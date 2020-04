Quest-ce que WhatsApp? Explication de lapplication de chat, dappel vocal et vidéo

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Il y a toujours un peu de courbe dapprentissage quand il sagit de maîtriser de nouvelles applications et WhatsApp nest pas différent. Il est méchamment populaire (il a récemment touché deux milliards dutilisateurs) et extrêmement facile à utiliser immédiatement, mais il a quelques bizarreries qui ne sont pas immédiatement évidentes au début. Il existe également quelques fonctionnalités cachées qui ne sont pas les plus simples à activer.

Nous avons passé en revue tout ce que vous pourriez vouloir savoir sur WhatsApp pour commencer ici.

WhatsApp est une application de messagerie instantanée que Facebook a acquise en 2014. Lapplication est disponible pour les appareils iPhone et Android ainsi quune application de bureau pour Windows et macOS. Il est également disponible sur le Web dans nimporte quel navigateur.

Il fonctionne avec vos contacts téléphoniques. Si quelquun est dans vos contacts, vous pouvez communiquer avec lui. Une fois installé, il vous sera demandé dentrer votre numéro de téléphone mobile - cela fonctionne essentiellement, donc il est toujours lié à votre numéro de téléphone.

Tout dabord, WhatsApp est une application de chat. Vous lutiliseriez généralement pour envoyer des choses comme des messages texte, des images, des vidéos et même des documents. Il fonctionne sur Internet, il utilisera donc votre allocation de données si vous nêtes pas connecté au Wi-Fi.

Vous pouvez envoyer des messages aux gens individuellement ou vous pouvez créer des groupes - et cest ce que les gens trouvent le plus utile, même si des rivaux tels que Messages dApple et Messenger de Facebook peuvent faire la même chose.

Mais il est de plus en plus utilisé pour les appels vocaux et, plus récemment, pour les appels vidéo. Vous pouvez désormais appeler par vidéo jusquà huit personnes.

Actuellement, WhatsApp na pas de publicités ( nous pensons que cela va changer à lavenir ) et il est maintenant entièrement gratuit après une suppression des frais dabonnement annuel qui était en place il y a quelques années.

Les messages et les appels WhatsApp sont cryptés de bout en bout pour plus de sécurité. Tous les messages, photos, vidéos, fichiers et appels sont entièrement sécurisés - seuls lexpéditeur et le destinataire de nimporte quel message pourront voir le contenu. Même WhatsApp ne peut pas avoir accès au contenu du message. Vous pouvez également protéger lapplication avec un code PIN (appelé vérification en deux étapes).

WhatsApp possède une barre de menus qui se trouve en bas de tous les écrans de lapplication. Il comporte les cinq onglets suivants: État, Appels, Appareil photo, Chats et Paramètres. Tapez sur nimporte quel onglet pour accéder à un nouvel écran et à ses fonctionnalités et paramètres associés.

Le statut est vraiment un peu inutile et vous permet de choisir un statut à afficher aux contacts. Cela pourrait être - "Je suis en réunion toute la journée" ou "Chat uniquement, nappelle pas". Ce genre de chose. En réalité, peu de gens lutilisent.

Appels vous montre votre liste dappels récents pour la voix et la vidéo - tous vos appels WhatsApp passés et manqués

Chats est longlet clé. Il sagit dun journal en cours dexécution de tous vos messages actifs. Appuyez sur le projet de symbole dans le coin supérieur droit pour démarrer une nouvelle discussion avec un seul ami, ou vous pouvez appuyer sur "Nouveau groupe" pour démarrer une discussion de groupe avec jusquà 100 personnes à la fois. Chaque groupe a un ou plusieurs administrateurs (si vous démarrez un groupe, vous êtes ladministrateur bien que vous puissiez en affecter dautres).

Vous remarquerez peut-être également une fonctionnalité appelée Listes de diffusion sous Chats. La messagerie de diffusion vous permet denvoyer un message à plusieurs personnes à la fois, sans révéler les destinataires. Cest comme bcc (copie carbone invisible) de le-mail, et chaque destinataire peut vous répondre individuellement. Les gens devront vous avoir dans leurs contacts pour voir le message.

La possibilité de créer des listes de diffusion vous permet de conserver une liste enregistrée de contacts auxquels vous envoyez des messages de diffusion. Pour envoyer un message de diffusion à un contact spécifique, cette personne doit avoir votre numéro de téléphone enregistré dans son carnet dadresses.

Le cinquième et dernier onglet est Paramètres. Sous cet écran, vous trouverez des options de confidentialité, des moyens de modifier vos alertes de notification, des statistiques dutilisation du réseau, un outil darchivage des chats et un endroit pour connecter votre compte Facebook, entre autres choses.

Dans une fenêtre de discussion avec un ami ou un groupe, vous pouvez envoyer nimporte quoi, des photos aux fichiers audio. Appuyez sur le champ de texte en bas du chat pour afficher un clavier et saisir un message, ou appuyez sur la flèche à gauche pour plus doptions.

