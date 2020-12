57 superbes photos des National Sony World Photography Awards 2020

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Chaque année, l Organisation mondiale de la photographie célèbre les meilleures images et photographes de la planète avec les Sony World Photography Awards . Lannée dernière, nous avons montré quelques-unes des images incroyables de lensemble des prix où des centaines de milliers de photos soumises avaient été réduites à quelques gagnants.

Cette année, lorganisation a célébré des photographes incroyables au niveau national avec les National Awards . Ce programme de récompenses sélectionne un seul photographe comme gagnant national pour une seule image autonome. Avec 63 pays participants et 190 000 soumissions, cétait certainement un défi pour les juges.

Nous avons rassemblé cette galerie des meilleures images avant le début des prix nationaux et régionaux 2021.

Lakshitha Karunarathna (Sri Lanka)

Nom de limage: Splasher

Nom du photographe: Lakshitha Karunarathna

Année: 2020

Parfois, une bonne image est une question de timing et de patience. Surtout avec de superbes photos de nature comme celle-ci. Lakshitha Karunarathna mérite certainement dêtre la gagnante nationale du Sri Lanka.

«Alors que jai passé une nuit entière à photographier un héron dans un petit étang, près de Bourne dans le Lincolnshire, ce beau chasseur est apparu tout à coup, juste devant moi et a commencé à nager et à plonger pour les poissons, à une vitesse incroyable. Jai pu pas une bonne photo pendant un certain temps, à cause de la vitesse et de limprévisibilité de cet habile chasseur de nuit.Après une bonne demi-heure de chasse, il a fait une pause et a secoué leau et je nai pas raté ce moment où la loutre eurasienne est immobile et les minuscules gouttes deau pouvaient être vues partout sur le mammifère. "

Jose Luis Ruiz Jimenez (Espagne)

Nom de limage: Couple

Nom du photographe: Jose Luis Ruiz Jimenez

Année: 2020

Cette image merveilleusement angélique de fous de Bassan a été prise en Irlande par le photographe espagnol Jose Luis Ruiz Jimenez. Une vision brillante de la nature à son meilleur et évidemment un candidat logique pour remporter le prix national.

"Fous de Bassan sur les falaises abruptes des îles Saltee en Irlande. En juin, ces oiseaux sont à cet endroit pendant la saison de reproduction. Ce comportement est très courant pendant cette période."

Victor Gui (Singapour)

Nom de limage: Parallèle

Nom du photographe: Victor Gui

Année: 2020

Victor Gui de Singapour a pris cette image parfaitement synchronisée et bien cadrée dun cargo se déplaçant dans leau le long dun long pont droit. Cette image parallèle satisfaisante lui a valu dêtre choisi comme vainqueur national et il est facile de comprendre pourquoi.

Ales Krivec (Slovnie)

Nom de limage: Anneau de givre

Nom du photographe: Ales Krivec

Année: 2020

Un autre gagnant national montrant la merveille de notre monde avec un phénomène naturel filmé dans la nature.

"Le brouillard et les particules de neige ont créé une lueur intéressante autour de larbre. Halo est le nom dune famille de phénomènes optiques produits par la lumière (généralement du Soleil ou de la Lune) interagissant avec des cristaux de glace en suspension dans latmosphère. Les halos peuvent prendre de nombreuses formes, allant des anneaux colorés ou blancs aux arcs et aux taches dans le ciel. "

Jana Faungov (Slovaquie)

Nom de limage: La fin de lamour

Nom du photographe: Jana Fašungová

Année: 2020

«Cette photographie représente limmense solitude et le désespoir que nous pouvons parfois ressentir malgré le fait que nous sommes entourés de gens. Lamour a de nombreuses formes et à un moment de la vie, chacun de nous a vécu la fin dune sorte damour.

Les changements dans notre monde sont énormes, cependant, il y a aussi dénormes changements à lintérieur de nous tous en tant que personnes individuelles, dans la façon dont nous communiquons et percevons les choses, dans la façon dont nos amitiés et nos relations ressemblent. Il y a une différence entre les vraies émotions que nous ressentons chaque jour et les images de nous-mêmes que nous publions sur les réseaux sociaux. Le monde change, mais en arrière-plan, cest toujours lindividu qui subit également ses propres changements. Et il y a les bons et les mauvais moments pour nous tous. Nos désespoirs privés remplacés par nos nouveaux espoirs privés. "

Jelena Jankovic (Serbie)

Nom de limage: KOLO

Nom du photographe: Jelena Jankovic

Année: 2020

Le gagnant national pour la Serbie est allé à une autre photo montrant les vêtements traditionnels de la région. Cest formidable de voir des prix décernés à des photos qui capturent la nationalité de la région.

