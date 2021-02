Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung a annoncé un nouveau capteur dappareil photo pour les téléphones qui adopte une mise au point automatique plus rapide et une consommation dénergie réduite.

Le capteur Isocell GN2 1,4 μm 50 mégapixels est doté de la technologie Dual Pixel Pro. Cela ajuste automatiquement la phase des images en haut et en bas, pas seulement à gauche et à droite - comme lancienne technologie Dual Pixel de Samsung . Cela permet donc à un appareil photo de faire la mise au point beaucoup plus rapidement.

La technologie Dual Pixel originale utilise deux photodiodes cachées derrière chaque pixel pour évaluer instantanément la lumière provenant des angles gauche et droit légèrement différents dune image. La différence de phase entre les deux angles est ensuite comparée pour créer une image nette.

Dual Pixel Pro organise les photodiodes derrière des pixels verts en diagonale, afin quils puissent également évaluer la lumière provenant du haut et du bas. De cette façon, le capteur peut détecter instantanément les différences de phase entre la gauche, la droite, le haut et le bas et sajuster en conséquence. Cela permet à un processeur de saligner plus rapidement sur limage la plus nette et de fonctionner plus efficacement lorsque vous faites pivoter votre téléphone (par exemple).

Le capteur Isocell GN2 ajoute également le HDR échelonné - une technologie HDR multiplexée dans le temps qui promet des détails riches et des couleurs vives, mais avec jusquà 24% de consommation dénergie en moins par rapport aux anciens capteurs.

Et il arbore Smart ISO et Smart ISO Pro, ainsi que lenregistrement vidéo 4K 120fps (1080p480).

Le capteur est déjà entré dans la production de masse et pourrait bientôt être utilisé dans les combinés.

Écrit par Rik Henderson.