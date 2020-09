Sony lance lA7c, lappareil photo plein format le plus petit et le plus léger à ce jour

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sony a dévoilé le dernier appareil photo de sa gamme Alpha, qui cherche à apporter des performances haut de gamme sous une forme plus compacte. Il sappelle lA7c et est lappareil photo plein format le plus petit et le plus léger de Sony à ce jour.

Alors, à quel point est-il petit? Ce nest évidemment pas minuscule, mais Sony a réussi à insérer un capteur plein format dans un corps très similaire en taille et en poids à lA6600.

Si vous voulez des détails, le corps mesure 124,0 x 71,1 x 59,7 mm et pèse 509 grammes, soit seulement 6 grammes de plus que le A6600 et quelques millimètres plus large, plus haut, mais plus fin.

À lintérieur, il est doté dun nouveau système de stabilisation dans la carrosserie à cinq axes (IBIS) et dune carrosserie construite en utilisant une construction monocoque similaire à celle utilisée dans les carrosseries de voitures. Cela signifie essentiellement que les structures de support qui lui confèrent sa durabilité sont intégrées dans le cadre externe.

Il dispose également dun écran rabattable approprié, ce qui en fait le deuxième appareil photo de la série A7 - après lA7S III - à disposer dun écran tactile entièrement articulé.

Avec son système de stabilisation, Sony affirme que vous pourrez obtenir des clichés superbes sans avoir besoin dun trépied, ce qui le rend idéal pour les vloggers portables, et la batterie est la NP-FZ100 qui peut prendre jusquà 740 photos avant de mourir.

Pendant des années, la gamme A7 de Sony a été considérée comme lune des meilleures pour filmer des vidéos à un niveau semi-professionnel, offrant souvent des capacités haut de gamme sans avoir à acheter une grosse caméra de cinéma coûteuse.

LA7c en apporte beaucoup dans un boîtier plus petit et est capable de filmer jusquà une résolution 4K (3840 x 2160) tout en prenant en charge HLG pour la capture HDR ainsi que les profils S-Log et S-Gamut.

Il prend en charge jusquà 30 images par seconde denregistrement à une résolution de 4K, mais seulement jusquà 8 bits, ce qui peut être un peu décevant pour ceux qui aiment la qualité des couleurs et, idéalement, voudraient des données 10 bits.

Néanmoins, il peut filmer en 1080p jusquà 120 images par seconde pour ceux qui souhaitent capturer des vidéos à haute fréquence dimages à une résolution relativement élevée pour un ralenti de qualité.

Pour la capture audio, il existe une entrée 3,5 mm pour les micros, une sortie 3,5 mm pour les écouteurs et une griffe multi-interface qui peut être utilisée avec des micros supplémentaires ou des accessoires dentrée audio.

Tout cela est capturé sur un capteur rétroéclairé CMOS Exmor R 35 mm 24 mégapixels, les données étant capturées puis traitées à laide du moteur de traitement dimage Bionz X. Combiné, cela signifie 15 arrêts de plage dynamique et une sensibilité ISO standard pouvant atteindre 51 200.

Ce que cela signifie dans une utilisation quotidienne réelle, cest que - essentiellement - même si vous voulez prendre des photos dans des situations de faible éclairage, vous naurez pas de difficulté et vous aurez relativement peu de bruit.

Ce qui a rendu le système Sony si attrayant ces dernières années, cependant, cest sa mise au point automatique intelligente et son suivi en temps réel. Que vous preniez des photos ou des vidéos, lappareil photo détecte automatiquement les yeux humains ou animaux et peut se verrouiller rapidement et garder la mise au point dessus.

Ce système AF est également large, ses 693 points de détection de phase couvrant environ 93% de la zone dimage disponible et se combine avec 425 points de détection de contraste.

Ajoutez cela au fait quil dispose dun nouvel obturateur et peut atteindre 10 images par seconde en mode de prise de vue en continu avec mise au point automatique et exposition automatique activées, et vous avez un appareil photo compact rapide et performant.

Parallèlement, Sony a annoncé un autre objectif zoom standard FE 20-60 mm `` le plus fin et le plus léger , que vous pouvez acheter avec lui en kit si vous le souhaitez.

Le Sony A7c sera disponible à lachat en octobre au prix de 1900 £ pour le boîtier uniquement, le kit contenant lobjectif 28-60 mm et le boîtier arrivera fin octobre pour 2150 £.

Écrit par Cam Bunton.