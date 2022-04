Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les lauréats des Sony World Photography Awards 2022 ont été révélés. Une exposition des excellentes photographies gagnantes et présélectionnées sera présentée à la Somerset House de Londres du 13 avril au 2 mai 2022.

L'exposition présente plus de 300 tirages, ainsi que des centaines d'images supplémentaires en affichage numérique. Une partie du travail du photographe canadien Edward Burtynsky, qui a remporté le prix de la meilleure contribution à la photographie en 2022, est également disponible.

Vous pouvez découvrir ci-dessous quelques-unes des incroyables photos qui ont été présentées aux Sony World Photography Awards, y compris les gagnants et certains de nos clichés préférés.

Milan Radisics, de Hongrie, a remporté la catégorie "Faune et nature" pour sa série "The Fox's Tale".

Le photographe de l'année a été attribué à Adam Ferguson, d'Australie, pour sa série Migrantes d'autoportraits en noir et blanc de migrants au Mexique.

Domagoj Burilović, de Croatie, a remporté la catégorie Architecture et design pour sa série Dorf.

Le prix du jeune photographe de l'année a été décerné à Tri Nguyen du Vietnam pour son image Under The Moonlight, qui montre un jeune homme se prélassant au clair de lune artificiel.

Cette photo de Tomohiko Funai a été présélectionnée dans la catégorie Mouvement du concours ouvert.

Nina TBerg a été sélectionnée pour la catégorie "photographie de rue" du concours général avec cette photo que nous adorons.

Lorenzo Poli, d'Italie, a remporté la catégorie Paysage pour sa série Life on Earth.

Shunta Kimura, du Japon, a remporté la catégorie "Environnement" pour sa série "Vivre dans la transition".

Cette photo d'Isabela Eseverri a été présélectionnée pour la catégorie Mouvement du concours général.

Gareth Iwan Jones a obtenu la troisième place dans la catégorie Paysage pour sa série Tree by Gareth Iwan Jones.

Alnis Stakle, de Lettonie, a remporté la catégorie Créativité pour sa série Mellow Apocalypse.

Hugh Fox du Royaume-Uni a remporté la catégorie "Portfolio" pour sa soumission "Portfolio".

Adam Ferguson, d'Australie, a remporté la catégorie "Portrait" pour sa série "Migrantes". Comme nous l'avons mentionné, il a également reçu le prix du photographe de l'année.

Scott Wilson, du Royaume-Uni, a reçu le prix Open Photographer of the Year 2022 pour sa photographie intitulée Anger Management, qui est un cliché en noir et blanc d'un mustang sauvage soulevant une tempête de poussière dans le Colorado.

Ricardo Teles du Brésil a remporté la catégorie Sport pour sa série Kuarup.

Adam Pretty a obtenu la deuxième place dans la catégorie Sport avec sa série Tokyo Twenty Twenty One.

Haruna Ogata du Japon et Jean-Etienne Portail de France ont remporté la catégorie "Nature morte" pour leur série Constellation.

Oana Baković a obtenu la troisième place dans la catégorie Faune et nature pour la série Débutant absolu.

Jan Grarup, du Danemark, a remporté la catégorie Projets documentaires pour sa série Les enfants de l'effondrement financier au Venezuela.

Le prix de l'étudiant photographe de l'année a été décerné à Ezra Bohm, des Pays-Bas, pour sa série The Identity of Holland.

Cette série présente les habitants de communautés très unies des Pays-Bas qui conservent un mode de vie traditionnel.

Voici l'une des photos soumises par Chris Rosas Vargas dans la catégorie Étudiant.

Vicente Ansola a remporté la catégorie "paysage" du concours ouvert avec cette étonnante photo de tournesols.

Darshan Ganapathy a été présélectionné dans la catégorie "Voyage" du concours ouvert avec cette photo étonnante.

Il s'agit de l'une des photographies présentées par Xu Han, de Chine, dans la catégorie des étudiants.

Pour voir toutes les photos gagnantes et les photos présélectionnées, vous pouvez consulter le site de l'Organisation mondiale de la photographie. Vous pouvez également regarder l'annonce des gagnants ici.

Écrit par Britta O'Boyle.