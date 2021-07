Sony ZV-E10 ajoute des objectifs interchangeables et un capteur APS-C à sa gamme de vloggers ZV

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sony a annoncé un nouvel appareil photo pour sa gamme ZV centrée sur les vloggers appelé le ZV-E10, et celui-ci est plus quun peu différent du premier modèle.

Le changement le plus évident par rapport au ZV-1 est la monture dobjectif interchangeable à lavant. Comme beaucoup dautres appareils photo de Sony, il sagit dune monture E, ce qui signifie que de nombreux objectifs sont disponibles pour ladapter.

Cest quand même un appareil photo très compact, conçu pour être transporté et filmé à main levée.

Et ce nest pas seulement le support qui est nouveau, il a aussi un capteur APS-C, tout comme les plus grands modèles de la série A6000 . Plus précisément, il sagit dun capteur CMOS de 24,2 mégapixels.

Il est capable de filmer en 4K à 30 ips, avec une lecture complète des pixels et sans binning.

Comme le ZV-1, il dispose dun certain nombre de fonctions dédiées aux vlogs. Il existe un bouton de défocalisation darrière-plan pour ajouter rapidement plus de profondeur de champ et un arrière-plan flou à votre vidéo, ainsi quun « mode de présentation du produit » qui se concentre automatiquement et rapidement sur un élément lorsque vous le tenez devant la caméra.

Il y a une fonction dexposition automatique du visage qui maintient votre visage bien exposé même lorsque vous vous déplacez dans et hors des ombres et des zones lumineuses, et un écran qui pivote tout autour sur le côté.

Il sagit dun appareil photo Sony, ce qui signifie que vous bénéficiez dune mise au point automatique rapide, dun suivi en temps réel et - en mode photos - dune mise au point sur les yeux des animaux et des humains.

Lune des autres grandes nouvelles fonctionnalités est ses capacités de diffusion en direct faciles. Il utilise une technologie appelée UVC, ce qui signifie que vous pouvez le brancher sur le port USB de votre PC/Mac et lutiliser comme webcam pour le streaming sans aucun logiciel supplémentaire à installer. Plug and play facile.

Vous pouvez également y connecter dautres périphériques. La chaussure multi-interface de Sony est suffisamment polyvalente pour une multitude daccessoires, tandis que les ports micro HDMI, 2x 3,5 mm et USB-C vous permettent de brancher des micros ou de connecter votre appareil photo à un écran ou à un casque filaire.

Pour ceux qui ont besoin de certaines spécifications vidéo/capteur : il peut capturer des séquences de qualité 4:2:0 8 bits, avec une capture au ralenti FullHD jusquà 120 images par seconde.

S-Log 2 et 3 garantissent que les correcteurs de couleurs ont quelque chose à jouer, tandis que la disponibilité HLG signifie également que les séquences HDR sont possibles. Vous obtenez également 425 points de mise au point automatique à détection de phase couvrant 84 % du capteur.