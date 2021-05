Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Panasonic a remplacé son appareil photo sans miroir GH5 par une version mise à jour: le GH5 Mark II sans surprise. Mais cest très similaire à son prédécesseur.

Le M2 nest pas identique au GH5 dorigine, cependant, et même sil nest pas logique déchanger une première génération pour ce modèle, il existe des différences. Alors que sont-ils exactement?

Les deux: corps étanche à leau et à la poussière

Les deux: prise en charge de la double carte SD (à la fois UHS-II)

Les deux: ports 3,5 mm pour entrée micro et sortie casque

GH5: mise à jour logicielle payante V-Log L / GH5 M2: V-Log L installé en standard

GH5: LCD articulé de 3,2 pouces, 1,6 m de points / GH5 M2: LCD articulé de 3,0 pouces, 1,8 m de points

GH5: batterie DMW-BLF19 (1860mAh) / GH5 M2: DMW-BLK22 (2200mAh, chargement USB-C)

Jetez un coup dœil sur les deux caméras côte à côte et vous remarquerez à quel point elles sont similaires. Très peu de choses ont changé en termes de forme générale et de style. Tous les boutons et cadrans sont au même endroit quavant, mais il y a quelques subtils changements purement esthétiques.

Le bouton vidéo est maintenant rouge, plus il y a un anneau rouge autour du sélecteur de mode de prise de vue - tout comme sur le Lumix S5 . Tout le reste est pratiquement identique, à lexception du nouveau marquage «II» pour spécifier le modèle de lappareil photo.

Une autre légère différence que nous remarquons est que les boutons de fonction personnalisables nont plus détiquette «Fn» sur eux, à la place ils ont licône représentant ce quils font par défaut. Par exemple, «Fn1» est maintenant le sélecteur de profil de couleur, «Fn5» est le bouton LVF. Essentiellement, ce qui était autrefois létiquette secondaire à côté du bouton sur le corps de la caméra a maintenant été déplacé sur le bouton lui-même.

Les deux caméras ont un écran entièrement articulé qui se retourne sur le côté et dispose de commandes tactiles pour la mise au point et le réglage des paramètres. La seule différence mineure entre les écrans est que la lunette en haut et en bas est plus épaisse sur le nouveau modèle, tandis que lécran est légèrement plus petit - à 3,2 pouces contre 3,0 pouces, mais il est plus net.

Les deux caméras partagent la même disposition de port sur leurs côtés gauche. Cela signifie des ports de 3,5 mm pour le micro et le casque, un HDMI pleine taille et un port USB-C. La seule différence ici, cependant, est que vous pouvez charger la batterie du M2 - qui est maintenant plus grande capacité, la même que celle utilisée dans le Lumix S1 - en utilisant ce port. Ce nest pas seulement pour le transfert de données.

Sur la droite, les deux ont deux emplacements pour carte SD protégés par une porte verrouillable. Les deux caméras prennent en charge la classe de vitesse 3 SDXC UHS-II.

GH5: Cinema 4K 10 bits à 24 ips, 4K 8 bits 60 ips / GH5 M2: Cinema 4K, 4K jusquà 10 bits 60 ips

GH5 M2: C4K / 4K60p / 50p 4: 2: 2 Sortie HDMI 10 bits avec enregistrement interne simultané 4: 2: 0

Les deux: capteur Micro Four Thirds 20,3MP / GH5 M2: ajoute un revêtement antireflet (AR)

Les deux: stabilisation sur 5 axes (système double intégré au boîtier et à lobjectif)

Côté capteur, les deux caméras ont un capteur Micro Four Thirds de 20,3 mégapixels et un support. Cest dans les performances vidéo que le M2 a le dessus.

Nous ne listerons pas toutes les résolutions et fréquences dimages disponibles, mais le Mark II peut filmer en Cinema 4K (4096 x 2160) à 4: 2: 0 10 bits jusquà 60 ips ou en DCI 4K (3840 x 2160) à 4 : 2: 0 10 bits jusquà 60 ips. Tous internes et sans limites denregistrement.

Ces deux sont de 200 Mbps, mais si vous le baissez à 30 ou 24 ips, vous pouvez obtenir jusquà 400 Mbps 10 bits avec les deux résolutions. De plus, vous pouvez filmer en Anamorphique 6K jusquà 30 ips ou 4K jusquà 60 ips.

Le GH5 dorigine ne monte que jusquà 24 ips en résolution Cinema 4K à 10 bits. Et nenregistre que 8 bits à 4K / 60. En bref: il y a un peu de bosse en termes de capture de données, ce qui pourrait mieux convenir aux niveleurs de couleurs que le dernier GH5. Dautant plus que le GH5 M2 est livré avec V-Log L pré-installé, contrairement à la mise à niveau payante quil était sur le GH5 dorigine.

Lautofocus est également légèrement plus avancé pour le modèle M2, offrant la même détection du visage et des yeux que le GH5, mais ajoutant également la détection du corps et des animaux.

Les deux modèles sont dotés dune stabilisation du déplacement du capteur sur 5 axes et dune prise en charge du Dual IS 2 avec des objectifs stabilisés appropriés.

GH5 M2: ajoute la diffusion en direct sans fil

Panasonic a équipé le Mark II de la capacité de diffuser en direct sans fil jusquà une résolution Full HD en utilisant les normes NTSC ou PAL - jusquà 60 ips ou 50 ips respectivement. Il sagit dune nouvelle fonctionnalité clé pour Panasonic.

GH5 M2: 1499 £

Prix de lancement du GH5: 1299 £

Selon lendroit où vous regardez - et où il est encore disponible - le GH5 original peut être trouvé entre 1200 £ et 1300 £ au Royaume-Uni. Le GH5 M2, quant à lui, coûtera un peu plus cher - avec un prix de détail fixé à 1499 £ pour le corps uniquement. Comme le GH5 dorigine, vous pourrez trouver le Mark II dans un kit avec lobjectif 12-60 mm.

squirrel_widget_139811

Il est prudent de dire que le Panasonic Lumix GH5 M2 nest pas une énorme mise à niveau par rapport au modèle de première génération, mais ce nest pas grave. Au lieu de cela, cest vraiment un remplacement pour lui, prenant sa place sur léchelle de la série GH.

Pour ceux qui recherchent une amélioration beaucoup plus importante, il vaudra probablement la peine d attendre le GH6 - qui sort officiellement plus tard dans lannée . Cela coûtera encore plus cher, cest pourquoi il était logique de rafraîchir le GH5 et de conserver quelque chose à un prix plus accessible.

Meilleurs appareils photo sans miroir 2021: Les meilleurs appareils photo à objectif interchangeable disponibles à lachat aujourdhui Par Mike Lowe · 25 Peut 2021

Écrit par Cam Bunton. Édité par Mike Lowe.