au fil des années.

Voici un bon didacticiel vidéo qui montre ce quil faut faire.

Si vous venez de fermer accidentellement un onglet important de votre navigateur, vous pouvez facilement le rouvrir en appuyant sur Commande + Maj + T sur un Mac ou Ctrl + Maj + T sur un PC Windows. Cela peut également être utilisé plusieurs fois, alors continuez dappuyer pour ouvrir tous les onglets que vous avez fermés récemment. Cela fonctionne même après avoir fermé votre navigateur.

Pour trouver un lien de téléchargement direct pour la musique:

Recherche Google: [nom de lalbum ou du morceau] -inurl: (htm | html | php | pls | txt) intitle: index.of "last modified" (mp3 | wma | aac | flac)

Cela indique à Google dafficher les pages Web proposant des liens de téléchargement directs vers la musique que vous essayez de trouver. Voici un exemple - Recherche Google: tout droit sorti de compton -inurl: (htm | html | php | pls | txt) intitle: index.of "last modified" (mkv | mp4 | avi)

Cest ce que Google fera ensuite surface.

Cliquez sur lun des liens principaux, tel que celui-ci , pour obtenir des liens de téléchargement direct pour les chansons de lalbum.

Noubliez pas que le téléchargement de contenu protégé par le droit dauteur sur Internet est illégal. Vous feriez peut-être mieux dutiliser Spotify.

Pour trouver un lien de téléchargement direct vers un film:

Recherche Google: [nom du film] -inurl: (htm | html | php | pls | txt) intitle: index.of "last modified" (mkv | mp4 | avi)

Cela indique à Google dafficher les pages Web proposant des liens de téléchargement directs vers le film que vous essayez de trouver. Voici un exemple pour A Clockwork Orange - Recherche Google: A Clockwork Orange -inurl: (htm | html | php | pls | txt) intitle: index.of "last modified" (mkv | mp4 | avi)

Cest ce que Google fera ensuite surface.

Cliquez sur lun des liens principaux, tel que celui-ci , pour obtenir des liens de téléchargement directs pour le film.

Noubliez pas que le téléchargement de contenu protégé par le droit dauteur sur Internet est illégal. Vous feriez peut-être mieux dutiliser Netflix, Prime ou dautres services de streaming vidéo.

Celui-ci est tout simplement drôle ... Téléchargez lapplication RunPee sur votre appareil iOS, Android ou Windows, et il vous indiquera le meilleur moment pour aller aux toilettes tout en regardant un film afin de ne pas manquer une scène incroyable ou tracer une torsion.

Pour ceux dentre vous qui sont coupeurs de câbles, vous allez adorer ce site: CanIStream. Il vous indique où un film est disponible en streaming - et au prix le plus bas également.

Lorsque votre connexion Internet séteint et que le navigateur Google Chrome vous affiche une page derreur, appuyez sur la barre despace pour démarrer un jeu T-Rex. Au moins, vous ne vous ennuierez pas en attendant de vous reconnecter. Si vous trouvez que votre Internet revient et ruine votre jeu, ne vous inquiétez pas, vous pouvez continuer en ligne ici .

Chaque fois que vous avez besoin détudier pour un examen important au collège ou au lycée, il suffit de google "site: edu [sujet] examen", et vous obtiendrez des liens vers des tonnes dexamens avec des solutions et tout. Voici un exemple:

Google recherche cette phrase exacte: site: examen edu python Cest ce que Google fera ensuite surface. Cliquez sur lun des liens principaux, comme celui-ci , pour voir un test pratique.

Vous pouvez rendre nimporte quelle page Wikipédia électroniquement au format PDF, ZIM ou OpenDocument, ou la commander sous forme de livre imprimé. Cette page Wikipédia vous montre comment créer un livre à partir darticles Wikipédia en quatre étapes.

