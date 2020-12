Norad Tracks Santa vs Google Santa Tracker: Quels sont les meilleurs titres du Père Noël?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Noël approche à grands pas et cela signifie que le grand homme est en train de livrer des cadeaux. Vous pouvez garder un œil sur lui car il le fait aussi.

Il existe de très bonnes options pour les petits et les grands pour se tenir au courant des mouvements du Père Noël en ligne.

Plane Finder est un nouveau venu dans le concept. Il a ajouté le traîneau du Père Noël à son système de suivi davion habituel, à la fois en ligne et dans ses applications iOS et Android , et cela vaut la peine de le vérifier.

Cependant, le NORAD et Google offrent des services similaires depuis de nombreuses années maintenant, et ils offrent bien plus que le simple suivi - y compris des jeux et dautres bonus intéressants. Mais lequel dentre eux devriez-vous ajouter à vos favoris?

Nous avons comparé le NORAD Tracks Santa et Google Santa Tracker pour voir ce quils ont à offrir et ce qui est le mieux pour suivre le Père Noël.

Le Commandement de la défense aérospatiale de lAmérique du Nord, ou NORAD, suit le Père Noël depuis plus de 60 ans. Le NORAD a un site Web qui vous permet de suivre le grand homme barbu alors quil livre des cadeaux dans le monde entier. Lorsque vous accédez au site Web, vous pouvez entrer dans le village du Père Noël pour en savoir plus sur les différentes traditions de vacances ainsi que sur le NORAD et sa mission est de suivre le père Noël.

Le site Web du NORAD semble un peu plus daté et pas aussi brillant et dynamique ou moderne que celui de Google. Nous apprécions le fait quil y ait des animations mignonnes sur la page daccueil, mais tout semble un peu encombré en même temps. Le point fort du site est probablement le lecteur de musique en bas. Nous aimons également le bouton Lets Go placé sur la Terre en haut, qui vous amène directement au village du Père Noël.

Cela vaut la peine dexplorer le village du Père Noël tout au long du mois de décembre pour pouvoir jouer à de nouveaux jeux tous les jours et écouter des chansons de Noël. Cependant, si vous visitez le site la veille de Noël, vous verrez immédiatement un compte à rebours superposé à des illustrations animées représentant la Terre en orbite autour des satellites. Et, bien sûr, tout en haut se trouve le pôle Nord, la maison du Père Noël et de ses petits assistants.

Vous pouvez accéder à NORAD via son site Web et ses applications pour Android et iOS . Ils sont gratuits.

Il est important de se rappeler que le NORAD et Google positionnent généralement le Père Noël à différents endroits, et cest parce quils utilisent des méthodes différentes pour suivre le Père Noël. Cest aussi parce que le Père Noël a tendance à bouger si vite quil est difficile à identifier! Une fois que vous lavez repéré à un endroit, il saute au suivant en un instant. À partir du navigateur Web, NORAD vous amène automatiquement à une vue 3D de lendroit où le Père Noël vole.

Au bas de cet écran, vous verrez une estimation du nombre de cadeaux livrés. Vous pouvez également voir où le Père Noël a été vu pour la dernière fois et où il se dirige ensuite. Vous pouvez cliquer et faire glisser avec votre souris pour faire pivoter la vue, ainsi quutiliser les boutons du clavier dans le coin supérieur droit pour effectuer un zoom avant et arrière. De plus, vous pouvez utiliser le bouton 2D / 3D en haut à gauche pour obtenir une vue 2D du monde.

Les icônes de caméra montrent les endroits où il a été repéré sur la Santa Cam du NORAD, et lorsque vous cliquez dessus, vous verrez une vidéo du Père Noël volant autour de différents points de repère et de grandes villes du monde. Pour voir tous les clips qui ont été enregistrés, dans la carte NORAD, vous cliquez sur une icône sur la carte de suivi pour voir une liste de lecture. Bon nombre de ces fonctionnalités sont également disponibles via les applications mobiles NORAD.

Google suit le père Noël depuis 2004 et met à jour son suivi annuel du père Noël, car il veut que les enfants reviennent tous les jours avant Noël. À linstar du NORAD, loutil mis à jour sert également de centre dactivités. Google également une zone appelée Santas Village, et depuis le 1er décembre, les gens ont pu visiter le village pour jouer à des jeux et en apprendre davantage sur les traditions de vacances à travers le monde.

Google a mis à jour son tracker ces dernières années pour faciliter la navigation. Avant, ce qui était nouveau nétait pas clair, mais maintenant, il existe un calendrier clair pour chaque jour de décembre, vous menant sur la voie de la veille de Noël. Vous pouvez également cliquer sur le bouton de menu en haut à gauche de la page pour voir quel contenu est nouveau aujourdhui. Loffre de contenu de Google est vraiment très bonne. Les jeux sont amusants et la capacité dapprendre le code est cool.

Vous pouvez même regarder le Père Noël se préparer à décoller la veille de Noël. Mais nous aimons assez l activité Santa Selfie , qui vous permet de raser la barbe du Père Noël et de la sécher. Vous pouvez même changer sa couleur en jaune ou rose ou autre pour aider le Père Noël à se préparer pour le grand soir. La veille de Noël, le site Web et lapplication affichent un compte à rebours.

Ainsi, les enfants qui ont particulièrement hâte que Noël arrive ici maintenant préféreront probablement loffre de Google (ho ho).

Vous pouvez accéder à Santa Tracker de Google via son site Web , son application Android et son extension pour Chrome . Ils sont gratuits.

Semblable à la carte de suivi du NORAD, la carte de Google montre lemplacement actuel du Père Noël, ainsi que des détails sur son prochain arrêt, une estimation des cadeaux livrés et sa distance par rapport à vous. La carte de Google montre par défaut les lieux que le Père Noël visite, vous pouvez donc cliquer sur cet endroit pour en savoir plus et voir des vidéos animées. Vous pouvez également voir des mises à jour de statut occasionnelles du Père Noël (un peu comme un fil dactualité).

Lapplication fonctionne également avec les montres Android Wear, vous pouvez donc télécharger un cadran de montre Santa Tracker, vous permettant de vous éloigner de votre téléphone ou de votre ordinateur pour la nuit et de vraiment passer du temps en famille. Mais, si cela ne vous dérange pas dêtre attaché à un bureau, Google a également proposé une extension de navigateur Chrome. Il met une icône en haut à droite de votre navigateur pour révéler lemplacement du Père Noël en un coup dœil.

Lapplication Android peut également charger la position du père Noël et elle a la possibilité de localiser le Chromecast Santa. Mais le moyen le plus simple de trouver lemplacement du Père Noël est simplement daller sur Google.com. De là, tout ce que vous avez à faire est de rechercher "Santa" pour obtenir sa position actuelle.

Écrit par Maggie Tillman et Elyse Betters. Édité par Dan Grabham.