"Voici Maja. Elle est danseuse et chanteuse de lEnsemble KOLO.

Maja est vêtue de lun des nombreux costumes traditionnels quelle porte lorsquelle se produit sur scène. La peinture sur son visage est lune des couleurs associées à la tradition serbe.

Tous les interprètes de lEnsemble KOLO sont des personnes dont le travail est de préserver la tradition serbe à travers la musique, le chant et la danse. En fait, la mission principale de lEnsemble KOLO est de collecter, adapter et interpréter des danses et des chansons folkloriques serbes. Avec ce répertoire diversifié, Ensemble parcourt le monde et représente la riche culture de son pays. "

Abbas Alkhamis (Arabie saoudite)

Nom de limage: Horse Motion

Nom du photographe: Abbas Alkhamis

Année: 2020

Le vainqueur national dArabie saoudite, Abbas Alkhamis, a capturé cette magnifique image dun fantastique coursier en action. Homme et bête en harmonie.

"Un éleveur de chevaux joue un cheval dans lune des écuries dAbu Dhabi, aux Émirats arabes unis."

Antonio Bernardino Coelho (Portugal)

Nom de limage: Dubaï

Nom du photographe: Antonio Bernardino Coelho

Année: 2020

Antonio Bernardino Coelho a remporté le prix national des lauréats pour avoir pris cette photo de la ligne dhorizon de Dubaï. Une image intrigante qui ressemble plus à une peinture quà une photographie.

"Basée sur une image du gratte-ciel de Burj Khalifa et de la ligne dhorizon environnante à Dubaï, aux Émirats arabes unis, cette nature morte était composée dagrafes de différentes tailles. Les agrafes étaient placées sur du verre noir avec un fond noir et éclairées par trois sources indépendantes . "

F. Dilek Uyar (Turquie)

Nom de limage: Light Shadow et les gardes

Nom du photographe: F. Dilek Uyar

Année: 2020

Un chef-dœuvre turc montre un homme exerçant le plus humble des métiers, élevant des moutons à travers les collines.

«Du voyage difficile et poussiéreux dun troupeau de moutons à Bitlis en Turquie. Je suis allé à Bitlis pour prendre des photos dans cette ville et prendre cela à cette époque. Les moutons ont une grande influence à Bitlis. Cétait vraiment difficile de prendre ces photos. Les moutons ont une grande contribution à Bitlis. Cette photo est comme une symphonie pastorale. "

Sergey Savenko (Fdration de Russie)

Nom de limage: Mont Elbrus

Nom du photographe: Sergey Savenko

Année: 2020

Lune des grandes choses à propos de ces lauréats nationaux est leur extrême différence. Un gagnant pris dans les profondeurs du désert, un dans le désert gelé.

"Plateau de Bermamyt. Le meilleur endroit avec vue sur le mont Elbrus est le plus haut sommet de la Russie et de lEurope, inclus dans la liste des plus hauts sommets du monde" Seven Peaks "."

Mihaela Coman (Roumanie)

Nom de limage: transcendance

Nom du photographe: Mihaela Coman

Année: 2020

Lune des photos les plus maussades de notre liste et le vainqueur national pour la Roumanie sappelle simplement "Transcendance".

«Certains jours, elle est dhumeur amoureuse, ou peut-être quelle veut juste sentir le vent sur sa peau.

Certains jours, ses paroles sont réduites au silence par dautres hommes qui ne peuvent pas gérer ses sentiments.

Parfois ses pensées se transmutent, elle ressent à la fois plaisir et tristesse en goûtant

le fruit interdit.

Elle se transforme dune douce Eve à une sombre, étant toujours les deux.

Elle est désormais forte mais aussi fragile, douce et intense, passionnée mais aussi anxieuse, comme la femme

décrit dans le poème de Warsan Shire "Pour les femmes difficiles à aimer". "

Bjrn-Arild Schancke (Norvge)

Nom de limage: Mine 6

Nom du photographe: Bjørn-Arild Schancke

Année: 2020

Le photographe lauréat de la Norvège a capturé ce cliché incroyable de la merveille de la nature et des structures artificielles existant ensemble.

