Sony ZV-1 est une toute nouvelle race de caméras de vlogging

Sony a conçu un tout nouvel appareil photo à partir de zéro pour être le dernier mot dans le monde des caméras de vlogging passionnées / professionnelles. Il sappelle le ZV-1 et il est compact, léger, mais dispose dune tonne de fonctionnalités que les vloggers et les vidéastes trouveront vraiment utiles.

La conception de lappareil photo est axée sur la facilité de prise en main et la prise de vue facile. La petite poignée à lavant a suffisamment despace entre elle et lobjectif, pour que vous puissiez y placer votre pouce afin de le tenir tout en le pointant vers votre visage. Il dispose également dune LED rouge vif à lavant qui clignote pendant lenregistrement.

Contrairement à certaines autres offres dappareils photo de Sony, le bouton denregistrement vidéo / vidéo est placé bien en haut, juste à côté du déclencheur de lappareil photo.

Pour ceux qui se sont plaints par le passé de labsence dun écran dépliable de Sony, il en a même un.

Lécran peut être basculé sur le côté pour que vous puissiez vous voir à lécran lors du tournage, mais de même, il tourne et peut être tenu sous différents angles lorsquil est vu de larrière ou du haut. Vous pouvez même le retourner pour que lécran soit face au corps de lappareil photo lorsquil est fermé, pour le protéger.

Le haut de la caméra comporte une configuration de microphone à trois capsules qui, selon Sony, peut vous offrir un son clair et de bonne qualité, que vous souhaitiez le configurer pour une capture ambiante plus large ou une mise au point sur votre voix. Il est même livré avec un deadcat sur mesure pour tuer le bruit du vent qui se fixe dans le support de chaussure.

Bien sûr, certains vloggers et vidéastes voudront utiliser leurs propres microphones dédiés, et il y a donc aussi une entrée micro 3,5 mm, mais aussi la possibilité de brancher un micro XLR via un adaptateur de sabot si vous en avez besoin.

Cest sans doute le traitement vidéo qui en fait lidéal pour les vloggers, combiné aux capacités de mise au point automatique et de suivi qui font la renommée de Sony.

Comme beaucoup de ses appareils photo haut de gamme récents, il dispose dun suivi des yeux et du visage en temps réel, ainsi que dune mise au point automatique rapide basée sur la détection de phase et de contraste. Cependant, il est programmé pour baser son exposition dimage sur le visage de la personne qui est dans la photo.

Cela signifie que vous pouvez parler à la caméra, marcher sous les ponts, dans des paramètres plus sombres ou plus lumineux et cela ajustera en permanence lexposition pour garantir que votre visage reste bien exposé et naturel. Et cela ne dépend pas non plus de lorigine ethnique, il peut détecter et ajuster les différentes couleurs et nuances de peau.

Si vous êtes un vlogger qui doit apporter des produits au cadre - comme des didacticiels de maquillage ou des vidéos pratiques sur lélectronique grand public - vous pouvez basculer lappareil photo en mode Vitrine des produits, et il récupérera automatiquement le produit dans la prise de vue et la mise au point rapidement dessus, puis concentrez-vous sur votre visage lorsque vous le retirez du cadre.

Pour les utilisateurs de TikTok et d Instagram Stories , lappareil photo détecte automatiquement quand il enregistre une vidéo verticalement et transfère cette vidéo en mode portrait sur votre téléphone, sans rotation automatique en mode paysage.

Il enregistre des vidéos 4K à 30 images par seconde, ou 1080p jusquà 60 images par seconde, mais dispose également dune capacité de super ralenti et peut filmer à 240, 480 et 960 images par seconde. Vous pouvez même prendre des photos dans différents paramètres du journal, pour ceux qui souhaitent évaluer la couleur plus tard dans lédition, et il prend en charge les proxys.

À lintérieur, Sony a équipé lappareil photo dun capteur CMOS 4: 3 20 pouces mégapixels. Les vidéos 4K suréchantillonnent une image 16: 9 14MP jusquà 8 mégapixels, sans la recadrer et elle est également équipée dEIS et dOIS pour la stabilité pendant la prise de vue.

Il dispose de 315 points de mise au point automatique et peut prendre des rafales fixes jusquà 24 images par seconde, puis affiche ces rafales en grappes dans la galerie sur lappareil photo.

La batterie est bonne pour 45 minutes denregistrement vidéo, ou 260 captures de photos, et peut être chargée en branchant lappareil photo sur un câble microUSB. Cela signifie, bien sûr, que si vous sortez pendant une période prolongée, vous pouvez emporter une batterie avec vous et la brancher pour la recharger entre les prises de vue.

Le Sony ZV-1 sera disponible à lachat en juin 2020 pour 700 £ au Royaume-Uni.

