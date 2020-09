Le `` nouveau concept du Sony A7c à venir: voici comment regarder le lancement et à quoi sattendre

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Léquipe caméra de Sony a annoncé quelle lancerait un tout nouvel appareil photo le 15 septembre. Et les rumeurs suggèrent que celui-ci pourrait être un gros problème.

Au cours des douze derniers mois, il a été en quelque sorte sur une lancée, apportant sur le marché des outils de capture vidéo vraiment performants dans de petits appareils portables mais bien conçus.

Ceux qui veulent quelque chose de vraiment compact obtiennent le ZV-1 qui parvient à intégrer une technologie incroyable dans un petit corps, puis il y a la puissante série A6000 rejoint lannée dernière par lA6600 et le dernier A7S III plein format.

Les rumeurs disent cependant que la prochaine annonce sera quelque chose dentièrement nouveau qui prend le meilleur du plein cadre et lemballe dans un petit corps.

Sony a annoncé que la diffusion en direct de cet événement de lancement aura lieu le 15 septembre au Japon. Cela rend la différence de fuseau horaire un peu gênante si vous êtes en Europe centrale et signifie rester debout tard pour le regarder tôt le matin (ou se lever très tôt).

Un instantané de divers fuseaux horaires est répertorié ci-dessous, afin que vous puissiez avoir une idée du moment où lévénement aura lieu. UTC est 1 heure du matin:

Tokyo - 10h00 JST

New Delhi - 06h30 IST

Londres - 02h00 BST

Berlin - 03h00 CEST

01h00 UTC

New York - 21h00 HAE (14 septembre)

San Francisco - 18h00 PDT (14 septembre

Vous pouvez regarder le lancement ici, nous avons intégré le flux en direct pour vous en haut de cette page. Ou si vous souhaitez participer au bavardage sur la chaîne YouTube de Sony, vous pouvez le regarder là-bas.

Sony appelle son prochain produit un "nouveau concept". Cela signifie que nous nous attendons à voir quelque chose dun peu différent, et les rumeurs jusquà présent indiquent quil sagit dune caméra appelée A7c. Cela signifie quil rejoint la populaire série A7 plein format, mais les spéculations actuelles semblent suggérer quil sagira dune gamme distincte, en tant que rejeton des produits A7.

Selon SonyAlphaRumours , le nouvel appareil photo prendra une grande partie du matériel et des fonctionnalités de limpressionnante ligne A7 et les entassera dans un boîtier plus petit. Plus précisément, on prétend que nous verrons le même capteur plein cadre de 24 mégapixels que celui du Sony A7 III, mais dans un boîtier dappareil photo de taille similaire (ou légèrement plus grand) que le Sony A6600 .

On dit également que, tout comme lA6600, il aura un viseur électronique dans le coin et quil sera équipé dun écran rabattable articulé comme l A7S III.

Comme la plupart des caméras vidéo haut de gamme récentes de Sony, il devrait comporter IBIS (stabilisation dans le corps) et sera commercialisé auprès des vloggers / YouTubers qui veulent un appareil photo très performant mais compact. Cela signifie que de nombreuses fonctionnalités avancées de mise au point automatique et de suivi en temps réel seront probablement incluses.

La liste des spécifications rumeurs comprend un seul emplacement pour carte SD, des ports dentrée micro et casque, Wi-Fi et Bluetooth. De plus, il sera lancé avec une nouvelle gamme dobjectifs.

Les caméras haut de gamme de Sony ne sont pas bon marché, cest une évidence. Il nest donc pas surprenant - compte tenu de la tarification des séries A6000 et A7 - que les prévisions actuelles de tarification se situent autour de 2100 € pour lEurope (ce qui correspond à environ 1800 £ au Royaume-Uni).

