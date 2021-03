Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Plus de 100 photographes ont été présélectionnés pour les Sony World Photography Awards 2021 et maintenant 10 lauréats de la catégorie ont été annoncés.

Ces photographes présélectionnés vont désormais concourir pour le prestigieux titre Open Photographer of the Year et une récompense de 5 000 $ (USD). Comme vous pouvez limaginer, les photos initialement soumises étaient fantastiques et il ne fait aucun doute que les juges ont eu du mal à choisir les gagnants.

Voici les 10 pour votre plaisir, mais nous vous recommandons également de jeter un œil aux galeries complètes pour voir une merveilleuse sélection de photographies fantastiques du monde entier.

Schage du poisson

Khanh Phan du Vietnam a remporté le prix de la catégorie voyage du concours ouvert des Sony World Photography Awards 2021, avec cette image aérienne dun travailleur de la pêche.

Des centaines de plateaux de poisson peuvent être vus en train de sécher dans des caisses, créant des lignes merveilleuses pour le plaisir des yeux.

"Une femme sèche des plateaux de poisson au marché aux poissons de Long Hai dans la province de Vung Tau au Vietnam. Des milliers de plateaux de scad sont séchés sur les toits et dans les cours par des centaines de travailleurs. Je suis venu à Long Hai pour un voyage photo et jai été submergé par léchelle du village de pêcheurs. "

Dsinfection

Cette image de F.Dilek Uyar montre un travailleur solitaire désinfectant une gare autrement inoccupée. Il a été sélectionné comme gagnant de la catégorie pour la catégorie photographie de rue. Une image simple mais poignante de quelquun effectuant un travail important en ces temps troublés.

"Pendant la pandémie de coronavirus, lunité des affaires de santé de la municipalité dAnkara pulvérise tous les transports en commun, jour et nuit."

Fils

Parfois, ce sont les photos les plus simples qui méritent le plus déloges.

Celui-ci de Lyudmila Sabanina de la Fédération de Russie montre un jeune enfant assis sur une table tout en regardant au loin, apparemment perdu dans la contemplation. Cette image a remporté la catégorie portrait.

"Un autre aspect de lenfance: la contemplation et le calme."

Mmento

Le gagnant de la catégorie des objets est une gracieuseté de Kata Zih et montre une fois de plus un autre photographe utilisant des images comme un commentaire sur la pandémie.

Un simple mannequin de tailleur solitaire parle dimmobilité et de solitude. Un sentiment familier pour les personnes en lock-out au cours des derniers mois.

Petit bisou

Une vue joliment simple mais satisfaisante dun lapin a été couronnée vainqueur de la catégorie Natural World & Wildlife. Cristo Pihlamäe dEstonie a partagé cette image amusante dun lièvre regardant dans le champ avec la langue tirée et il suffisait aux juges de juger vainqueur.

Pouvoir des filles

Une photo merveilleusement composée montre une femme seule sautant dune falaise sous les yeux de ses amis. Cette photo de Marijo Maduna de Croatie a été choisie comme lauréate pour la catégorie mouvement et il est facile de comprendre pourquoi. Un beau cadrage, une sensation de danger et une ambiance géniale aussi.

"Une jeune fille montre ses talents en plongeant depuis une falaise sur lîle de Lokrum en Croatie."

Dias de playa

Vainqueur de la catégorie lifestyle, cette image de Mariano Belmar Torrecilla montre un endroit que nous aimerions probablement tous être maintenant - à la plage en été.

"Été, mer Méditerranée, Espagne, Alicante, plage et promenade matinale: un art de vivre."

Tempte lectrique sur la lavande

Juan López Ruiz a remporté la catégorie paysage avec lune des plus belles vues sur la nature que nous ayons vues dans cette liste. Un moment brillant montrant de majestueux décors éclairants sur de superbes champs de lavande.

"Tempête électrique au-dessus dun arbre solitaire dans les champs de lavande de Brihuega, Guadalajara, Espagne."

Victorien africain

Il est temps pour quelque chose dun peu plus créatif, cette image de Tamary Kudita a remporté sans surprise la catégorie créative et montre un portrait inhabituel dune femme africaine dans une robe de style victorien dans un décor sauvage.

«Avec cette image, je voulais représenter un hybride afro-victorien: ma façon de sonder la contextualisation stéréotypée du corps de la femme noire. Je propose une version alternative de la réalité, où les dualités fusionnent pour créer un nouveau langage visuel. Prendre une robe victorienne et le fusionner avec des ustensiles de cuisine traditionnels shona était ma façon de montrer une identité aux multiples facettes. "

La fentre bleue

La photo de Klaus Lenzen intitulée The Blue Window a été choisie comme lauréate de larchitecture. Une image étrangement cadrée qui semble montrer des escaliers attachés à rien et sétendant vers un autre monde.

"La fenêtre bleue, représentant une rampe descalier de lhôtel Hyatt de Düsseldorf montant vers une fenêtre doù se reflète une vue sur un ciel bleu clair. Apparemment flottant dans lespace, les escaliers et la fenêtre sont encadrés dombres sombres qui mettent en valeur le design tout en ajoutant également un élément de surréalisme. "

Écrit par Adrian Willings.