«Voici la mine 6, qui est une mine de charbon fermée dans le Svalbard. Lexploitation minière ici a eu lieu entre 1969 et 1981. La mine est aujourdhui un patrimoine culturel protégé, et il reste encore environ 380 000 tonnes de charbon à lintérieur de cette montagne. Mine 6 est situé à Adventdalen entre Todalen et Bolterdalen à Longyearbyen. "

Kushal Shahi (Npal)

Nom de limage: De la rue à la montagne

Nom du photographe: Kushal Shahi

Année: 2020

Une autre vue imprenable sur la nature capturée depuis les montagnes du Népal.

"Mardi Himal, Kaski: Un défilé dalpinistes se dirigeant vers la destination en quête de destin en suivant la rue naturelle dans lHimalaya. Combattant avec les coups froids et secs, nous marchons vers le sommet. Lattachement avec ces majestueux Himalaya dans la raison cela nous a permis de continuer et la récompense est quelque chose de différent: paix et sérénité. "

Abdulla AL-Mushaifri (Qatar)

Nom de limage: Silma

Nom du photographe: Abdulla AL-Mushaifri

Année: 2020

On commence à avoir limpression que les juges des World Photography Awards ont un faible pour les photos montrant des tenues nationales ou traditionnelles. Cest encore un autre gagnant qui montre exactement cela. Bien quil soit facile de comprendre pourquoi.

"Une photo de portrait pour une jeune fille dOman, vêtue de ses vêtements traditionnels."

Adil Javed (Kowet)

Nom de limage: Pulp Fiction

Nom du photographe: Adil Javed

Année: 2020

Quelque chose dun peu différent du Koweït. Le lauréat national rend ici hommage à limage classique de Pulp Fiction.

"Grand fan dUma Thurman, plus grand fan de Quentin Tarantino et bien sûr, Pulp Fiction est lamour. Recréé ce look emblématique, en gardant à lesprit le concept original."

Tien Sang Kok (Malaisie)

Nom de limage: Descendre den haut

Nom du photographe: Tien Sang Kok

Année: 2020

Tien Sang Kok a gagné pour la Malaisie avec cette photo qui évoque presque le son des sabots tonitruants rien quen la regardant.

"Des centaines de chevaux galopent alors que le soleil est sur le point de faire briller son dernier rayon. On dit traditionnellement quun Mongol sans cheval est comme un oiseau sans aile, cest à quel point le lien entre lhomme et lanimal est fort quil faut apprécier . "

Arvids Baranovs (Lettonie)

Nom de limage: serpentine dautomne

Nom du photographe: Arvids Baranovs

Année: 2020

Cette photographie primée de Lettonie semble parfaitement sintégrer dans notre galerie des meilleures photos de drone jamais prises . Une autre image de limpact de lhomme sur le monde avec une route sinueuse traversant une forêt.

"Serpentine de montagne dans les montagnes de la Roumanie au cours de lautomne doré."

Jacek Patora (Pologne)

Nom de limage: Le jeu des ombres

Nom du photographe: Jacek Patora

Année: 2020

Jacek Patora a été choisi comme vainqueur national pour la Pologne avec cette photo prise au Portugal.

"Cette image a été prise quelques jours après le réveillon du Nouvel An 2019 à Lisbonne, au Portugal.

Jai toujours voulu prendre une photo de ce fameux pont couvert de brouillard, et ce jour sest avéré parfait. Jai pris cette photo car jai été étonné par les formes créées par la lumière et les ombres, les lignes parfaites et les silhouettes des gens. Lisbonne est célèbre pour sa lumière incroyable et les brouillards dadvection comme celui-ci sont monnaie courante là-bas. Ils se produisent lorsque de lair humide passe sur une surface fraîche du fleuve Tage, créant ce spectacle à couper le souffle. "

Tran Tuan (Vietnam)

Nom de limage: Séchage du thé

Nom du photographe: Tran Tuan

Année: 2020

Cette photo aérienne brillamment colorée du ciel au-dessus des champs du Vietnam a vu Tran Tuan choisi comme vainqueur de la nation.

«Les travailleurs de Moc Chau et Son La au Vietnam répandent des feuilles de thé vert pour les faire sécher - cest la première étape de la production de thé oolong.

