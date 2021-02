Des photos incroyables des National Sony World Photography Awards 2021

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Chaque année, l Organisation mondiale de la photographie célèbre les meilleures images et photographes de la planète avec les Sony World Photography Awards . En 2019, nous avons montré certaines des images étonnantes de lensemble des prix où des centaines de milliers de photos soumises avaient été réduites à quelques gagnants.

En 2020, lorganisation a célébré en décernant aux photographes au niveau national les National Awards . Nous avons sélectionné 57 de ces images pour montrer les résultats de 190 000 soumissions provenant de 63 pays.

Cette année, 500 photographes se sont inscrits pour montrer leurs compétences et les résultats sont tout aussi impressionnants.

Flotteur dautomne

Nom de limage: Flotteur dautomne

Nom du photographe: Saowanee Suntararak

Pays: Thaïlande

Année: 2021

Prise près du mont Fuji au Japon, cette magnifique photo montre une feuille solitaire flottant sur terre dans un décor stupéfiant, paisible et serein.

"La saison dautomne au lac Kawaguchi au Japon. Le mont Fuji avec ses feuilles dautomne est très populaire chez les photographes, et jaime aussi prendre des photos cette saison."

Thorie des couleurs

Nom de limage: Théorie des couleurs

Nom du photographe: Azelda Olivier

Pays: Afrique du Sud

Année: 2021

Certaines des images soumises aux prix font partie du propre projet dun artiste. Dans ce cas, on cassait la norme des stéréotypes de genre:

"Cette photographie a été prise pour un projet sur la théorie des couleurs; lobjectif de cette photographie était dutiliser une palette de couleurs chaudes. Mon objectif était dexplorer davantage la couleur en considérant sa signification socialement construite. Le rose est une couleur souvent associée à la féminité, et à travers cette image, jai voulu brouiller les frontières entre des stéréotypes de genre comme celui-ci. "

Le rve dun ballon de fer

Nom de limage: Le rêve dun ballon de fer

Nom du photographe: Shai Apeloig

Pays: Suède

Année: 2021

Nous adorons cette image du participant et gagnant suédois Shai Apeloig. Cela semble être une vue dun autre monde dune boule de métal flottant juste au-dessus de la surface dun paysage désolé couvert de neige.

«Inspiré par le mouvement expressionniste, jai essayé de transmettre une expérience subjective avec cette image, plutôt quune réalité objective. Limage a été créée en prenant des photos individuelles dune structure de fer oxydé et en les recomposant plus tard en une image semblable à un ballon. Pendant la production , Jai progressivement redécouvert et recréé la composition. "

Dure vie

Nom de limage: vie dure

Nom du photographe: Naif Albugami

Pays: Arabie Saoudite

Année: 2021

Une vision intrigante dun homme en costume de fantaisie assis tristement sur une épave rouillée dune voiture. Limage est en fait conçue comme un commentaire visuel sur les circonstances actuelles:

"... Cette photo a été prise pour transmettre un sentiment de désespoir et tout ce que nous avons dans la vie sest arrêté à cause de la pandémie."

Macaque longue queue

Nom de limage: Macaque à longue queue

Nom du photographe: Yoganathan Yoke

Pays: Malaisie

Année: 2021

Une photo simple mais fantastique dun singe se détendant dans un arbre mais levant les yeux dune manière qui donne limpression quil envisage une grande pensée philosophique.

"Cette photographie dun macaque à longue queue, également connu sous le nom de macaque crabier, a été prise dans la forêt de mangrove de Kuala Gula, Perak. Jy suis allé un soir, dans lespoir de photographier des oiseaux ou des serpents, quand jai vu un groupe de des macaques se nourrissant dans la boue pour leur dernier repas de la journée. Un rayon de lumière du coucher du soleil est tombé sur ce macaque au moment où il levait les yeux. Jai senti que cela ressemblait à un geste despoir pour lavenir. "

Mauvais endroit Mauvais moment

Nom de limage: mauvais endroit mauvais moment

Nom du photographe: Murray Chant

Pays: Nouvelle-Zélande

Année: 2021

Cette image en noir et blanc semble montrer ce qui ressemble à une bombe dépassant de la boue, mais cest en fait un morceau de glace inhabituel.

«Ce morceau de glace sétait roulé dans les bas-fonds jusquà ce quil prenne une forme usée et organique. Je lai photographié au crépuscule et lai éclairé par en dessous.

Pche matinale brumeuse

Nom de limage: Pêche matinale brumeuse

Nom du photographe: Min Min Zaw

Pays: Myanmar

Année: 2021

Certaines de ces images donnent au spectateur un aperçu dun mode de vie différent dans des contrées lointaines. Dans ce cas, une vue paisible de la nature avec lhomme et le garçon qui travaillent dur pour subvenir à leurs besoins.

"Cette scène montre un père et son fils attrapant du poisson tôt un matin dhiver. Au Myanmar, les enfants travaillent avec leurs parents pour rapporter un revenu à toute la famille"

La fertilit

Nom de limage: fertilité

Nom du photographe: S. Muramatsu

Pays: Japon

Année: 2021

Une vue incroyablement sereine qui semble presque trop parfaite pour être réelle. Peut-être que nous sommes juste cyniques parce que nos nuages sont généralement des nuages de pluie.

