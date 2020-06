Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Les Sony World Photography Awards sont un moment fort de la scène photographique chaque année, invitant les photographes de tous types à soumettre leurs meilleures images dans une variété de catégories et de genres à juger les uns contre les autres.

Dinnombrables photos sont soumises, et les listes finales et les gagnants sont presque toujours à couper le souffle, que ce soit pour leur beauté ou leur dureté, ou pour un certain nombre dautres raisons. Les principaux prix de cette année viennent dêtre annoncés, et nous avons rassemblé certaines de nos images préférées dans les listes pour que vous puissiez les parcourir ici. Préparez-vous à être étonné.

Le gagnant général du concours de Sony cette année est Pablo Albarenga, un photographe dont la série documente la menace posée aux écologistes du Brésil qui tentent de protéger les habitats et les zones de la déforestation et des dommages.

Ils sont représentés littéralement en train de sacrifier leur vie, contrastant avec la zone quils protègent dans un amalgame cousu ensemble.

Ceci est un autre de la série dAlbarenga et présente un autre de ses détails choisis - le paysage de droite a les premiers signes de déforestation en jeu, mettant en lumière exactement comment les environnements dont ces citoyens se soucient pourraient être menacés si gravement.

La gagnante de la section Architecture, Sandra Herber, a créé une étonnante série dimages en photographiant simplement et avec parcimonie des cabanes de pêche sur le lac Winnipeg, dans le froid de lhiver. Les conditions glaciales vous refroidissent positivement lorsque vous regardez, mais le caractère individuel de chaque cabane est également manifeste.

Nous adorons le poisson peint sur cette cabane de la série de Sandra Herber - cest une touche de couleurs vibrantes dans un paysage en grande partie monochromatique, et déclenche très bien lisolement de la cabane.

Les photos de bâtiments de Jonathan Walland ressemblent à quelque chose de créé en laboratoire - il rappelle habilement toutes les couleurs et se concentre uniquement sur le bâtiment en question pour créer une sorte de silhouette de leur forme et de leurs lignes, ce qui les dépouille de leurs éléments architecturaux.

Ceci, un autre de la série de Jonathan Walland, montre que même lorsquun bâtiment est construit avec une esthétique plus moderne et des lignes courbes, Walland peut toujours le distiller dans une forme essentielle, quelque chose qui ressemble à la toute première esquisse que son concepteur aurait pu imaginer avec.

La série de José De Rocco est arrivée troisième dans la catégorie Architecture et présente des images nettes de bâtiments encadrés de telle manière que leurs détails de surface deviennent lhistoire de limage elle-même.

Prenez le côté de ce supermarché - son carrelage rouge dominant le cadre mais cette caméra de sécurité attire également inévitablement le regard.

Dione Roach a pris la deuxième place dans la catégorie créative pour cette série, audacieusement intitulée Kill Me With an Overdose of Tenderness, qui rassemble des instantanés du monde en ligne dans une esthétique punk-rock qui applique une couche grunge à nos canaux de médias sociaux parfois cliniques.

Les éléments photographiés par Luke Watson dans cette série sont tous récupérés de conflits, certains aussi anciens que la Première Guerre mondiale, et réutilisés dans des caméras sténopé rudimentaires.

Cest une réutilisation qui vous invite à réfléchir à lutilisation initiale prévue de lobjet et au potentiel créatif que dinnombrables objets du quotidien emportent donc implicitement avec eux.

Ce casque de la série de Luke Watson est une autre image parfaitement nette démontrant comment quelque chose peut être donné un nouveau souffle. Le monde de la technologie est particulièrement minable en matière de réutilisation, cest donc une idée photographique difficile.

Les paysages décolorés de la série Cast Out of Heaven de Hashem Shakeri présentent un projet de logement à grande échelle près de Téhéran, mais faites-le avec la lumière du soleil et le bâtiment blanchi créant un environnement magnifique et paradisiaque.