Kiatthaworn Khorthawornwong (Thalande)

Nom de limage: jour rouge

Nom du photographe: Kiatthaworn Khorthawornwong

Année: 2020

Le gagnant national de la photographie en Thaïlande est allé voir un photographe qui a pris cette image de paysage saisissante dune vue au bord du lac au Japon. Une toile de fond de montagne merveilleusement encadrée offre une vue imprenable sur un lac paisible.

"La beauté de lautomne au lac Kawaguchigo, Japon."

Ya-Ting Chung (Tawan)

Nom du photographe: Ya-Ting Chung

Année: 2020

Ce gagnant national de Taiwan est presque un portrait de la tradition locale et de lhistoire du pays en une seule image.

"Les peuples autochtones de Taiwan ont une histoire riche et profonde. Quant aux vêtements traditionnels, ils doivent être portés pour des occasions spéciales. À Hualien en 2019."

Alessandra Meniconzi (Suisse)

Nom de limage: Jamais sans mon Raptor

Nom du photographe: Alessandra Meniconzi

Année: 2020

La gagnante suisse, Alessandra Meniconzi, décrit le mieux cette image elle-même:

"Lidée de ce voyage a pris plus de 18 ans! Mon premier voyage étonnant qui ma fait découvrir lune des méthodes de chasse avec laigle royal les plus fascinantes et les plus anciennes du Kazakhstan. Au pied de la montagne de lAltaï (Mongolie ), Jai rencontré à nouveau les Berkutchi (chasseurs à lAigle royal). Ce sont des hommes qui, avec une patience et un dévouement extrêmes, ont domestiqué à leur avantage les différentes qualités de lAigle. Les secrets de cette pratique sont transmis depuis des générations. et la chasse avec les aigles était réservée aux hommes, maintenant de nouvelles traditions font leur apparition, y compris une égalité des chances surprenante pour les femmes. Zamanbol, 16 ans, commence à lâge de 10 ans pour former lAigle royal et le Faucon sacre. moi que la tradition est maintenant entre ses mains. "

Marcus Westberg (Sude)

Nom de limage: Spreadem

Nom du photographe: Marcus Westberg

Année: 2020

La vie doit être dure pour les girafes avec ces longs cous et ces jambes maladroitement dégingandées. Apparemment, même boire un verre peut être un peu un problème. Le photographe suédois Marcus Westberg a capturé cette image depuis une peau en Namibie et a réussi à remporter le prix national.

«Javais passé plusieurs jours dans une cachette de la réserve privée dOnguma, près dEtosha, en Namibie, espérant au départ voir des éléphants ou des grands félins, mais en profitant de tous les visiteurs qui venaient au point deau à proximité. Je savais que si jétais assez patient, jaurais une bonne chance de photographier des girafes en entrant pour boire, mais je naurais jamais imaginé que lune dentre elles se faufilerait entre la peau et le point deau! Cela ma présenté une perspective différente de celle que javais imaginée. Patience et volonté de masseoir tranquillement dans la nature est souvent une récompense en soi - même si dans ce cas jai été ravi de repartir avec une image comme celle-ci. "

Will Venter (Afrique du Sud)

Nom de limage: je suis ici

Nom du photographe: Will Venter

Année: 2020

Nous aimons quà première vue cette photo ressemble à lun des sous-bois jusquà ce que vous aperceviez le buffle avec sa tête qui pique à travers.

"Ce buffle deau nous a jeté un coup dœil depuis le feuillage dense. Il avait lair de vouloir que nous laidions. Tant de gens dans le monde comptent sur ces créatures étonnantes pour survivre, et pourtant peu aident à protéger son environnement naturel. "

Jeroen Adema & Tryntsje Nauta (Pays-Bas)

Nom de limage: Johan Maurits van Nassau

Nom du photographe: Jeroen Adema & Tryntsje Nauta

Année: 2020

Cette photographie est inhabituelle en ce quelle fait partie dune histoire visuelle racontant:

"Cette photo fait partie dune série, où nous avons combiné des histoires du passé avec un élément moderne.

Sur cette photo, vous voyez Johan Maurits van Nassau (1604-1679), le dirigeant de la principauté allemande de Nassau-Siegen. À lâge de seize ans, il devient soldat dans larmée de la République néerlandaise. Finalement, il devient maréchal. En 1664, Johan Maurits vient à Leeuwarden pour les funérailles de son neveu, le gouverneur frison Willem Frederik. Sur le chemin du retour, il tombe avec son cheval à Franeker à travers un pont du centre-ville. Laccident est presque mortel pour lui.

