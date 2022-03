Polaroid et Nike SB s'associent pour une jolie chaussure de skate

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Polaroid s'est associé à Nike SB (c'est la section skateboard) pour lancer une nouvelle chaussure très jolie, la Nike SB Dunk Low Pro Polaroid.

C'est une belle chaussure de skate basse, avec le swoosh Nike recréé dans les tons arc-en-ciel du célèbre logo de Polaroid, ce qui crée un très joli contraste avec le noir de la chaussure.

Polaroid a également plus à dire sur la chaussure et publiera une vidéo de présentation à ce sujet début avril, avant sa mise en vente le 4 avril.

Comme les sneakerheads seront habitués, ce sera un lancement assez exclusif, uniquement achetable via l'application SNKRS et dans quelques magasins de skate encore sans nom ici au Royaume-Uni. Cela coûtera également 109,95 £, donc pas la chaussure de skate la moins chère.

Ce sera l'un des plus uniques, cependant, et représentera une très belle équipe entre un grand photographe et la culture skate. Polaroid n'a pas non plus eu peur d'essayer de nouvelles choses récemment, comme en témoigne son appareil photo instantané Now Plus , qui se connecte à votre téléphone pour des commandes et une personnalisation supplémentaires.

Écrit par Max Freeman-Mills.