(Pocket-lint) - Polaroid sort deux nouvelles versions de son plus petit appareil photo instantané, le Go. Cela signifie que vous pouvez prendre l'appareil avec une coque rouge ou noire pour un look complètement différent lors de vos prises de vue.

Avec le coloris blanc d'origine, vous avez maintenant le choix entre trois modèles, mais dans tous les cas, l'accent est mis sur la taille impressionnante de l'appareil.

Polaroid élargit également la gamme d'accessoires que vous pouvez associer au Go, y compris un nouveau film instantané à bordure noire qui donnera un aspect très différent à ce que vous photographiez.

Il existe également un nouveau jeu de filtres d'objectif, qui vous permet d'ajouter une déformation des couleurs à votre photo sans trop de difficultés, ce qui n'était pas possible auparavant. Ils offrent des teintes bleues, rouges ou orange, ce qui ouvre de nombreuses possibilités créatives.

Le film que crache le Polaroid Go est absolument minuscule, il ne plaira donc pas à tout le monde, mais nous avons vraiment apprécié de l'utiliser pour son côté pratique par rapport à toutes les autres options instantanées.

Le fait de pouvoir véritablement le mettre dans la poche est une véritable aubaine, qui transforme la photographie instantanée de quelque chose qui peut nécessiter une certaine préparation en un événement vraiment impromptu.

Écrit par Max Freeman-Mills.