53 des pires pochettes dalbums de tous les temps

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Dites aux enfants aujourdhui que nous achetions notre musique sous la forme de grands disques circulaires en plastique noir qui collaient au soleil et quils ne vous croiront pas. Même les CD ont apparemment fait leur temps, mis de côté pour la commodité des téléchargements numériques et du streaming.

Une partie de lindustrie de la musique que les téléchargements numériques nont pas écartée, cependant, est lhumble pochette. Il peut ne plus orner le devant dun single ou dun LP battu, mais nous aimons toujours voir la pochette apparaître pendant que nos morceaux sont lus sur nimporte quel appareil ou service multimédia que nous utilisons. Et cela signifie quil y a encore la possibilité dun choc dart dalbum.

Au fil du temps, il y a eu des couvertures dalbums tout simplement, incroyablement mauvaises, certaines nouvelles, la plupart non, et nous avons décidé de rassembler les plus drôles, les plus étranges ou celles qui sont tout simplement fausses dans une galerie ci-dessus pour que vous puissiez les parcourir. . Ce sont les images que vous ne voudrez certainement pas orner votre iPhone ou votre appareil Android lorsque vous voyagez sur le tube.

Nous vous prévenons également, certains ne sont pas tout à fait adaptés au travail. Tous, cependant, conviennent à la gaieté.

Prendre plaisir.

Les tons de foi - Jésus utilise-moi

Beverly Beecham, Marie Samuels et Vivian Wyler ont formé le groupe folk et gospel américain qui a sorti cet album en 1964. Nous ne savons pas à quoi Jésus les utiliserait mais ces grandes coiffures sont certainement incroyables.

Sherwood Singers - Quelque chose de spécial

Mis à part les tenues assorties et les sourires narquois, on ne peut nier quil sagit bien de "Something Special". Un autre classique dAngleterre - cette fois dun groupe de folk britannique qui est (incroyablement) sur Spotify si vous souhaitez profiter de leurs délices.

Brainstorm - Souriez un moment

Le groupe de Prog Rog Brainstorm était progressif dans plus que leur musique, semble-t-il. Les membres du groupe nont pas hésité à apparaître en sous-vêtements féminins pour leur premier album.

Swamp Dogg - Rat On!

Cet album soul classique de Swamp Dogg est une vision de ce à quoi ressemblaient les choses en 1971, peut-être. Ou du moins une vision de ce que pourrait être la vie si les rats étaient énormes et que vous pouviez les monter comme un cheval.

Knorkator - Hasenchartbreaker

Un autre classique venant dAllemagne. Knorkator est un groupe de metal hardcore qui est apparemment quelque chose de très spécial à voir en live. Tout cela ressort clairement de cet album frappant sorti en 1999.

Gary - Se mettre au travail

Gary, maintenant Dr Gary Solomon, a sorti ce chef-dœuvre en 1978. Le gros pantalon et la pose frappante nétaient clairement pas suffisants pour le garder dans lindustrie de la musique, même sil se met toujours au travail. Ce métier passe désormais par un traitement médical par " Cinémathérapie ", lart de regarder des films pour des raisons thérapeutiques.

Deathkorps - Mésange métallique

Et si les guerres nétaient pas menées avec des vaisseaux terrestres mais avec des mammaires métalliques? Cest apparemment la question posée par Deathkorps lors de la création de lillustration de leur album. Certainement un bon moyen de surprendre et de choquer lennemi.

Norberto de Freitas - Trapalhadas do Balbino

Si cette pochette dalbum ne vous dérange pas suffisamment, alors peut-être que vous lèverez un sourcil en apprenant que le titre de lalbum "Trapalhadas do Balbino" se traduit littéralement en anglais par "Buggerdown".

Paddy Roberts - Chansons pour chiens gays

Paddy Roberts était un auteur-compositeur et chanteur britannique qui a sorti plusieurs albums au cours des années 1950 et 1960. Cest lun des joyaux classiques, un album apparemment bien en avance sur son temps sorti en 1963. La pochette de lalbum pourrait être hilarante, mais lhomme lui-même était intéressant - ayant été auparavant avocat et pilote pour la Royal Air Force pendant World Seconde guerre. On se demande ce que les chiens gays ont fait de lui.

Camilo Sesto - Entre Amigos

Cette couverture dalbum de Camilo Sesto nous fait penser que le même résultat serait atteint si quelquun essayait de recréer le meme Homer Simpson où il a vu disparaître dans sa haie.