"Cette image vise à représenter la fertilité, avec des nuages flottants, des champs de blé, des champs de neige et la terre."

Champignon lumineux

Nom de limage: champignon brillant

Nom du photographe: Janis Palulis

Pays: Lettonie

Année: 2021

Un couple de champignons rougeoyant dans les forêts lettones. Une photo parfaitement normale ou le travail dun photographe expérimenté? Nous soupçonnons ce dernier. Pourtant, nous ne risquerions pas de les manger de toute façon.

Portrait dun fabricant de jouets

Nom de limage: Portrait dun fabricant de jouets

Nom du photographe: Simas Bernotas

Pays: Lituanie

Année: 2021

Cette photo est un magnifique hommage à lartisanat, aux loisirs et aux talentueux ouvriers dautrefois. Des métiers qui sont pour la plupart passés dans lobscurité mais qui sont toujours détenus par quelques privilégiés:

"Lartisanat ancien est imprégné de la sagesse des générations précédentes, chaque nation ayant ses propres récits et mythes à leur sujet. Pour cette série, jai capturé des artisans lituaniens avec un esprit mystique dans le but de les montrer comme des gardiens dévoués de traditions en déclin. limage est lune des nombreuses issues de ce projet. "

Portrait de renard

Nom de limage: Portrait de renard

Nom du photographe: Davide Giannetti

Pays: Italie

Année: 2021

Nous avons toujours un penchant pour ce genre de photographies danimaux sauvages. Arriver à capturer une photo dun animal sauvage regardant parfaitement dans la caméra doit être un défi et demander une patience infinie. Celui-ci capture à merveille la majesté de ce renard roux.

"Suite à une forte pluie dans le parc national des Abruzzes, jai repéré ce renard roux sauvage à la recherche de nourriture."

Agriculture brumeuse

Agriculture brumeuse

Nom du photographe: Davide Giannetti

Pays: Italie

Année: 2021

Un sommet de montagne magiquement brumeux offre une vue pittoresque sous la forme dune bande de moutons qui traînent simplement sur les pentes.

«À 1 003m, le mont Zas (ou Zeus) domine lîle grecque de Naxos. Un jour, début avril, jai décidé de me diriger vers le sommet. À mi-chemin, le brouillard était devenu si dense quil était complètement obscurcit la base de la montagne, me donnant limpression de voler. Jai remarqué un petit troupeau de moutons paissant paisiblement dans cet environnement étrange. Jai pris une photo avant de continuer et de me perdre dans le brouillard. "

Retour au dbut III

Nom de limage: Retour au début III

Nom du photographe: Höije Nuuter

Pays: Estonie

Année: 2021

Nous ne savons pas vraiment quelle a été linspiration de cette photo, mais nous ladorons et les juges lont clairement fait car elle a été sélectionnée comme lun des gagnants de cette année. Le texte daccompagnement du photographe Höije Nuuter ne va pas plus loin pour dévoiler le mystère qui se cache derrière.

«Le ballon sur cette image était à lorigine une décoration de Noël. Je ne trouvais pas de boule blanc mat pur dans les magasins, alors jen ai peint une à la place, puis jai pris une série dimages dans une carrière et en ai fait un composite dans Photoshop. "

Conduire travers la fort de glace

Nom de limage: Conduire à travers la forêt de glace

Nom du photographe: Tomislav Veic

Pays: Croatie

Année: 2021

Ce téléphone fait partie de notre liste des meilleures photos de drone jamais prises . Une vue aérienne fantastique dun pays des merveilles dhiver blanc.

"Après la première chute de neige vers la fin de 2020, jai emmené mon appareil photo dans la plus grande forêt ancienne de Croatie. Cette route la traverse."

Oydis et Gunnar

Nom de limage: Oydis et Gunnar

Nom du photographe: Emil Wieringa Hildebrand

Pays: Norvège

Année: 2021

Une autre photo primée avec très peu dexplications. Celui-ci nous a certainement intrigués et apparemment, il a également attiré lattention du juge.

"Dernière photo dun tournage personnel en octobre. 2020 donne limpression que nous nous cognons tous la tête contre un grand mur ensemble."

Cheval sur fond noir

Nom de limage: cheval sur fond noir

Nom du photographe: Michaela Steiner

Pays: Autriche

Année: 2021

On adore cette photo pour le niveau de détail capté par la caméra, y compris la perfection des poils du cheval et limmobilité de son regard.

"Jai photographié ce beau cheval à lentrée de son écurie, en utilisant uniquement la lumière naturelle et un fond noir."

Cigarette post-lockdown, sous la pluie froide de juin

Nom de limage: Cigarette post-lockdown, sous la pluie froide de juin

Nom du photographe: Lauriane Bieber

Pays: France

Année: 2021

Cette simple image dun homme qui fume raconte une longue histoire damitié et de passion pour la photographie.

"Cette photographie est une histoire de premières fois. La première fois que jai photographié mon cher ami Léo, que je navais rencontré quune seule fois dans ma vie il y a une dizaine dannées. La première fois que je suis sortie après trois mois. Le premier ami que jai rencontré après La première fois que jai travaillé avec un mannequin si courageux et si dévoué à lart et à la création. La première fois, jai senti à quel point la photographie était importante pour moi. "

Écrit par Adrian Willings.