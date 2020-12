Comment se débarrasser des cadeaux de Noël indésirables

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le jour de Noël a été et est parti en un clin dœil. Vous avez déballé vos cadeaux, passé beaucoup trop de temps avec la belle-famille et (probablement) trop bu. Ce nest quune fois que la gueule de bois de la nourriture ou des boissons sest dissipée que vous réalisez que certains des cadeaux que vous avez reçus ne sont pas aussi excitants ou étonnants que vous le pensiez au départ.

Quil sagisse dune paire de chaussettes fantaisie, dun fabricant de smoothie ou dun Blu-ray Mamma Mia, vous préférez avoir largent. Cela peut sembler plutôt Scrooge et loin de nous de mettre un frein à lesprit festif, mais en ces temps troublés, nous pourrions tous utiliser un peu plus de wonga. De plus, nest-il pas préférable que quelquun utilise nos cadeaux plutôt que de les assoir sur une étagère en train de ramasser de la poussière? Nous le pensons.

Cest dans cet esprit que nous avons dressé une liste des meilleurs endroits où vous pouvez vendre vos cadeaux non désirés et collecter des fonds importants dans le processus. Bah, Humbug!

eBay ne devrait pas vraiment avoir besoin dune présentation. Le site denchères en ligne est utilisé partout dans le monde et est lendroit idéal pour se débarrasser des pressions indésirables.

Tout ce que vous devez faire pour créer une annonce est de suivre les étapes très simples fournies par eBay. Vous pouvez ajouter quelques photos (vous pouvez en ajouter 12 gratuitement) avec une description - nous imaginons que "cadeau indésirable" sera lexpression la plus utilisée après Noël, puis sélectionnez une "réserve" ou un prix minimum que vous souhaitez vendre à votre article pour. Vous pouvez attendre de voir comment la vente aux enchères se déroule ou offrir une option «Achetez-le maintenant» pour les chasseurs de bonnes affaires impatients. Dans certains cas, en utilisant un smartphone, vous pouvez simplement scanner le code-barres de larticle et eBay remplira tous les détails pour vous.



Si vous êtes un nouvel utilisateur, assurez-vous de trouver un identifiant dutilisateur suffisamment secret, sinon vos stratagèmes pourraient seffondrer autour de vos oreilles si un être cher voit le cadeau soigneusement sélectionné quil a acheté pour vous. eBay. Tu étais prévenu.

Noubliez pas queBay nest pas le seul endroit où vendre vos produits en ligne. De nombreux sites Web de vente au détail proposent une section vendeurs, le meilleur exemple étant Amazon Marketplace .

La liste des articles est simple et Amazon prend en charge une grande partie de ladministration pour vous, donc tout ce que vous avez à faire est de vous assurer denvoyer larticle une fois que quelquun la acheté. Encore une fois, faites attention à ce que vous choisissez comme pièce didentité publique, car vous ne voulez pas que des parents aux yeux daigle repèrent vos pauvres pressions indésirables.

Fondé en 2000, Gumtree était auparavant un site basé à Londres pour les personnes qui venaient de sinstaller dans la ville. Cest maintenant lun des plus grands sites dannonces classées locales du Royaume-Uni et opère également dans plusieurs autres pays. Non seulement cest un endroit idéal pour rechercher des maisons à louer et acheter, ou des emplois et des services, mais cest aussi un bon endroit pour vendre des produits indésirables (gratuitement) et peut-être même faire une bonne affaire.

Lidée est de rencontrer des acheteurs locaux en personne pour réduire les frais de port. Ce site est bien adapté aux objets plus volumineux tels que les meubles. Si vous envisagez de vendre sur Gumtree, assurez-vous de respecter les conseils de sécurité du site, tels que léchange de largent et des marchandises en même temps et demmener un ami avec vous pour rencontrer lacheteur.

Facebook est le réseau social le plus utilisé au monde, il est donc logique quil ait également son propre marché où vous pouvez vendre vos produits. Faites simplement attention à ce que la personne qui vous a donné le cadeau indésirable en premier lieu ne soit pas là ou vous pourriez vous retrouver dans leau chaude. Et bien que Marketplace soit lespace de revente officiel de Facebook, il existe de nombreuses pages de groupe pour vendre des produits dans votre région.

Si vous vous sentez mal de vous débarrasser de vos pressions indésirables mais que vous voulez conserver un peu de respect de vous-même, alors pourquoi ne pas faire don de vos cadeaux à une association caritative?

Votre magasin de charité local sera plus quheureux daccepter tout ce que vous ne voulez pas, tant quil est en bon état (et ce nest rien de douteux ou dillégal, bien sûr). En donnant vos produits à une boutique caritative, vous ne bénéficierez peut-être pas dun avantage financier, mais au moins vous savez que quelquun qui est moins bien loti que vous se fera une bonne affaire et quun organisme de bienfaisance en tirera des bénéfices. Vous pouvez rechercher vos magasins de charité locaux ici .

Regifting peut être un mot horrible, à la fois dans le sens de donner des cadeaux sans cœur et dans le sens dutiliser le mot `` cadeau comme verbe, mais cela peut être un moyen pratique déliminer ces pressions indésirables. Non seulement cela libère votre maison des choses dont vous ne voulez pas, mais vous économiserez également de largent sur lachat de nouveaux cadeaux pour les gens.

Il va sans dire que vous devez vous assurer de ne pas `` redistribuer votre article à la personne qui vous la donné, ou à toute personne avec qui elle vit ou voit régulièrement. Assurez-vous également que le cadeau est toujours en parfait état et que vous le réemballez et utilisez une nouvelle étiquette.

Nous ne vous suggérons pas de décharger immédiatement tous vos cadeaux à la seconde où vous avez terminé votre pud de Noël. Espérons que la plupart de vos cadeaux seront acceptés avec bonne grâce et un sourire sur votre visage, même sil ne sagissait pas exactement du téléviseur OLED 4K 55 pouces que vous recherchiez.

Assurez-vous de bien réfléchir avant dabandonner lun de vos presses, et si vous comptez les vendre ou les échanger, soyez discret et respectueux des sentiments de vos proches. Vous ne voulez pas que votre grande tante Mabel repère les chaussettes Rudolph sur lesquelles elle a dépensé la moitié de sa pension dans la vitrine de la charité locale, nest-ce pas?