Nous lavons photographié dans le canal moderne, exactement au même endroit où il est tombé en 1664. "

Esteban Montero (quateur)

Nom de limage: Melancolia

Nom du photographe: Esteban Montero

Année: 2020

Une autre photo qui raconte une histoire. Cette fois, une sade:

"Lidée est née après la perte dun être cher, lobjectif est de montrer la mélancolie qui subsiste lorsque lon séloigne de quelquun que lon aime, mais aussi la tentative de maintenir le confort en saccrochant et en gardant sa mémoire vivante."

Kristiina Tammik (Estonie)

Nom de limage: le look

Nom du photographe: Kristiina Tammik

Année: 2020

Kristiina Tammik, dEstonie, a pris cette image fantastique dune personne et de son ami à quatre pattes à la recherche de canards. Nous apprécions les couleurs éclatantes du chien et le regard dans ses yeux alors quil revient avec le prix.

"Nova Scotia Duck Tolling Retriever récupérant un canard au chasseur."

Jan Simon (Rpublique tchque)

Nom de limage: singe qui se demande

Nom du photographe: Jan Simon

Année: 2020

Dans les profondeurs de lIndonésie, Jan Simon a pris cette brillante photo dune créature locale dans son habitat naturel.

«Jai été étonné par cette créature en voyageant à travers lIndonésie. Quand jétais dans un endroit appelé Monkey Forest, je repère ce singe juste assis là et sinterrogeant sur le monde.

Cest incroyable, comme nous sommes pareils. "

Kozjak Boris (Croatie)

Nom de limage: Voile du souvenir

Nom du photographe: Kozjak Boris

Année: 2020

Cette image intéressante semble montrer une photographie dune photographie mais prise à travers un voile, ce qui lui donne en quelque sorte une sensation nostalgique.

"Tanja est son nom, sous le voile. Pris le 7.6.2019. À Virovitica, dans le nord de la Croatie."

Liliana Ochoa (Colombie)

Nom de limage: Bâtiment

Nom du photographe: Liliana Ochoa

Année: 2020

Une autre photo primée montre une scène moderne. Construction constante dans une valeur en développement qui ne cesse de croître. Une horreur pour la plupart, une beauté à voir pour certains. Certainement, travaillez pour quelquun.

"Les travailleurs assemblent une structure en fer lors de la construction dun bâtiment à Medellín, en Colombie. Cest une scène courante dans les zones urbaines et reflète la croissance débordante et incontrôlée des villes modernes."

Tianhu Yuan (Chine)

Nom de limage: un autre moi

Nom du photographe: Tianhu Yuan

Année: 2020

Les masques faciaux sont probablement un point sensible dans le monde maintenant. Pourtant, celui-ci nous amène à poser tellement de questions et à lapprécier pour ce quil est. Juste une fille avec un masque dours ou quelque chose de plus?

"Another Self est une image de mon projet en cours sur les adolescents de Nijigen en Chine."

Bun Chan (Cambodge)

Nom de limage: Calme

Nom du photographe: Bun Chan

Année: 2020

Une scène mystérieuse, des eaux calmes et un individu solitaire. Une autre photo brillante et mystérieuse qui a remporté un prix national pour le Cambodge.

"Le calme est un mot simple, mais le terme général et les gens essaient de le trouver sur la base dhistoires extérieures pour remplir la paix intérieure. Le lac est clair à cause du calme au fond du lac Même si le vent souffle, cest clair quand le vent arrête de souffler mais que le lac sera trouble Même sans vent si le fond du lac est rugueux.

Cest aussi avec lesprit humain que la paix vient de lintérieur et quand notre esprit est au repos, tout autour de nous se calme. "

Alejandro Cifuentes (Chili)

Nom de limage: Danse et urbex

Nom du photographe: Alejandro Cifuentes

Année: 2020

Cette scène inhabituelle a été capturée par le vainqueur chilien, Alejandro Cifuentes, qui a réussi à photographier un danseur en plein vol au milieu de ce qui ressemble à un bâtiment abandonné. La vie continue, même quand les gens sont partis.

"Danse de ballet dans un vieux bâtiment."

