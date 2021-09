Les Sony World Photography Awards 2022 sannoncent déjà incroyables

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Chaque année, la World Photography Organisation célèbre les meilleurs images et photographes de la planète avec les Sony World Photography Awards.

Nous avons déjà montré les images incroyables soumises aux prix 2021 et les fantastiques gagnants sélectionnés par les juges. Nous voyons maintenant un aperçu des images déjà soumises aux Sony World Photography Awards 2022.

Lobjectif est davoir une exposition à Somerset House, Londres en avril 2022 et à lOpen Eye Gallery de Liverpool en novembre. En attendant, les photographes peuvent soumettre des photos au concours avant la clôture des délais :

Professionnel : 14 janvier 2022, 13h00 GMT

Ouverture : 7 janvier 2022, 13h00 GMT

Étudiant : 30 novembre 2021, 13h00 GMT

En attendant, voici un avant-goût des images incroyables déjà soumises.

Le garçon bateau

Cette magnifique image dArifayan Taiwo du Nigeria est soumise à la catégorie style de vie du concours ouvert.

"Un garçon dirige son bateau à travers un lagon brumeux dEpe au milieu des douces vagues du soir qui se jettent dans le célèbre marché aux poissons dEpe, le marché dOluwo. Ici, il ny a pas de filets à lancer ni de chalutiers à traîner, le barrage artificiel créé par divers bâtons coincés stratégiquement sur leau crée une pépinière et une cage sur le grand plan deau, tout comme les anciens surfeurs qui ont fondé lancienne ville flottante dEpe lont fait il y a environ 300 ans."

La mécanique

Une entrée dans la catégorie portrait pour les prix 2022 présente deux personnes passionnées par les voitures. Le photographe et lhomme principal lui-même.

"Jai rencontré Derek quand je faisais des portraits pour une émission de télévision qui utilisait ses ateliers comme lun de leurs emplacements, avec un amour mutuel pour les grosses voitures, nous nous entendions comme une maison en feu et sommes restés en contact. Jai été époustouflé par la variété et lhistoire des muscle cars américaines dans latelier et sa capacité à trouver des voitures rares partout au Royaume-Uni et aux États-Unis, je savais que je devais le photographier."

Miroir Miroir Dans Le Mur Du Casier

Les Sony World Photography Awards ne se limitent pas à prendre de superbes photos. Ils présentent également une créativité brillante. Comme cette image dHardijanto Budyman est entrée dans le concours ouvert.

« Lesprit humain est un terrain de jeu ! Un endroit où nous pouvons tellement nous amuser à jouer avec notre imagination, nos idées, nos inspirations et notre créativité ! »

La cathédrale de Morelia de lintérieur

De magnifiques vues sur larchitecture sont également une caractéristique importante des prix. Comme limage de Marat Ortega de lintérieur de la cathédrale de Morelia du Mexique.

Fixation des filets

Cette image incroyablement colorée de Ngoc Van Nguyen vient du Vietnam et montre un aperçu de la vie quotidienne.

"Après chaque sortie en mer, les filets de pêche sont souvent déchirés, cest donc un travail quotidien dans les eaux de Ninh Thuan, au Vietnam."

La vie des ouvriers du chantier naval

Une autre participation colorée au concours ouvert cette fois montre un avant-goût du mode de vie des ouvriers des chantiers navals au Bangladesh.

Le motard

Des travailleurs occupés aux cyclistes paisibles. Ces prix de photographie ont tout pour plaire.

Cette image de Suède montre certainement une vision sereine de la vie.

Attache tes affaires

Une preuve supplémentaire (comme si vous en aviez besoin) que la nature est belle. Cette image de Kyle Minar a été soumise à la catégorie Natural World & Wildlife et témoigne déjà de la qualité des images dans cette région.

"La migration annuelle du grand flamant dAmérique est tout simplement spectaculaire. Cette image particulière a été prise fin mai pendant la saison de nidification à Rio Lagartos, au Mexique. La photographie a été prise à partir dun petit bateau au milieu de la forêt de mangroves de Rio Lagartos où beaucoup de nouveau-nés reprennent leur premier souffle."

tétons

Cette vue impressionnante vient de la chaîne de montagnes Teton des montagnes Rocheuses en Amérique du Nord. Le photographe Jeff Bennett a pris une vue fantastique sur le coucher de soleil pour la catégorie paysage des prix.

Bibliothèque brutaliste

Si les lignes droites sont plus votre truc, alors vous apprécierez cette photo Jim Kateluzos,

"La bibliothèque Hillman de lUniversité de Pittsburgh a un style darchitecture brutaliste qui brille vraiment lorsquelle est vide. Lorsque Pitt U était vide pendant la quarantaine, la bibliothèque et les bâtiments environnants avaient lair sous leur meilleur jour."

Laisse moi voir le monde

Portrait avec émotion. Cest ce que nous obtenons avec les dernières nouveautés des Sony World Photography Awards.

"Cette photo illustre la résistance humaine au virus Covid-19. Laissez-moi voir que le monde est lesprit pour revenir à la nouvelle ère normale."

Aie

Cest une photo au bon moment et sans aucun doute un coup de pied douloureux au visage aussi. Certainement un ajout à la catégorie mouvement.

"Un footballeur de léquipe de Vasco donne un coup de pied dans la bouche du gardien du club de Bahia lors du championnat national de football brésilien. Le gardien après le coup dÉtat sest évanoui au stade São Januario, dans la ville de Rio de Janeiro."