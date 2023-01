Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Nous adorons les appareils photo sans miroir de Panasonic, ils font partie des appareils les plus riches en fonctionnalités et les plus configurables du marché.

Cependant, il y a toujours eu un point faible du système, à savoir la dépendance de la marque à l'autofocus basé sur le contraste.

Tout cela est sur le point de changer, car Panasonic a annoncé ses derniers boîtiers sans miroir plein cadre, et ils disposent pour la première fois d'un autofocus hybride à phase.

Le Lumix S5II est le successeur du Lumix S5 de 2020, mais il ne le remplacera pas entièrement, il sera plutôt présenté comme une option plus haut de gamme.

Le S5IIX, qui sera lancé plus tard cette année, est destiné aux professionnels de la vidéo. Il ajoute les codecs Apple ProRes au mélange ainsi que des fonctions de diffusion en direct, mais il s'agit essentiellement du même appareil.

Les deux appareils sont dotés d'un tout nouveau capteur CMOS plein format de 24 mégapixels et d'un moteur d'imagerie, tout en restant compatibles avec la gamme d'objectifs Lumix S existante.

Le nouveau moteur permet un enregistrement interne 6K 4:2:0 10 bits et 4K 4:2:2 10 bits jusqu'à 60 images par seconde.

Un nouveau système de gestion de la chaleur permet des durées d'enregistrement illimitées, sans augmenter de manière significative la taille de l'appareil.

L'enregistrement à grande vitesse est possible, jusqu'à 180 images par seconde, mais il est limité à 1080p.

Un profil V-Log de 14+ stops est inclus en standard sur les deux modèles, et une nouvelle fonction LUT en temps réel vous permet d'appliquer directement votre grade dans la caméra.

Pour les photographes, l'obturateur électronique permet désormais de prendre des photos en rafale jusqu'à 30 images par seconde, ce qui représente une amélioration considérable par rapport au S5 original.

Par ailleurs, la stabilisation active de l'image améliorée est utile pour les photos et les vidéos, car elle compense jusqu'à 200 % par rapport à une stabilisation classique.

Une autre amélioration, petite mais importante, est le passage à un port HDMI de taille normale, les utilisateurs de moniteurs peuvent se réjouir.

Le Lumix S5II sera disponible dans le courant du mois au prix compétitif de 1999 $ / 1999 £ / 2199 €.

Le Lumix S5IIX sera lancé au printemps et coûtera 2199 $ / 2299 £ / 2499 €.

Écrit par Luke Baker.