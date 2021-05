Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Internet na pas caché quun Panasonic Lumix GH5 Mark II - ou simplement `` GH5 M2 , comme le nom du produit lindique (malgré lutilisation de chiffres sur le boîtier de lappareil photo) - était en route. Donc, pas de surprise, la voici - avec une toute nouvelle fonctionnalité de diffusion en direct sans fil via Wi-Fi étant sa grande vente.

Le GH5 original a été lancé en 2017, vous pouvez donc vous attendre à ce que le GH5 M2 apporte une multitude de nouvelles fonctionnalités au cours des quatre années qui se sont écoulées depuis. Au lieu de cela, il a une poignée de nouveaux points dintérêt.

Par rapport à loriginal, le Mark II utilise la même batterie que le Lumix S5 plein cadre (le DMW-BLK22), ce qui signifie une plus grande longévité - et une charge via USB-C est également possible.

Les deux corps GH5 Mark 1 et Mark 2 sont de la même taille, donc tous les accessoires seront compatibles avec lun et lautre (à lexception des piles, bien sûr).

Les autres améliorations du Mark II concernent les capacités vidéo, bien que les deux modèles utilisent le même capteur - sauf que la nouvelle caméra ajoute un revêtement antireflet à la surface du capteur.

En plus de la diffusion en direct sans fil via Wi-Fi - vous pouvez donc câbler lapplication pour parler à votre routeur et produire une capture en direct sur YouTube et dautres plates-formes - il existe également un enregistrement simultané via un moniteur et en interne, ce que le GH5 dorigine ne pouvait pas. t gérer.

Il ny a pas de recadrage dans lenregistrement dans tous les modes, donc 17: 9 C4K, 16: 9 4K et 4: 3 anamorphique à 6K-A utilisent tous le capteur tel quel, pour rester fidèle aux focales des objectifs.

Ailleurs, la résolution de lécran du GH5 Mark II est augmentée - jusquà 1,8 m de points sur le panneau de 3 pouces - tandis que V-Log L est installé en standard, plutôt que dêtre un achat de logiciel séparé.

Ce nest donc pas un pas de géant pour la série, mais elle est vraiment conçue pour remplacer le GH5 dorigine et inaugurer de nouvelles fonctionnalités. Le prochain tremplin est vraiment le GH6 - qui, en loccurrence, a également été officialisé en tant quannonce de développement .

Le Lumix GH5 M2 sera mis en vente en juin, au prix de 1699,99 $ et de 1499 £, boîtier uniquement.

Écrit par Mike Lowe.