Wayne Cochran - De retour à Miami

Imprégnez-vous de la beauté de Wayne Cochran et de ses magnifiques cheveux. Cette illustration dalbum légendaire provient dun chanteur, compositeur et producteur de soul américain qui était également connu pour ses tenues dingues ainsi que ses coiffures frappantes. Il a commencé à faire de la musique dans les années 1950 avant de prendre sa retraite dans les années 1970 pour devenir pasteur évangéliste. Malheureusement, Wayne Cochran est décédé en 2017, mais au moins, nous pouvons encore profiter de sa présence à travers ses airs .

Mija Aleksic - Seks I Keks

Mija Aleksic était un acteur serbe très apprécié qui avait certainement une vie intéressante. En tant que jeune homme, il a réussi à séchapper et à survivre à lune des pires atrocités de la Seconde Guerre mondiale , larmée allemande ayant massacré près de 3000 personnes dans sa ville natale. Après la guerre, il a poursuivi une carrière dacteur réussie qui comprenait plusieurs albums. Celui-ci sintitulait Sex and Biscuits, les choses préférées de tout le monde.

Dragan Antonijević Arlekino - Srećko Odžačar

Un album sexy sur le thème des marins sorti de Yougoslavie au milieu des années 1990. Nous sommes perdus pour les mots avec celui-ci.

Les belles bêtes - 04

Cette pochette dalbum frappante est une gracieuseté dun groupe de heavy metal de Nuneaton, en Angleterre, formé à lorigine en 1972. Le groupe avait une existence assez grisante et étaient des héros locaux à lépoque. ce nest que 32 ans plus tard que cet album est sorti pour le plaisir de tous. Malheureusement, le chanteur principal, Garry Dalloway, est décédé un an après la sortie de cet album , mais le groupe a continué dans sa mémoire.

Argentine Corail - Cante Gitano

Nous avons mal aux yeux en regardant la présentation de cet album d Argentine Coral sorti en 1967. Lartiste espagnol avait un talent pour produire de la musique latine intéressante, mais apparemment pas lœuvre dart qui lui correspond.

Kevin Rowland - Ma beauté

Ils disent que la beauté est dans lœil du spectateur. Est-ce ce qui arrive quand un musicien saime vraiment? Lalbum de Kevin Rowland a certainement été une révélation si rien dautre.

Loup - Loup

Cette pochette dalbum étrange et merveilleuse est extraite dun album sorti en 2000 par un groupe de heavy metal suédois. Nous ne savons pas vraiment ce que cela signifie, mais cela montre apparemment un loup-garou avec des oiseaux en colère pour les doigts.

Elna Fredhey et Rigmor Odum - Hep 178

Il y a beaucoup à dire sur les simples pochettes dalbum et celle-ci est tout simplement terrifiante. Regardez de plus près les sourires inquiétants sur leurs visages si vous ne nous croyez pas.

Maddy Genets - ensemble et son

Ce travail de merveille de Maddy Genets est en fait un single de 7 pouces plutôt quun album à part entière et possède des mélodies françaises anciennes assez inoffensives que vous pouvez apprécier ici . La couverture de celui-ci correspond plutôt bien à lambiance.

Riot - Fire Down Under

Il semble que les groupes de heavy metal aient un faible pour les pochettes dalbums inhabituelles. Celui-ci vient de Riot - un groupe de hard rock de New York qui sest formé au milieu des années 1970. Nous ne savons pas ce que cela signifie. Est-ce un chat ou un rat avec un corps dhomme? Qui peut dire. Fire Down Under était lun des nombreux albums sortis par le groupe entre 1977 et 2019 et sur cette seule base, cest impressionnant.

Gerhard Polt - Hawaï de Leberkäs

Gerhard Polt est décrit comme «un écrivain, cinéaste, acteur et artiste satirique de cabaret de Bavière». Il a maintenant plus de 77 ans, mais en 1981, il a sorti ce joyau - Hawaï de Leberkäs . Un album de comédie avec une couverture tout aussi comique.

Quim Barreiros - Recebi Um Convite (À Casa Da Jóquina)

Quim Barreiros, un musicien portugais, est régulièrement apparu sur ses divers albums avec son instrument préféré exposé et ce nest pas un euphémisme. Cela pourrait être lun de ses meilleurs. Bien quil existe de nombreux grands à choisir, remontant à 1971.

