Le DJI Action 2 est à son meilleur prix pour le Prime Day

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Nous adorons le DJI Action 2 grâce à son facteur de forme minuscule et léger et à sa modularité magnétique impressionnante, et il bénéficie d'un sérieux rabais pour le Prime Day.

Malgré sa taille minuscule, l'Action 2 offre une quantité stupéfiante de fonctionnalités, notamment des prises de vue vidéo jusqu'à 4K 120fps.

Un aspect qui a troublé certains utilisateurs est la protection contre la surchauffe un peu trop zélée mais, heureusement, DJI a remédié à cela en introduisant une housse de protection qui résiste à la chaleur et vous permet d'enregistrer plus longtemps.

Cette housse de protection est incluse dans toutes les offres, et pour rendre les choses encore plus douces, elle est proposée à la fois au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Les meilleures offres Amazon US Prime Day 2022 : Echo, Kindle, AirPods et plus encore Par Chris Hall · 12 Juillet 2022 · Le Prime Day d'Amazon a démarré et des offres sont proposées pour toute une série de produits. Nous sommes là pour vous guider vers les

La DJI Action 2 est l'un de nos meilleurs choix de caméra d'action, sa taille minuscule permet de la monter n'importe où et son poids léger fait que vous la sentirez à peine accrochée à votre casque.

Si vous cherchez à en acquérir une, c'est le moment, car elle n'a jamais été proposée à un prix aussi bas.

DJI Action 2 Power Combo UK - maintenant £239 Si vous n'avez pas envie de vous filmer, vous pouvez vous passer du deuxième écran et choisir le combo électrique au prix le plus bas jamais atteint, soit 239 £ seulement. Voir l'offre

Écrit par Luke Baker.