Google propose un gestionnaire dappareils Android qui vous permet de retrouver un appareil perdu ou volé, mais vous pouvez également Google «trouver mon téléphone» pour localiser votre appareil Android. Noubliez pas que vous devez être connecté au compte Google associé à votre Android.

Vous ne possédez pas de smartphone? Eh bien, cest bizarre. Mais nimporte qui, vous pouvez toujours envoyer des SMS aux téléphones portables depuis votre bureau.

Tout ce dont vous avez besoin est un compte de messagerie, le numéro de téléphone et les informations de lopérateur. De là, utilisez ce site pour rechercher le-mail associé à leur opérateur. Assurez-vous simplement dajouter leur numéro de téléphone à ladresse, puis vous aurez une adresse e-mail pour eux à laquelle vous pourrez envoyer des SMS à partir de votre bureau.

Téléchargez l extension complémentaire Honey sur votre navigateur Chrome pour commencer instantanément à économiser de largent. Il applique automatiquement les codes de réduction lors du paiement chez nimporte quel détaillant en ligne. Woohoo! Rakuten est une autre bonne option - il vous offre également une remise en argent pour la plupart des achats.

Voici un autre conseil pour économiser de largent: si vous utilisez beaucoup Amazon, assurez-vous de commencer à profiter dun site Web appelé camelcamelcamel.com . Il suit les produits pour vous et vous alerte lorsque les prix baissent. Cest aussi un excellent moyen de vérifier si quelque chose qui est en vente est réellement un bon prix.

Vous voulez convertir nimporte quelle vidéo YouTube en GIF? Ajoutez simplement gif avant youtube dans le lien URL de votre barre dadresse. Voici un exemple:

Vidéo originale - www.youtube.com/watch?v=_OVg8uov78I

Téléchargement GIF - www.gifyoutube.com/watch?v=_OVg8uov78I

Encore une fois, nous aimons les conseils de confidentialité. Nous sommes sûrs que vous aussi. Il existe un site Web génial appelé HaveIBeenPwned.com . Ce site surveille simplement votre adresse e-mail pour vous alerter si et quand elle est compromise lors dune violation de données. Cela fonctionne aussi rétrospectivement. Tout piratage révélé publiquement qui inclut votre adresse e-mail sera mis en évidence avec cet outil. Si vous le vérifiez et trouvez votre e-mail dans lune des listes, nous vous recommandons vivement de changer vos mots de passe.

Vous pouvez également utiliser un gestionnaire de mots de passe pour sécuriser les choses à lavenir .

Il est parfois très ennuyeux de fermer des comptes en ligne, car les services enterreront loption sous les paramètres et les menus daide. Eh bien, dites bonjour à un site Web appelé AccountKiller.com . Il fournit des guides étape par étape sur la façon de supprimer facilement des comptes en ligne de sites Web populaires.

Vous voulez vérifier si un nom dutilisateur est pris ou disponible sur les sites populaires? Utilisez simplement Namechk.com . Il vérifie même les noms de domaine.

Avant de visiter un site suspect, Google "safebrowsing: [nom du site Web]", puis sélectionnez le lien vers ce site pour afficher un historique de 90 jours des tentatives de logiciels malveillants sur le site. Voici un exemple:

Google recherche cette phrase exacte: safebrowsing: Pocket-lint Google fera ensuite surface ces résultats. Cliquez sur celui de loutil de navigation sécurisée de Google, et vous devriez le voir .

Si vous êtes insomniaque, vous allez adorer un site Web appelé sleepyti.me . Il vous aide à calculer le meilleur moment pour vous coucher et vous réveiller pour un sommeil optimal. Lidée est que se réveiller au milieu dun cycle de sommeil vous laisse fatigué et étourdi, mais vous réveiller entre les cycles vous garde rafraîchi et alerte.

Ce site fonctionne tout pour vous - vous pouvez donc vous réveiller entre les cycles.

Il existe un moyen de regarder nimporte quelle vidéo YouTube soumise à une limite dâge sans vous connecter à votre compte. Ajoutez simplement "nsfw" avant "youtube" dans lURL de votre barre dadresse.