La flèche devrait faire apparaître des options pour prendre une photo / vidéo ou en envoyer une depuis votre bibliothèque, ainsi que partager un emplacement ou un contact. Vous pouvez également envoyer ou prendre une photo en appuyant sur le symbole de lappareil photo situé sur le côté droit du champ de texte dans le chat.

Il y a également un symbole de micro sur le côté droit du champ de texte sur lequel vous pouvez appuyer pour enregistrer et envoyer un message audio.

Vous pouvez également envoyer des GIF ou des autocollants .

Pour passer un appel, allez dans Appels et cliquez sur licône téléphone + en haut à droite. Sélectionnez le contact souhaité, puis appuyez sur licône du téléphone ou de la vidéo.

Pendant tout appel vidéo, vous avez toujours la possibilité de désactiver votre vidéo pour revenir à un appel vocal et / ou désactiver le microphone. De même, vous pouvez «mettre à niveau» un appel vocal vers la vidéo en activant votre caméra.

Vous voulez un appel de groupe? Sélectionnez Nouvel appel de groupe. Consultez notre guide complet des appels de groupe WhatsApp .

WhatsApp nest pas limité à votre téléphone mobile. Il existe une application Web qui synchronise tout depuis votre téléphone. Accédez à la page Web WhatsApp ou téléchargez lapplication de bureau à partir de whatsapp.com/download/

Vous devrez scanner un code QR à laide de votre application WhatsApp sur votre téléphone pour le synchroniser. mais après cela, vous aurez toutes vos conversations et conversations sur lécran de votre ordinateur, ce qui rendra la réponse agréable et simple. Pour plus dinformations sur lapplication de bureau WhatsApp, vous pouvez lire notre fonctionnalité distincte .

Il diffusera des conversations et des alertes sur votre ordinateur, vous permettant de répondre rapidement et facilement. Votre téléphone devra être connecté pour quil fonctionne, donc si vous perdez votre connexion, lapplication Web cessera de se synchroniser jusquà ce que votre connexion téléphonique soit rétablie.

Des coches apparaissent à côté de chaque message que vous envoyez. Une coche grise vous indique que le message a été envoyé avec succès au destinataire, tandis que deux coche grises indiquent quand le message a été remis avec succès au téléphone du destinataire. Deux coches bleues vous avertissent lorsque le destinataire a lu votre message.

Lorsque vous regardez une fenêtre de discussion ou même un contact dans WhatsApp, vous verrez souvent un horodatage "Dernière vue" sous son nom. Cest un petit indicateur pratique pour savoir quand le contact a vérifié WhatsApp pour la dernière fois. Si vous ne voulez pas que les gens voient exactement quand vous utilisez WhatsApp, vous pouvez masquer votre horodatage Last Seen. Accédez simplement aux paramètres, puis au compte et à la confidentialité.

Assurez-vous de basculer Dernière vue sur "Personne", mais cela vous empêchera également de voir la dernière fois que tout le monde a vu. Dans cette section, vous verrez également que vous pouvez masquer votre photo de profil, votre statut et lire les reçus. Vous pouvez même gérer votre liste de contacts bloqués.

Par défaut, WhatsApp enregistre automatiquement les images et vidéos des destinataires dans la pellicule sur les appareils iOS ou dans lapplication Galerie ou Photos sur Android.

Vous pouvez arrêter cela sur iOS en allant dans Paramètres, puis Paramètres de conversation. À partir de là, désactivez «Enregistrement des médias entrants».

Comme nous lavons mentionné, WhatsApp utilise vos données mobiles si vous nêtes pas connecté au Wi-Fi. Voici comment surveiller lutilisation.

Les conversations de groupe peuvent être les pires. Vous ne pourrez peut-être pas quitter la conversation, mais vous pouvez désactiver les notifications afin de ne pas vous réveiller à chaque fois que quelquun injecte ses deux cents.

Si vous utilisez un iPhone, ouvrez simplement la discussion de groupe, appuyez sur le sujet pour obtenir lécran dinformations sur le groupe, puis appuyez sur Muet. Dans Android, ouvrez le chat, puis appuyez sur le bouton Menu et appuyez sur Muet.

Lorsque vous passez à un nouveau téléphone, vous pouvez emporter votre historique de discussion WhatsApp avec vous. Accédez simplement aux paramètres de lapplication, puis appuyez sur Paramètres de conversation et sélectionnez Sauvegarde de conversation.

À partir de là, sauvegardez le chat maintenant ou activez la sauvegarde automatique. Vous pouvez restaurer vos conversations lorsque vous réinstallez WhatsApp sur un nouveau téléphone.

Cela sauvegarde sur Apple iCloud ou Google Drive selon le système que vous utilisez. Sachez que vous pouvez restaurer les chats dun iPhone vers un autre iPhone mais pas entre un iPhone et Android.