Liliana Navarrete (Mexique)

Nom de limage: Mañana Universitaria

Nom du photographe: Liliana Navarrete

Année: 2020

Une vue simple mais frappante du Mexique a suffi à remporter le prix national de Liliana Navarrete.

"Je navais jamais remarqué les lignes qui encadrent les principaux bâtiments de la ville universitaire à lUNAM, et pendant mon temps dattente en dehors de ma classe, jai décidé de capturer ces lignes."

Andrius Aleksandravičius (Lituanie)

Nom de limage: debout sur le bord de la côte de la mer Baltique

Nom du photographe: Andrius Aleksandravičius

Année: 2020

"Ce cliché, jai appelé" Debout sur le bord de la côte de la mer Baltique ". Cétait une journée dhiver très froide et venteuse. Jaime vraiment visiter la mer pendant la saison morte. La plage vide couverte de neige, la mer nest pas congelé mais ressemble à de la glace au sorbet. Et le son est magique. La Lituanie na que 90 km de la côte de la mer Baltique.

Cette photo a été prise sur la plage de Smiltyne près de Klaipeda, en Lituanie. Cest une partie unique de mon pays - le parc national de Curonian Spit, un site du patrimoine mondial de lUNESCO, une flèche incurvée de dunes de sable qui sépare la lagune de Courlande de la côte de la mer Baltique. "

Roberto Corinaldesi (Italie)

Nom de limage: Sur La Mer

Nom du photographe: Roberto Corinaldesi

Année: 2020

Une autre vue aérienne classique, montrant cette fois une masse de nageurs se frayant un chemin à travers les vagues entrantes.

"Les nageurs vus den haut prennent lapparence de fourmis humaines."

Riyas Muhammed (Emirats Arabes Unis)

Nom de limage: le héros

Nom du photographe: Riyas Muhammed

Année: 2020

Le vainqueur national des Émirats arabes unis montre la structure la plus haute du monde qui culmine à 829 mètres. Il est normal quune photo primée soit également celle dun bâtiment primé. Le Burj Khalifa a remporté le prix Global Icon en 2010, un an après sa construction.

Gunawan Santoso (Indonsie)

Nom de limage: mosquée Al Jabar

Nom du photographe: Gunawan Santoso

Année: 2020

"Les images montrent larchitecture de la mosquée qui a une construction unique. La structure est dominée par lacier et le verre de peinture. La structure est rarement trouvée dans la construction de mosquée. Les photos ont été prises dans la ville de Bandung, Indonésie le 14/01/2019. Le limage montre lavant de la mosquée. "

Tooru Iijima (Japon)

Nom du photographe: Tooru Iijima

Année: 2020

Le gagnant japonais est probablement lune des vues les plus simples de notre liste. Une vue aérienne dune personne solitaire marchant dans la neige a suffi pour remporter le prix national pour Tooru Iijima.

Ildiko Ratkai (Hongrie)

Nom de limage: Korforgas_Circulation

Nom du photographe: Ildiko Ratkai

Année: 2020

Ildiko Ratkai a été déclarée lauréate du prix national hongrois grâce à cette image de nuit capturée avec un objectif fisheye et un sens brillant de la perspective.

"Budapest Eye" en mouvement (exposition de 3 secondes). La photo a été prise le 26 novembre 2019 à Budapest. Jai utilisé un appareil photo Sony NEX5T et un objectif fisheye Samyang 8 mm f2.8 II. Un monopode a assuré la stabilité. "

Hong Chen (Hong Kong)

Image Name: Flamingo survole le lac Magadi

Nom du photographe: Hong Chen

Année: 2020

La photo primée de Hong Chen est inhabituelle car non seulement elle na pas été prise dans le pays dorigine, mais aussi depuis un hélicoptère.

"Leau forme de nombreuses couleurs et formes uniques, quand Flamingo survole le lac Magadi, au Kenya, je lai filmé depuis un hélicoptère."