Scorpions - Lovedrive

Scorpions est un groupe de hard rock de Hanovre, en Allemagne, qui a commencé à dénigrer des airs en 1965 et a sorti ce joyau en 1979 . Peut-être que lécoute de cet album la fera coller à vous comme de la colle?

John Bult - Seizième anniversaire de Julie

Discogs raconte mieux lhistoire de cet album:

"Son seul et unique album, Julies Sixteen Birthday aurait dû être sa carte de visite pour la célébrité de la musique country. Au lieu de cela, lalbum a été distingué comme le meilleur des pires - pas pour les capacités de chant de Bult, mais pour sa malheureuse pochette."

Et, au cas où vous vous poseriez la question:

"Le seizième anniversaire de Julie raconte lhistoire de Jim, un gars qui traîne dans les bars et qui boit un verre, ou deux, un peu plus quil ne le devrait. Il dit à son ami Lou quil ne peut pas rester au bar longtemps ce soir, parce que sa fille Julie a 16 ans ce jour-là et sort pour son premier rendez-vous. Mais Jim perd la notion du temps (et le nombre de bières quil a bu) et se met au volant de sa voiture, là où il espère pour remonter le temps pour voir Julie partir pour sa grande soirée. Alors quil prend une bouteille dalcool sous le siège, il se faufile dans une voiture venant en sens inverse. À lhôpital, Jim apprend quun jeune homme a été blessé et une adolescente décédés."

Devastatin Dave (The Turntable Slave) - Zip Zap Rap

La couverture classique de 12 pouces de Devastatin Dave de 1986 signifie une affaire sérieuse. Tout comme ces polices.

Croisés chrétiens

Plus de la même chose des croisés chrétiens. Adorer le Seigneur nécessite un sens vestimentaire sérieux et des poses inconfortables.

Johnny Guitar Watson - Une vraie mère

Si vous étiez musicien, mais que vous aviez également une passion pour les voitures de course à savon, pourquoi ne pas combiner vos deux amours pour créer quelque chose de vraiment spécial? Cétait clairement la philosophie de Johnny Guitar Watson. Il a même fait assez de place pour sa guitare dans la voiture.

Freddie Gage - Tous mes amis sont morts

Freddie Gage était un prédicateur évangéliste baptiste, un artiste du disque et un écrivain. Cette couverture dalbum plutôt triste raconte une triste histoire de perte. On se demande si cela a été linspiration du livre de comédie noire du même nom .

Tozovac - Jeremija

Est-ce un canon entre vos jambes ou êtes-vous simplement content de nous voir? Il semble que les artistes yougoslaves ont un faible pour les uniformes.

Rudy Ray Moore - Ce nest pas un Noël blanc

Rudy Ray Moore était également connu sous le nom de Rudolph Frank Moore, un acteur et musicien célèbre qui était bien connu pour ses personnages Dolomite et ses films de lépoque de Blaxploitation. Ses couvertures dalbums comportaient souvent des images de dames nues et divers décors stupides qui les distinguaient certainement de la foule si rien dautre.

La famille Cooper - Je suis lenfant de Dieu

Les groupes de gospel semblent aimer enchaîner toute leur famille dans leurs groupes et les illustrations de lalbum ressemblent souvent à des portraits de famille horribles et maladroits. Ceci est juste un autre parmi une longue liste dexemples.

Svetlana Gruebbersolvik - Mes lèvres sont pour souffler

Les bottes peuvent être faites pour marcher, mais ces lèvres sont faites pour souffler. Svetlana Gruebbersolvik est un maître des instruments à vent, mais peut-être pas des pochettes dalbums.

Rolf Harris - Chante le garçon de Mary avec des chansons inhabituelles

Nous ne sommes plus sûrs de devoir inclure Rolf Harris sur une liste et après les dernières nouvelles , cette pochette dalbum est aussi inappropriée quaffreuse.

Les amis - Chansons que maman et papa nous ont apprises

The Friends était un groupe de gospel des États-Unis produisant divers albums dont lun était ce bel hommage à leurs parents qui comprenait une magnifique photo de couverture des vieux dans toute leur gloire.

Orchestre de Foster Edwards - Et maintenant?

Nous nous demandons honnêtement quelle est la prochaine étape. Nous sommes également curieux de savoir à quoi ressemblerait un groupe composé déléphants. Il y aurait probablement beaucoup de trompettes?

WASP - Animal (F ** k comme une bête)

WASP, sans surprise, est un groupe de heavy metal avec une attitude issue de la scène glam metal de Los Angeles dans les années 1980 et qui profite évidemment de quelques pochettes dalbums frappantes qui ne manqueront pas dattirer votre attention.

