Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le plus récent appareil photo instantané de Polaroid, le Now Plus, vient dêtre dévoilé et il apporte un nouveau monde de contrôle et de personnalisation par rapport au Now standard.

La conception de lappareil photo est presque identique au Now, mais il y a une différence clé sous le capot - il peut se connecter à lapplication compagnon de Polaroid via Bluetooth et vous permettre de modifier vos commandes manuelles pour jouer avec lexposition, les ouvertures, la profondeur de champ et bien plus encore .

Le Now Plus est également livré avec un ensemble de couvre-objectifs pour vous donner des vignettes colorées ou scintillantes pour vos photos, cest donc vraiment une solution tout-en-un si vous vous lancez vraiment dans la photographie instantanée.

Il existe dautres appareils photo instantanés offrant un contrôle manuel, mais la plupart dentre eux sont compliqués et complexes, plutôt que basés sur un logiciel comme celui-ci, cest donc certainement une bonne idée. Linconvénient sans surprise de ceci est que cest sur le côté cher du marché à 139,99 £, mais au moins vous en avez pour votre argent.

Nous avons un Now Plus entre nos mains, nous allons donc lexpérimenter dans les prochaines semaines pour voir comment il se compare aux autres appareils photo instantanés que nous avons testés - gardez un œil sur la liste que nous avons liée ci-dessus pour voir si cela fait notre classement.