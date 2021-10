Sony Alpha A7 IV officiel, 33 mégapixels, vidéo 4K60 et plus

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sony a officiellement annoncé son dernier appareil photo hybride plein format phare, le Sony Alpha A7 IV.

Fort de rumeurs ces derniers temps , la caméra a été montrée lors dun flux en ligne dédié le jeudi 21 octobre.

Il est doté dun capteur CMOS Exmor R plein format de 33 mégapixels, du moteur de traitement Bionz XR et de capacités de mise au point automatique avancées, dont une grande partie a été héritée de la série Alpha 1.

Lappareil photo utilise un suivi en temps réel et 759 points AF à détection de phase pour garantir que la mise au point couvre environ 94 % de la zone de limage. Le suivi oculaire en temps réel a été amélioré pour les cibles humaines, tandis quun nouveau suivi oculaire a été introduit pour les animaux.

Il peut filmer à 10 ips en mode rafale, tandis que la prise de vue vidéo est possible jusquà 4K 60 ips (10 bits 4:2:2). Il y a une stabilisation dimage optique active pour assurer des performances vidéo fluides.

La connectivité Bluetooth et Wi-Fi (2,4 GHz et 5 GHz) est intégrée, avec un transfert de données rapide avec des appareils mobiles possible via lapplication Imaging Edge Mobile.

Le Sony Alpha A7 IV sera disponible à partir de décembre, au prix de 2 800 € pour le boîtier uniquement. Il sera également disponible dans un kit dobjectif comprenant un objectif SEL2870 - Sony FE 28-70mm f3.5-5.6 -. Cela vous coûtera 3 000 €.