Abhijeet Kumar Banerjee (Inde)

Nom de limage: Accouplement de rhinocéros

Nom du photographe: Abhijeet Kumar Banerjee

Année: 2020

"Cette image a été prise au Pobitora Wildlife Sanctuary, dans lAssam, en Inde, en décembre 2019. Cétait tôt le matin dhiver et nous étions en safari en jeep. Et soudainement, nous avons rencontré cette paire de rhinocéros indiens à cornes. La lumière était juste et nous avons une ouverture sur le bord de cette pelouse. Se déplacer a pris des photos sous différents angles et distances. Ici, le couple était indifférent aux aigrettes assises. "

Iraklis Kougemitros (Grce)

Nom de limage: vide

Nom du photographe: Iraklis Kougemitros

Année: 2020

Elle avait peut-être été prise avant lépidémie de coronavirus, mais cette photo primée était presque une prédiction de lavenir.

"Une ville vide. Le sentiment de solitude et demprisonnement."

Wolfgang Wiesen (Allemagne)

Nom de limage: fête foraine

Nom du photographe: Wolfgang Wiesen

Année: 2020

Cette photographie primée semble donner au photographe le mandat dessayer de capturer le bonheur en une seule image. Cétait le résultat.

"Multi-exposition de personnes sur un chairoplane."

Gabriel Corado (Guatemala)

Nom de limage: Ugundani

Nom du photographe: Gabriel Corado

Année: 2020

Parfois, les gens font les meilleures photos. Cet heureux type a aidé Gabriel Corado à remporter le prix national de son pays.

"Il est Ugundani. Je lai rencontré en allant à Siete Altares, Livingston, Guatemala. Son nom est en langue garifuna et signifie bonheur."

Greg Lecoeur (France)

Nom de limage: mobil home congelé

Nom du photographe: Greg Lecoeur

Année: 2020

De la terre à locéan, il semble que tout se passe entre ces photos et à quel point elles sont incroyables.

"Lors dune expédition sur un petit voilier, nous explorons la péninsule Antarctique en plongeant sous la surface. Bien que les conditions soient extrêmes avec une température de moins 1 ° C, nous avons documenté une vie marine extraordinaire dans son écosystème fragile comme sur cette image : des phoques mangeurs de crabe vivant sur la banquise mais qui sont affectés par le réchauffement climatique avec la fonte de la glace. "

Sofia Jern (Finlande)

Nom de limage: Le monde sur vos épaules

Nom du photographe: Sofia Jern

Année: 2020

<< La photographie a été prise dans le district de Kajiado au Kenya en août 2019. À une époque où les valeurs modernes telles que léducation défient les coutumes traditionnelles du peuple masaï, Margret Koitangkei Nkalo est déterminée à choisir léducation et ne pas être donnée en mariage. Lorsquon lui a demandé comment Margret Koitangkei Nkalo représenterait son peuple, elle a revêtu ses bijoux traditionnels et regarde calmement la caméra. Il est important que les peuples autochtones choisissent comment ils se représentent - ce nest pas au monde de définir qui ils sont, le choix devrait toujours être les leurs."

Inger Rnnenfelt (Danemark)

Nom de limage: Sonia Suhl

Nom du photographe: Inger Rønnenfelt

Année: 2020

Cette photographie primée du Danemark est en fait une vision du processus de réalisation dun film. Un film en création filmé. Simple et pourtant merveilleux.

"Jai fait des photos sur un film détudiants danois" Wolf "et ce portrait de lactrice Sonia Suhl est lun de ceux que jai trouvé très spécial. Le film est en noir et blanc - comme toutes mes photos. Cétait une telle joie à faire . "

Atanas Chulev (Bulgarie)

Nom de limage: Coucher de soleil

Nom du photographe: Atanas Chulev

Année: 2020

Atanas Chulev est le lauréat national de Bulgarie grâce à cette photo dun simple coucher de soleil.

"La photo a été prise dans lun des tunnels et galeries excavés pendant la Première Guerre mondiale. La plupart dentre eux peuvent être vus sur la Via Ferrata De Luca-Innerkofler, mais il est conseillé dopter pour le kit Via Ferrata."

Matheus Leite (Brsil)

Nom de limage: Afrocentrípeta

Nom du photographe: Matheus Leite

Année: 2020

"Cet ouvrage illustre le récit de lunion entre les peuples noirs, qui ont été trafiqués et réduits en esclavage au Brésil pendant 3 siècles. Cest un portrait de la symbiose et de la métamorphose, qui sest produite ici au Brésil, entre les peuples noirs des régions et des cultures les plus différentes. de lAfrique. Malgré toutes les coupures et coups de fouet, il y a une force afro-centripète qui nous change, mais garde aussi notre ligature ancestrale. "

Kyaw Bo Bo Han (Birmanie)

Nom de limage: Jeune femme chasseuse daigle

Nom du photographe: Kyaw Bo Bo Han

Année: 2020

La gagnante de la Birmanie montre une merveilleuse vision dun aigle et de son propriétaire. Une vue photographique des coutumes locales de la Mongolie et un contraste saisissant avec dautres photos qui ont remporté le concours de cette année.

