Sennheiser propose de nouveaux micros destinés aux vloggers et aux créateurs de contenu

(Pocket-lint) - Sennheiser présente un certain nombre de nouveaux microphones conçus pour fonctionner parfaitement avec les appareils photo et les smartphones, attirant toutes sortes de créateurs. Que vous soyez vlogger, podcasteur ou YouTuber, Sennheiser a quelque chose pour vous.

La gamme de microphones de ce lancement comprend une version mise à jour du micro de fusil de chasse MKE 400 monté sur caméra, ainsi que des microphones lavallière compatibles avec les smartphones.

Cest ce dernier de ces appareils qui plaira probablement à de nombreux créateurs de contenu en déplacement. On dit que les micros Sennheiser XS Lav offrent des solutions de capture audio «simples et efficaces». Ce sont des microphones à clip qui peuvent être portés sur votre chemise et capturer un son clair si vous ne voulez pas les tracas ou les dépenses dun microphone de fusil de chasse plus grand.

Ces microphones sont disponibles en deux variantes - une avec une prise TRRS de 3,5 mm et une avec des connexions USB-C. Les utilisateurs diPhone dApple devront utiliser la version 3,5 mm avec un adaptateur, mais sinon, la version USB-C devrait fonctionner pour beaucoup à la fois sur les appareils Android et les ordinateurs portables.

Pendant ce temps, le MKE 400 est un microphone fusil compact doté de fonctionnalités de qualité professionnelle, notamment un pare-brise, un port casque intégré et, surtout, la possibilité de sallumer et de séteindre en même temps que votre appareil photo. Cela économisera la batterie et garantira également que vous capturez laudio quand vous vous attendez à le faire et quil devrait également fonctionner pendant 100 heures.

Bien que le MKE 400 soit techniquement conçu pour être monté sur un appareil photo, il est également conçu pour fonctionner avec des appareils mobiles via un câble TRRS qui se branche sur une prise casque 3,5 mm ou sur un adaptateur USB-C. Donc, beaucoup de flexibilité ici et une alternative viable au Rode VideoMic Pro aussi.

Écrit par Adrian Willings.