Cette image dune thésaurisation publicitaire vierge a aussi quelque chose de clairement dystopique.

Cette image est un autre exemple de lintérêt des photos de Shakeri - la mise au point est partagée par plusieurs niveaux de profondeur dans limage, avec les énormes blocs au premier plan aussi détaillés que ceux derrière, tous énormes au point où ils sont en fait assez difficile de saisir un vrai sens de léchelle.

Les photos de Hugh Kinsella Cunningham illustrent lexpérience sur le terrain de la lutte contre Ebola en RDC - soigneusement colorées dans une pièce sombre pendant leur développement, ajoutant au sentiment palpable de menace que vous obtenez en regardant des images dun virus si mortel et transférable.

Les manifestations à Hong Kong en ont inspiré beaucoup au cours de la dernière année environ et ont également commencé à proposer des plans à dautres manifestants du monde entier. Les images de manifestants de Chung Ming Ko sont considérablement éclairées et soigneusement encadrées pour les humaniser.

Le phénomène des poupées réalistes utilisées par les gens comme aides émotionnelles existe depuis un certain temps, et injustement fustigé sans empathie suffisante, et les photos de Didier Bizet vont très loin pour rappeler aux gens que ces poupées ne sont pas des jouets ou des bizarreries, mais presque toujours plus figures complexes.

Youqiong Zhang explore léthique et les réalités de la production de masse en Afrique dans leur série, qui met en valeur ce à quoi ressemble une usine et dans laquelle elle travaille réellement, sans déshumaniser ni négliger les expériences de ses travailleurs.

Robin Hinsch présente certains des effets dévastateurs de lexploitation industrielle et de lextraction de combustibles fossiles dans la vallée du Niger. Cela contraste avec la brutalité de lenvironnement que lextraction de pétrole laisse derrière les citoyens obligés de vivre à lombre des combustibles fossiles.

Cette image peut être difficile à décoder au départ, mais une fois que vous vous rendez compte quil sagit dune série de peaux cousues en une seule pièce, les choses deviennent plus claires. La série dÁlvaro Laiz met en lumière la vie des Tchouktches sur les côtes de Béring.

Il est parfois difficile de se rappeler que tant dagriculture dans le monde moderne nest pas en plein air mais dans dénormes entrepôts comme celui-ci, soigneusement surveillés pour assurer une croissance uniforme - cest comme une version bizarre et gérée dune forêt, telle que capturée par Luca Locatelli.

Une autre des images de Luca Locatelli, qui montre comment les plus petites plantes sont cultivées dans des étagères inclinées de lits éclairés - cela fait passer lagriculture au niveau supérieur, et encore une photo qui nous oblige évidemment à reconsidérer notre façon de penser à la source de notre aliments à base de plantes.

Nous ne pouvons pas nous concentrer sur cette photo - rien de ce que nous faisons ne lempêche de ressembler à un ensemble miniature de Isle of Dogs de Wes Anderson. Les images de Ronny Behnert sont encadrées à une grande distance et blanchissent les océans autour des Torii représentés pour créer des paysages surréalistes et sereins.

Les photos soumises par Florian Ruiz présentent de nombreuses facettes intéressantes, notamment le fait quelles sont subtilement assemblées à partir de diverses images, ce qui leur donne un aspect légèrement décalé et bancal. Le paysage industriel représenté est près du Xinjiang en Chine, un lac salé desséché où la poussière souffle comme le Far West.

Limage finale que nous avons sélectionnée provient de Chang Kyun Kim, qui a jeté un regard obsédant sur certains des sites restants des camps de concentration japonais aux États-Unis de la Seconde Guerre mondiale, où les bâtiments témoignent encore de lemprisonnement de tant de personnes. innocents. Comme lobserve Chang Kyun Kim, la plupart se trouvaient dans des endroits si durs et peu accueillants que rien ny a été construit pour les remplacer.