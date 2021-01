Nouvel an: sept résolutions technologiques à mettre sur votre liste pour 2021

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Une autre année a commencé. Vous avez probablement pris toutes sortes de résolutions - arrêter de fumer, boire moins, sortir plus (si possible), dépenser moins, etc.

Bien que certaines dentre elles soient plus gérables que dautres, nous avons rassemblé sept résolutions technologiques qui devraient être agréables et faciles à respecter. Ces résolutions nimpliquent pas de résister au chocolat ou daller au gymnase cinq fois par semaine. Au lieu de cela, ils devraient vous aider à vous organiser et à être au courant de tout dès le début de 2021.

Si vous avez des gadgets dans votre bureau ou votre maison, le moment est venu de commencer à les nettoyer.

Quil sagisse dun système stéréo pour lequel vous avez reçu un remplacement à Noël ou dun ancien téléphone, procurez-vous-le sur eBay, apportez-le dans un magasin de charité ou voyez si un site de recyclage tel que Music Magpie vous offrira quelque chose, car il y a de fortes chances que vous la collection de gadgets devrait continuer à croître cette année.

Les mises à jour dapplications napparaissent pas seulement pour le plaisir.

Une mise à jour apportera normalement un correctif pour un bogue, ou rendra lapplication elle-même plus rapide, parfois elle introduira même de nouvelles fonctionnalités donc elles valent la peine dêtre faites, et restez au courant - ne les ignorez pas.

Il vaut mieux prévenir que guérir, et si certains comptes vous demandent de changer votre mot de passe régulièrement, dautres non.

Pour vous assurer que tous vos détails, e-mails et comptes sont en sécurité, il vaut la peine de changer vos mots de passe, même si vous najoutez quun numéro différent à la fin de votre original au début de chaque année.

La sauvegarde de votre ordinateur portable ou de votre ordinateur de bureau est quelque chose que vous ne pensez pas toujours faire tant que vous navez pas tout perdu. Par conséquent, si vous avez un peu dargent en réserve, il vaut la peine dacheter un disque dur externe - vous pouvez lire notre article sur les meilleurs ici .

Essayez de ne pas simplement le sauvegarder un jour au début de lannée, puis de le laisser pour les 12 prochains mois, mais cest au moins mieux que pas du tout.

Dropbox et Google Drive sont dexcellents moyens de conserver tous vos fichiers avec vous afin que vous puissiez y accéder à partir de lappareil sur lequel vous travaillez, que ce soit votre téléphone, tablette, ordinateur portable ou ordinateur de bureau.

Ils sont gratuits et vous obtenez un peu de stockage gratuit avant de devoir payer plus, et vous pouvez accéder à votre compte via les sites Web Dropbox ou Google sur votre navigateur ou les applications elles-mêmes tant que vous disposez dune connexion Internet.

Si vous avez un certain nombre de comptes de réseaux sociaux, mais que vous nen utilisez vraiment quun ou deux, il peut être utile de supprimer ceux qui ne vous dérangent plus et de faire plus attention à ceux que vous faites.

Vous pouvez également passer par vos amis sur Facebook ou les personnes que vous suivez sur Twitter et décider sil y en a dont vous pouvez vous débarrasser afin de ne recevoir que des mises à jour des personnes que vous voulez vraiment en 2021.

Les contacts de votre téléphone sont une autre chose qui doit être nettoyée de temps en temps. Un an, cest long, et les gens changent demploi et de chiffres, il vaut donc la peine de passer en revue, de vérifier les doublons et de sassurer que tous ceux dont vous avez besoin sont sauvés.

Vous pouvez également vous débarrasser des personnes à qui vous navez pas parlé au cours de la dernière année et vous assurer de sauvegarder votre téléphone afin que les contacts soient enregistrés sur votre ordinateur, ainsi que vos photos au cas où vous perdriez votre téléphone. .

Écrit par Britta O'Boyle.