Le Polaroid Go est le plus petit appareil photo instantané au monde

(Pocket-lint) - Polaroid est à peu près la royauté dans le monde des appareils photo instantanés, du moins en ce qui concerne la notoriété de la marque. Demandez à nimporte qui dans la rue de nommer un appareil photo instantané et il y a de fortes chances quil choisisse son nom bien usé.

Cest un marché plus compétitif quil ny paraît, cependant, et bien que Polaroid ait toujours dexcellents appareils photo instantanés modernes, il y a toujours place à lamélioration dans un monde où Fujifilm continue de créer dexcellentes alternatives Instax.

Maintenant, Polaroid a lancé le Polaroid Go - le plus petit appareil photo instantané au monde et un petit peu de technologie. Il ne mesure que 10,5 cm de long, 8,4 cm de large et 6,1 cm de haut, ce qui est une longue façon de dire que cest vraiment minuscule.

Il contient également un film Polaroid miniature sur mesure pour sadapter au nouveau facteur de forme, ce qui en fait un concurrent incontestable du plus petit format Instax qui a si brillamment servi Fujifilm.

Lappareil photo a également quelques astuces standard dans sa manche: un nouveau miroir selfie pour faciliter le cadrage, un retardateur, un flash dynamique et loption de double exposition, qui a toujours fière allure sur les films instantanés.

Lappareil photo est en pré-vente aujourdhui et entièrement disponible le 27 avril au prix de 109,99 £, avec un double pack de film à 18,99 £.

Écrit par Max Freeman-Mills.