L'A7R V de Sony ajoute à la gamme Alpha le suivi ultra-rapide du corps entier et la vidéo 8K.

(Pocket-lint) - Sony a dévoilé son dernier appareil photo haute résolution haut de gamme de la série Alpha, et il a beaucoup de puissance sous le capot.

L'A7R V est équipé d'un capteur plein format 35 mm de 61 mégapixels similaire à celui de son prédécesseur, mais il est doté d'un tout nouveau système de traitement d'image et d'un autofocus piloté par l'IA qui le rend encore plus rapide et plus intelligent qu'auparavant.

Une grande partie de ses nouvelles capacités d'IA est entièrement consacrée à rendre l'autofocus plus intelligent. Alors que les modèles précédents pouvaient faire la mise au point automatique et détecter les yeux et les visages humains, ainsi que les yeux des animaux, le nouveau modèle peut faire des corps entiers et suivre en temps réel les mouvements des personnes ou des objets.

L'amélioration de la reconnaissance des objets, associée à 693 points d'autofocus à détection de phase, signifie également que l'appareil peut reconnaître, suivre et mettre au point automatiquement des voitures, des trains et des avions, ainsi que des insectes. Quel que soit votre sujet, il peut faire le plus dur pour vous et le maintenir automatiquement net et au point, que vous preniez des vidéos ou des photos.

De plus, si vous photographiez une personne qui porte des lunettes de soleil - par exemple - et se couvre les yeux, la caméra peut estimer avec précision la position de l'œil, la verrouiller et la maintenir nette.

Si vous photographiez un groupe de personnes, vous pouvez appuyer sur la touche pour cibler une personne spécifique dans le groupe, et la caméra restera verrouillée sur elle même si d'autres personnes se rapprochent de l'appareil photo ou entrent dans la prise de vue.

Parmi les autres améliorations, citons un système de stabilisation du corps à 5 axes et 8 niveaux pour minimiser les tremblements ou les mouvements de la main, ainsi que la possibilité de filmer en résolution 8K à 24/25 images par seconde.

Le 4K peut être enregistré à 50/60p, avec une option 4K sur-échantillonnée à partir de 6,2k jusqu'à 30 images par seconde.

Le boîtier de l'appareil est fabriqué en alliage de magnésium et est étanche à l'eau et à la poussière. Il est même doté d'un système anti-poussière qui empêche la poussière d'entrer dans le capteur et d'une fonction qui permet à l'obturateur de se fermer automatiquement lorsque vous éteignez l'appareil.

Un nouveau dissipateur thermique en graphite aide à dissiper la chaleur, de sorte que vous pouvez prendre des photos pendant de longues périodes sans que l'appareil surchauffe et s'éteigne. En fait, elle peut filmer 30 minutes de séquences 8K/24, 10 bits, 4:2:0 avant d'avoir besoin d'une pause.

Il y a un nouvel écran LCD qui pivote et s'inverse dans presque toutes les directions et qui offre une résolution de 2 millions de points. De plus, il est doté d'une nouvelle interface utilisateur qui repousse toutes les données vers les bords et vous permet de contrôler la caméra à l'aide de gestes sur l'écran tactile, ainsi qu'à l'aide des boutons et molettes habituels sur le boîtier.

Si cela ne suffisait pas, il y a une nouvelle batterie - capable de tenir plus de 500 images sur une charge complète en utilisant l'écran tactile. De plus, grâce à sa compatibilité USB-C Power Delivery, elle peut se recharger plus rapidement que la version précédente.

Dans l'ensemble, cela ressemble à un appareil photo haut de gamme vraiment impressionnant de Sony. Bien que, comme vous vous en doutez, ces performances se traduisent par un coût assez élevé.

Le Sony A7R V sera disponible à partir de la mi-novembre à un prix d'environ 3999 £ pour le boîtier seul. Comme presque tous les appareils photo récents, il est équipé de la monture E, ce qui signifie que tous les objectifs existants seront compatibles.

Écrit par Cam Bunton.