(Pocket-lint) - Samsung a dévoilé un capteur dappareil photo pour smartphone avec, ce quil prétend être, la plus petite taille de pixel à ce jour.

LIsocell JN1 est un capteur de pixels de 0,64μm - le plus petit quil gérait auparavant était un capteur de 0,7μm de pixels.

Cette nouvelle taille permet au capteur de proposer des résolutions élevées - le JN1 a un nombre de 50 mégapixels - mais dans un facteur de forme plus petit.

Bien sûr, des pixels plus petits signifient généralement quils seront probablement moins efficaces dans des conditions de faible luminosité (que les capteurs conventionnels que nous utilisons aujourdhui). Cependant, Samsung propose ce nouveau capteur comme option de caméra secondaire ou troisième dans un combiné exigu.

Par exemple, il peut être utilisé pour augmenter la résolution dune caméra frontale pour selfie/appel vidéo. Ou il peut être utilisé pour le téléobjectif et/ou la caméra ultra grand angle sur un téléphone.

« Les technologies de pixels avancées de Samsung ont une fois de plus repoussé les limites avec la plus grande précision pour développer un capteur dimage avec la plus petite taille de pixel de lindustrie, mais avec des performances puissantes », a déclaré le vice-président exécutif de lactivité capteurs de Samsung, Duckhyun Chang.

« LIsocell JN1 à 0,64 μm sera en mesure déquiper les smartphones les plus élégants de demain dune photographie mobile ultra-haute résolution. »

Le nouveau capteur est maintenant en production de masse. Attendez-vous à le voir bientôt adopté par les fabricants de téléphones portables (et Samsung).

Écrit par Rik Henderson.