"Cette photo est prise dans les provinces dOlgii, en Mongolie. Ils chassent avec des aigles et normalement ils restent à la frontière du Kazakhstan et de la Mongolie. Chaque octobre, les coutumes de chasse à laigle kazakh sont affichées au festival annuel de laigle royal. Bien que le gouvernement kazakh ait fait efforts pour attirer les pratiquants de ces traditions kazakhes au Kazakhstan, la plupart des Kazakhs sont restés en Mongolie. "

Agostina Valle Saggio (Argentine)

Nom de limage: Lucy

Nom du photographe: Agostina Valle Saggio

Année: 2020

Parfois, une simple photographie de portrait suffit pour gagner un prix. Celui-ci est loin dêtre simple, mais il est frappant. Agostina Valle Saggio dArgentine a remporté le prix national pour cette image de portrait dun sujet connu uniquement sous le nom de Lucy.

Adam Stevenson (Australie)

Nom de limage: Il ny a pas de quoi rire

Nom du photographe: Adam Stevenson

Année: 2020

Ces dernières années ont été difficiles et lAustralie a connu une période particulièrement difficile avec les incendies qui ont détruit la vie et le paysage. Cette photographie nationale primée nest pas une consolation, mais elle montre au moins une vue du paysage à la portée de tous.

"Cette image a été prise avec mon iPhone X près de chez moi à Wallabi Point, en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, après que des feux de brousse dévastateurs ont balayé la zone. Alors que je regardais le soleil se coucher à travers la fumée, un kookaburra est apparu et ma permis de marcher droit. Nous avons partagé un moment, regardant le soleil se faner derrière la scène apocalyptique… il riait. "

Steven Meert (Belgique)

Nom de limage: cyclistes

Nom du photographe: Steven Meert

Année: 2020

Pendant ce temps, en Belgique, des cyclistes se mettent en mouvement autour dune piste de course. Laction étant suffisante pour attirer lattention à la fois des téléspectateurs et des juges des récompenses.

"Tourné lors dune séance dentraînement sur la piste cycliste dEddy Merckx."

Matthias Pall (Autriche)

Nom de limage: Melina noir et blanc

Nom du photographe: Matthias Pall

Année: 2020

Nous sommes immédiatement frappés par les taches de rousseur de ce sujet et le regard intense quelle semble jeter sur le spectateur. Matthias Pall a fait un travail fantastique pour capturer la beauté de son sujet et a reçu le prix national en conséquence.

"La vraie beauté est connectée à votre monde intérieur, cest quelque chose qui vient de votre intérieur"

Tonmoy Adhikary (Bangladesh)

Nom de limage: Réminiscence

Nom du photographe: Tonmoy Adhikary

Année: 2020

Description de limage: noir et blanc

"Cette photo est celle de quelquun que je connais qui aime beaucoup regarder des films. Son amour et son affection pour regarder des films ont commencé quand il était petit, à lère du magnétoscope. Aujourdhui, à lère de la technologie moderne, le magnétoscope player est maintenant presque éteint, mais il y a encore des gens qui chérissent ces appareils vintage toujours aimés et leurs souvenirs inestimables.

Cette photo est en noir et blanc de trois manières différentes. Premièrement, la photo elle-même est en noir et blanc, Deuxièmement, la cassette du magnétoscope sur la photo est noire et les yeux sont blancs. Et troisièmement, il y avait un morceau de papier blanc étiqueté sur la cassette pour écrire le nom du film ou du contenu. "

Youngchul Kim (Core du Sud)

Nom de limage: sembrassant

Nom du photographe: Youngchul Kim

Année: 2020

Quelque chose que la plupart des gens devraient chercher à éviter pour le moment - une étreinte chaleureuse (propage des germes).

"Je tourne une séance photo de mode à Séoul. Pendant les séances photo de mode, jai demandé aux mannequins de simmiscer et de penser à quelque chose de paisible et de béni."

Écrit par Adrian Willings.