Millie Jackson - De retour au S..t!

Millie Jackson est une auteure-compositrice-interprète américaine de R&B et de soul qui crée de la musique depuis le début des années 1960. Elle sest fait un nom avec de longues sections parlées humoristiques et explicites dans sa musique ainsi que des pochettes dalbums frappantes comme ce joyau.

Los Wankas - Dile Si!

Los Wankas est un groupe folklorique et country du Pérou qui veut clairement dire affaires. Ce sont certainement des tenues vraiment chics.

Oncle Les et tante Nancy Wheeler - Connaissez-vous Jésus?

Cette couverture dalbum dérangeante vient de la fin des années 1960 et est évidemment un album de Gospel, mais pourquoi un mannequin ventriloque est impliqué nous dépasse.

Les belles bêtes - Beastality

Une autre couverture dalbum classique et exagérée de The Handsome Beasts. Un homme, un cochon et un nom dalbum très inapproprié.

Kjell Kraghe Och Ricke Löws Orkester - Vind I Seglen

Imaginez être un musicien si magnifique que vous pourriez émerger de lhorizon hors de locéan comme un monstre marin géant.

The Singing Richey Family - Je rentre à la maison pour regarder les fleurs fleurir

Toute une famille de chanteurs de gospel bien habillés et posant joyeusement pour une photo de famille fonctionne apparemment aussi pour une couverture dalbum.

Le Quatuor des Ministres - Permettez-moi de le toucher

Calmez-vous, nous sommes assez sûrs quils parlent de Dieu.

Dick Black et son groupe - Un avant-goût de Dick Black

Nous ne pouvons pas nous empêcher de penser que ce nom dalbum nétait pas un accident. Dick Black et son groupe sont originaires de West Lothian Scotland et sont composés de pas moins de deux accordéonistes. Vous pouvez donc imaginer les pistes que ces gars lancent.

Église de campagne - Église de campagne

Il semble que la musique gospel soit le cadeau qui continue de donner quand il sagit de couvertures dalbums affreuses. Louange au Seigneur na pas besoin dœuvres dart étonnantes, nous supposons.

Orion - Reborn

Orion, également connu sous le nom de James Hughes Bell, était un chanteur américain qui produisait de la musique dans les années 1970. Il avait une voix qui était incroyablement similaire à celle dElvis Presley au point que beaucoup de gens lont confondu avec le roi du rock and roll.

Tino - Por Primera Vez

Vous ne serez probablement pas surpris dapprendre que cet album est sorti dans les années 1980. Une pose sexy et un lever qui ne serait pas déplacé lors dun match de tennis décontracté. Charmant.

Manowar - Anthologie

Alors que les groupes chrétiens créent avec amour des pochettes dalbums avec leurs familles, le groupe lourd de Manowar emmène les prisonniers avec des photos sexy deux dans leurs petits. Un groupe de heavy metal épique surtout connu pour ses paroles fantastiques basées sur la mythologie nordique et plus encore. Ce qui explique en partie la situation.

Heino - Liebe Mutter ...

Le titre de cet album se traduit littéralement par "Chère mère, un bouquet ne se brouille jamais" - nous ne savons pas ce que cela signifie, mais nous savons que Heino était un gros problème en Allemagne dans les années 1960. Il était, en fait, lun des artistes les plus célèbres de Schlager allemand. Et ses albums ont sauté des étagères grâce à ses cheveux blonds frappants et ses lunettes à monture sombre.

Ken - Sur demande uniquement

Ken demanderait probablement que nous ne montrions pas cette image de sa magnifique moustache porno des années 70 et de sa tenue tout aussi magnifique.

Mike Adkins - Merci pour la colombe

Nous ne savons pas si "la colombe" a un double sens caché ou si Mike Adkins aime vraiment les créatures ailées. Nous ne le saurons probablement jamais.

Les McKeithens

Les McKeithen étaient composés dAngelina McKeithen, Tim McKeithen, Dixie McKeithen et Robert McKeithen. Vous ne serez probablement pas surpris dapprendre quils étaient un groupe de Gospel - le garder dans la famille et louer le Seigneur de la seule manière quils savaient faire.

Désossé - à la fissure

Nous ne recommandons pas dessayer de garder une guitare dans votre pantalon. Cest forcément inconfortable.

Écrit par Rik Henderson. Édité par Adrian Willings.