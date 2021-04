Quest-ce quun appareil photo à objectif liquide? La technologie expliquée

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Xiaomi a annoncé une première lors du lancement de son téléphone pliable Mi Mix Fold à la fin du mois de mars: il fera ses débuts avec une technologie dappareil photo à objectif liquide dans un smartphone.

Cela bat Huawei au coup de poing, qui a également été précédemment indiqué pour inclure la technologie des lentilles liquides dans lun de ses futurs appareils.

Mais quest-ce que la technologie de lappareil photo à objectif liquide et quels avantages peut-elle avoir pour la photographie par téléphone?

La lentille liquide est une technologie dappareil photo relativement nouvelle (pour les smartphones, en tout cas) qui remplace une lentille en verre optique statique existante. Il incorpore un liquide de qualité optique au milieu dune structure cellulaire et fonctionne plus comme le cristallin dun œil.

Il permet à lobjectif lui-même de se déplacer et de changer de forme, mécaniquement ou électroniquement, bénéficiant à la fois de la vitesse de mise au point et de la distance focale qui peut être obtenue.

La modification de sa forme permet au même objectif de fonctionner comme deux (ou plus) types dobjectifs traditionnels, tels que le téléobjectif pour zoomer sur des prises de vue à distance et la macro pour faire la mise au point sur des objets proches de lappareil photo. Pour les téléphones, cela signifie que vous pouvez utiliser un seul objectif pour exécuter plusieurs fonctions et donc réduire le nombre de capteurs nécessaires à lintérieur du combiné. Cest quelque chose que Xiaomi a mis en évidence avec son téléphone Mi Mix Fold.

La technologie innovante de Liquid Lens fonctionne comme un œil humain. Il est plus petit et peut effectuer une mise au point plus rapide et plus précise, avec des capacités de téléobjectif et de prise de vue macro. #MiMIXFOLD #XiaomiMegaLaunch pic.twitter.com/cs9QtjKhJZ - Xiaomi (@Xiaomi) 30 mars 2021

Un autre avantage de la technologie à lentille liquide est que, comme lunité dobjectif de caméra contient du fluide, la stabilisation optique de limage peut être améliorée. Lobjectif flotte et est donc moins impacté par les secousses de lappareil photo.

Les caméras à objectif liquide sont traditionnellement utilisées dans des situations industrielles, où les objectifs mécaniques ne sont pas pratiques ou durables. Comme ils fonctionnent bien dans des tailles plus petites, leur utilisation dans les téléphones est attendue depuis un certain temps.

À lheure actuelle, seul Xiaomi a annoncé un téléphone avec un appareil photo à objectif liquide. Lun des trois objectifs du téléphone pliable Xiaomi Mi Mix Fold doublera pour le téléobjectif et la macrophotographie grâce à la technologie dobjectif liquide.

Huawei a en fait été considéré comme le premier à adopter la technologie, grâce à un brevet publié en mai 2020 . Cependant, il napparaît pas encore dans un combiné grand public. Peut-être que le prochain Huawei P50 pourrait être le premier.

Nous pensons quen cas de succès, Xiaomi et Huawei seront rejoints par de nombreux autres fabricants de téléphones pour adopter des technologies de lentilles liquides pour leurs futurs appareils.

Écrit par Rik Henderson.