Voici un exemple:

Vidéo originale: www.youtube.com/watch?v=6LZM3_wp2ps

Version non restreinte: www.nsfwyoutube.com/watch?v=6LZM3_wp2ps

Si vous avez demandé à Google Chrome denregistrer vos mots de passe à tout moment, vous pouvez accéder à ce mot de passe via les paramètres du navigateur. Le moyen le plus simple daccéder au paramètre est de le saisir dans la barre dadresse de votre navigateur - chrome: // paramètres / mots de passe. Ensuite, vous pouvez révéler le mot de passe de nimporte quel site à utiliser ailleurs.

WhatsApp ne se limite pas à votre téléphone mobile.

Il existe une application Web qui synchronise tout depuis votre téléphone. Si le navigateur Chrome est installé sur votre ordinateur, accédez à la page Web WhatsApp , scannez le code QR et suivez les instructions pour votre téléphone.

Si vous avez besoin de suivre le chronomètre ou de déclencher une alarme quelques instants pour vous rappeler de faire quelque chose, Google est là pour vous aider. Tapez simplement "démarrer une minuterie" dans le moteur de recherche pour faire exactement cela.

Si vous souhaitez modifier une image dans Paint, vous pouvez la copier ou lenregistrer à partir du Web. Mais saviez-vous que vous pouvez simplement copier lURL de limage et «louvrir» dans Paint en collant lURL directement dans la boîte de nom de fichier dans la fenêtre ouverte? Cela vous fera économiser quelques secondes de peaufinage à coup sûr.

Si les haut-parleurs de votre smartphone ne sont pas à la hauteur ou si vous avez besoin dun peu plus de volume pour votre réveil du matin pour vous aider à sortir du lit, alors voici une solution simple. Mettez votre téléphone dans une tasse et cela améliorera le son en vous donnant limpression de plus de volume.

Si vous avez un vieux téléphone qui traîne juste autour de la poussière, vous pouvez mieux lutiliser en lutilisant comme une dashcam. Avec un bon câble de charge, un support décran et une application dashcam dédiée, vous pouvez créer un appareil dashcam brillant pour très peu dargent. Voir un excellent guide ici .

Si vous avez un câble dalimentation effiloché qui a besoin damour et de soins, Sugru est la solution. Cette colle moulable Play-Doh-esque peut être utilisée pour une variété de réparations, y compris pour couvrir les fils. Sugru a également de nombreuses autres utilisations, quil sagisse de réparer ou daméliorer des articles ménagers.

Nous vous recommandons vivement de consulter la liste des idées .

Tout comme le piratage pour transformer les téléphones désaffectés en dashcams, vous pouvez également utiliser un ancien téléphone comme alternative à une caméra intelligente . Avec une application simple appelée Manything , vous pouvez réutiliser lancien appareil. CNET a un tutoriel complet sur la façon de procéder.

Ce hack est un processus en deux étapes, mais cela en vaut la peine. À la fin, vous naurez plus jamais à donner votre mot de passe Wi-Fi. Tout dabord, visitez ce site et utilisez-le pour créer un code QR unique basé sur les détails de votre réseau. Ensuite, visitez Etsy pour un point de croix QR code pour vraiment ajouter une touche de classe à lensemble.

Monté dans un cadre, ce sera certainement quelque chose de spécial.

Chaque passionné de technologie a un tirage, une boîte ou un sac plein de câbles quelque part dans la maison. Mais à quelle fréquence ces câbles semmêlent-ils et deviennent-ils un désordre insupportable? Instructables a un guide sur lutilisation de rouleaux de papier toilette vides pour tenir vos câbles et les garder séparés.

Si votre clavier est sale, plein de poussière et de peluches, quelques notes Post-it devraient vous aider. Frottez lextrémité collante à travers les espaces pour lui donner un nettoyage rapide.

Écrit par Maggie Tillman et Adrian Willings.