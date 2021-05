Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Cest officiel: Panasonic a annoncé que le Lumix GH6 est en développement. Mais pas le genre dannonce qui arrivera à un moment donné. Non, le GH6 sera disponible dans les magasins avant la fin de 2021 - et, selon la société, pour "environ 2500 $".

Lannonce peut sembler particulièrement chronométrée - car le GH5 Mark II a été annoncé en tandem - mais lobjectif du GH6 est de mettre à niveau le réseau et les vidéastes à la recherche du maximum de spécifications vidéo.

Tout nest pas encore connu sur lappareil photo, bien sûr, cest plutôt une allusion à ce à quoi sattendre. Nous pouvons toutefois confirmer quun tout nouveau capteur et moteur de traitement sera à bord, ce qui ouvrira le couvercle sur diverses spécifications vidéo à un niveau haut de gamme.

À quel point parlons-nous haut de gamme? Eh bien, le GH6 sera capable de filmer 4: 2: 2 10 bits Cinema 4K à 60p sans limite de temps denregistrement. Il existe également des options 4K120p et 5.7k60p, nous supposons également sans limite de temps denregistrement (bien que ce deuxième détail ne soit pas confirmé).

Comme le GH5 M2, également récemment annoncé, prend en charge la diffusion en direct via Wi-Fi, nous pensons que le GH6 reprendra également cette fonctionnalité - et, potentiellement, dautres caméras Panasonic à lavenir.

Cest donc à peu près tout ce que lon sait à lheure actuelle: le Lumix GH6 sera le pionnier du Micro Four Thirds de Panasonic, le modèle à la recherche de la perfection vidéo. Plus de spécifications et de détails au fur et à mesure que nous les connaissons.

Écrit par Mike Lowe.