Lancement de la caméra de vlogging Sony ZV-1F avec un objectif ultra-large fixe

(Pocket-lint) - Sony a dévoilé une autre caméra de sa gamme ZV destinée au vlogging, et celle-ci est conçue un peu différemment des deux autres.

Il s'agit de la ZV-1F, dotée d'un objectif fixe, primaire et ultra-large, et conçue spécifiquement pour les personnes qui aiment se filmer. L'idée est de pouvoir se filmer et d'obtenir un arrière-plan important en même temps.

Vous pouvez zoomer numériquement si vous le souhaitez et obtenir une résolution 4K lorsque vous passez d'une focale à l'autre grâce à une technologie appelée Clear Image Zoom par Sony, qui s'applique essentiellement au capteur CMOS de 20,1 mégapixels.

Il dispose toujours de nombreux outils qui ont fait des précédents modèles ZV des appareils idéaux pour les créateurs de contenu. L'interrupteur d'arrière-plan bokeh est conservé, ce qui vous permet d'activer rapidement un effet de profondeur naturelle d'une simple pression sur un bouton.

Vous disposez également du paramètre de mise en valeur du produit, qui fait automatiquement et rapidement la mise au point sur un objet si vous le présentez à l'appareil photo, et revient à votre visage lorsque vous le retirez de la scène.

Pour les prises de vue en mouvement, il existe un mode actif qui stabilise électroniquement les séquences pour qu'elles restent fluides pendant la course ou la marche et, comme sur de nombreux autres appareils photo Sony, l'autofocus oculaire fonctionne sur les humains et les animaux.

L'appareil est également doté d'un véritable écran orientable et Sony a repensé l'interface utilisateur pour la rendre plus intuitive pour les personnes habituées à filmer avec leurs smartphones. Cela signifie que vous pouvez toucher pour zoomer et contrôler un grand nombre de paramètres sans toucher aucun bouton.

L'appareil est conçu pour être plus accessible en termes de prix, afin d'inciter les utilisateurs de smartphones à passer à un " vrai " appareil photo, et, ce faisant, il a perdu quelques-unes des fonctions des modèles plus chers.

Cela signifie que vous ne disposez que de l'autofocus par contraste, et non de la détection de phase. Vous ne pouvez filmer en 4K que jusqu'à 30 images par seconde (pas de 60 images par seconde). En revanche, les réglages S&Q permettent de réaliser des ralentis jusqu'à 5 fois et des hyperlapses jusqu'à 60 fois.

Son boîtier est à peu près de la même taille que celui du ZV-1, mais il pèse 40 grammes de moins. Il est doté d'un témoin lumineux pour indiquer que vous êtes en train d'enregistrer, auquel s'ajoute un cadre rouge autour de l'écran lorsque vous appuyez sur le bouton d'enregistrement.

Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez rapidement transférer les séquences sur votre téléphone pour les partager sur les médias sociaux à l'aide de l'application Sony Imaging Edge Mobile Plus. La caméra sait quand elle est en position verticale ou horizontale et fait pivoter la vidéo en conséquence. Et, si vous le souhaitez, vous pouvez l'utiliser comme webcam. Il suffit de la brancher sur votre ordinateur portable et de l'utiliser comme une caméra de qualité supérieure pour vos appels Zoom et Teams.

La Sony ZV-1F sera disponible à la vente ce mois-ci et coûtera environ 650 € en Europe, ce qui en fait la caméra la moins chère de la gamme ZV de Sony.

Écrit par Cam Bunton.