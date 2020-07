Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sony a enfin livré la réponse à tant de prières de vidéastes. Cinq ans après le lancement du dernier appareil photo plein format A7S, lA7S III a été dévoilé et il ressemble à une bête absolue.

Lorsquil a été informé de la nouvelle caméra, Sony nous a dit quil avait tout construit à partir de zéro. En ce qui concerne les composants internes, le matériel et les performances, ils ont pratiquement tous été mis à niveau pour créer ce qui, sur le papier, semble être lune des meilleures caméras run-and-gun fabriquées à ce jour.

Cela commence par le capteur, et afin de nous offrir une capture vidéo de qualité, Sony a opté pour un capteur de 12,1 mégapixels. Cela garantit quil y a suffisamment de pixels pour la vidéo 4K, mais signifie également que ces pixels sont assez grands et permettent une meilleure capture de la lumière et des couleurs quun capteur de résolution plus élevée, et il ny a pas de regroupement de pixels impliqué.

Sony affirme quil sagit de son meilleur capteur plein cadre à ce jour pour le rapport signal / bruit, ce qui signifie également des images plus nettes dans des situations de faible éclairage, même avec lISO augmentée. Le capteur lui-même est un capteur Exmor mis à jour, appelé Exmor R, et est rétroéclairé pour des vitesses de lecture plus rapides et combiné à un nouveau moteur de traitement Bionz XR pour des performances de traitement globales plus rapides.

En ce qui concerne les spécifications, lA7S III en mode vidéo a une plage ISO de 40-409600 et est capable de 15 arrêts de plage dynamique lors de la prise de vue avec des réglages de sensibilité inférieurs.

La société affirme également avoir amélioré les performances des obturateurs roulants, avec jusquà 3 fois plus que le dernier appareil photo A7S. Un panoramique beaucoup plus fluide et moins de tremblements lorsque vous déplacez la caméra.

Quant à la qualité denregistrement, elle a également été améliorée. 4K est la résolution la plus élevée ici, mais vous pouvez filmer à des fréquences dimages allant jusquà 120 images par seconde à une résolution maximale. Pour la Full HD, cette fréquence dimages atteint 240p. Cependant, il y a un léger recadrage de 1,1 à lextrémité supérieure de 4K / 120p.

Il dispose dune pléthore doptions de résolution / débit binaire / fréquence dimages, mais vous pourrez toutes les filmer en interne sur une carte mémoire SDXC V90 sur lun ou les deux emplacements pour carte SD. Lappareil photo prend également en charge un nouveau type de carte CFExpress, qui sera lancé à côté de lappareil photo.

Le seul mode denregistrement qui nécessite cette carte CFExpress est le réglage de ralenti de la plus haute qualité, mais sinon, tout peut être tourné sur une carte SD V90.

Comme la plupart des appareils photo récents de Sony , il dispose de fonctions de mise au point et de suivi automatiques de pointe. Il dispose de 759 points de mise au point automatique à détection de phase, occupant presque toute la surface disponible du capteur, avec 425 points de mise au point automatique supplémentaires à détection de contraste.

Vous pouvez utiliser lécran tactile intégré et dépliable (oui, il en a un maintenant), pour activer le suivi en temps réel de nimporte quel objet, mais vous pouvez également le basculer pour suivre les yeux humains ou animaux.

Lorsque vous touchez pour faire la mise au point, vous pouvez régler la vitesse sur sept réglages différents, ce qui signifie que vous pouvez soit la programmer pour changer la mise au point immédiatement, soit créer un effet de mise au point lente.

Parmi les autres fonctionnalités à noter, citons les boutons repensés, qui rendent le bouton du mode vidéo plus visible en haut. Il existe également un IBIS à 5 axes pour garder les images agréables et fluides. Il existe même un algorithme de stabilisation électronique qui peut enregistrer toutes les données de mouvement / tremblement capturées par le gyroscope interne, permettant de stabiliser plus précisément les images en post.

Pour ceux qui sinquiètent des performances thermiques, Sony a repensé le système de dissipation thermique de sorte que si vous filmez à 4K / 60, vous pouvez obtenir une heure de tournage avant de devoir faire une pause et se refroidir. Dans les modes moins intenses, cela peut aller jusquà 95 minutes.

Pour les professionnels qui souhaitent filmer en HDR, il dispose dune capacité de prise de vue HLG 10 bits et prend en charge la sortie HDMI 2.1.Vous pouvez donc connecter un enregistreur externe comme lAtomos Ninja V et filmer jusquà 4K / 60 en utilisant cette méthode.

Le Sony A7S III sera disponible à lachat à un moment donné en septembre de cette année, avec des prix susceptibles de se situer autour de 3800 £ / 4200 € pour le corps uniquement.

Écrit par Cam Bunton.