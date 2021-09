Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Vous vous souvenez du bon vieux temps de courir après les mégapixels ? Cétait un simple ratio de un pour un pour montrer à quel point votre appareil photo était bon. Et tandis que les mégapixels jouent toujours un rôle dans la qualité de limage, lidée de la photographie informatique a pris le dessus, utilisant la puissance de traitement du téléphone pour améliorer les images, créant quelque chose de bien mieux que les petits capteurs ne pourraient jamais le faire.

Mais il y a encore quelque chose à dire pour une large bande de pixels qui font ressortir une image. Et donc Samsung vient de révéler un énorme capteur dappareil photo 576MP. Un flex solide à tous égards. Maintenant, cela narrivera pas de sitôt sur vos téléphones (ou peut-être pas du tout), mais cela vaut toujours la peine den parler, car la technologie se répercutera sans aucun doute dune manière ou dune autre.

Le nouveau capteur doit sortir en 2025 avec un accent sur les drones, les automobiles et à usage médical. Le nouveau capteur 576MP a été révélé lors dune présentation au SEMI Europe Summit , où la chronologie des capteurs a également été révélée, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Vous pouvez clairement voir le capteur 108MP le plus à jour actuellement utilisé dans les combinés Samsung, tandis que le capteur 200MP - appelé Samsung ISOCELL HP1 - comblera lune des lacunes de la bête 576MP.

Comme mentionné, il na pas été conçu pour être utilisé dans les smartphones, mais cela ne lexclut pas à lavenir. La taille du pixel est de 0,8 µm, ce qui nest pas le plus petit disponible, et laisse donc place à lamélioration. Lensemble du capteur mesure 1/0,57″, ce qui laisse à penser quil pourra un jour tenir sur un téléphone. Avec quelques ajustements, et peut-être une réduction de la taille des pixels à au moins 0,64 µm comme nous le voyons sur le capteur 108MP actuel, nous pourrions voir quelque chose à lavenir. Mais cela créera également à lui seul une bosse de caméra assez massive. Quoi quil en soit, quelques développements intéressants du constructeur coréen.