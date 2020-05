Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Samsung a annoncé un nouveau capteur dappareil photo pour les téléphones qui offre potentiellement une mise au point automatique plus rapide et une meilleure photographie en basse lumière.

Le Samsung Isocell GN1 est un capteur de 50 mégapixels avec des pixels de 1,2 μm - plus gros que dhabitude. Ceci, combiné avec la technologie Dual Pixel et Tetracell (pour la première fois dans un seul capteur Samsung), permet une capture de la lumière plus sensible et des "vitesses dautofocus de type DSLR".

La technologie Tetracell améliore efficacement la capacité dun pixel à capturer et à traiter plus de lumière en regroupant des signaux de quatre pixels en un seul. Il augmente donc la taille des pixels à 2,4 μm et permet des images beaucoup plus lumineuses de 12,5 mégapixels - un quart de la résolution habituelle mais de meilleures photos en basse lumière.

La technologie Dual Pixel utilise deux photodiodes côte à côte dans un seul pixel, chacune capable de recevoir la lumière sous différents angles pour la détection de phase. Cela signifie que lorsque tous les pixels sont déployés pour la mise au point, il se verrouille beaucoup plus rapidement que les précédents capteurs de lappareil photo Samsung.

En plus des deux technologies, le GN1 est livré avec la technologie Smart-ISO pour la sélection ISO automatique, le HDR en temps réel et la stabilisation dimage électronique.

Il prend en charge lenregistrement vidéo jusquà 8K 30fps.

La puce, qui est considérée comme un rival direct de lalternative IMX689 de Sony - présente dans le OnePlus 8 Pro et quelques autres combinés récents - entrera en production de masse ce mois-ci. Nous devrions le voir dans les téléphones plus tard cette année.