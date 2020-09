Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il y a un nouvel appareil photo sans miroir plein cadre de la série Lumix S en ville: le Lumix S5. Cet appareil photo cible à un prix plus abordable que les modèles originaux de la série S, tout en offrant des fonctionnalités vidéo haut de gamme dans une forme de boîtier petit et léger.

Le marché de la vidéo devenant de plus en plus compétitif, le Lumix S5 atteint-il toutes les bonnes notes? Voici tout ce que vous devez savoir sur cet appareil photo.

Dimensions du corps: 132,6 mm x 97,1 mm x 81,9 mm / poids: 714 g

LCD à angle variable de 1 840 000 points; Viseur OLED 0,74x de 2360 000 pixels

Capteur CMOS plein cadre de 24,2 mégapixels (identique à celui du S1H)

Construction en alliage de magnésium résistant aux éclaboussures et à la poussière

Double emplacement pour carte SD, sortie microHDMI

Monture dobjectif: objectifs à monture L

Chargement USB

Il est impossible de contourner le fait que le Lumix S1 dorigine était et reste un gros appareil photo. Le Lumix S5 est une toute autre perspective: en effet, ses dimensions rendent son corps plus petit que le Lumix GH5. Cest un exploit impressionnant étant donné que le S5 a un capteur plein format, le GH5 un Micro Four Thirds beaucoup plus petit.

Ce capteur, nous nous empressons de le souligner, est le même de 24,2 mégapixels que celui du Lumix S1H - un appareil photo avec des aspirations vidéo haut de gamme et un prix beaucoup plus élevé que le S5. De nombreuses fonctionnalités vidéo sont partagées entre les deux caméras - sur lesquelles nous reviendrons dans un instant.

Les autres spécifications principales de la S5 incluent un écran LCD monté sur un support à angle variable, pour faciliter le travail au niveau de la taille et au plafond. Le viseur électronique intégré, quant à lui, est un panneau OLED haute résolution (2360k points) avec un grossissement (0,74x) pour assurer sa vue sur le monde à grande échelle.

Le corps du S5 est à la fois résistant à la poussière et aux éclaboussures grâce à des joints dans toute la construction en alliage de magnésium. Ce nest pas trop lourd pour ce que cest non plus, à 714g pour le corps seul. Ajoutez un objectif, cependant, et ce poids tirera inévitablement vers le haut.

La monture dobjectif nest autre que la monture L, telle quutilisée par Leica, et constitue une ouverture indéniablement grande. Tant mieux, alors, que Panasonic a réussi à réduire considérablement la taille globale du corps du S5.

Capture maximale: 4K à 60p 10 bits 4: 2: 0 (écriture sur carte SD; 4: 2: 2 via HDMI)

4K anamorphique disponible: 50/30/25 / 24p, 1.3 / 1.33 / 1.5 / 1.8 / 2.0 desqueeze

Commutateur PAL / NTSC, Time Code, Motif Zebra, Luminance Spot Meter

Durée denregistrement maximale: 30 min en 10 bits, illimitée en 8 bits

Utilise LongGOP (pas le codec ALL-INTRA), HEVC H.265

Prise micro / casque 3,5 mm, moniteur de forme donde

V-Log inclus (sans frais supplémentaires)

Double ISO native (automatique uniquement, pas manuelle)

Une grosse vente de nimporte quelle caméra ces jours-ci est liée à son ensemble de fonctionnalités vidéo. Et le Lumix S5 ne se retient vraiment pas ici. Il ny a pas dautre appareil photo sans miroir plein cadre à ce prix qui offre une capture 4K à 60 ips (enfin, pas encore de toute façon; il existe certainement des modèles plus chers qui le font!).

Il dispose dune gamme impressionnante doptions - y compris Anamorphic 4K, conçu pour être utilisé avec des objectifs S35 mm (4 Perf signifiant pas de recadrage pour ceux-ci) - et peut même enregistrer sans limitation. Eh bien, selon le mode. Voici une ventilation rapide des principales options 4K, des débits binaires, du sous-échantillonnage, des fréquences dimages, du taux de recadrage.

Plein format (MOV) 4K (3840 x 2160) 4: 2: 2 10 bits 150 Mbps H.264 HLG 30/25 / 24p 30min maximum 4K (3840 x 2160) 4: 2: 0 8 bits 100 Mbps H.264 30/25 / 24p Pas de limite de temps Recadrage APS-C (MOV) 4K (3840 x 2160) 4: 2: 0 10 bits 200 Mbps HEVC HLG 60 / 50p 30min maximum 4K (3840 x 2160) 4: 2: 2 10 bits 150 Mbps H.264 HLG 30/25 / 24p 30min maximum 4K (3840 x 2160) 4: 2: 0 8 bits 100 Mbps H.264 30/25 / 24p Pas de limite de temps (30min pour loption 50 / 60p) S35 (MOV) Anamorphique (3328 x 2496) 4: 2: 2 10 bits 150 Mbps H.264 HLG 30/25 / 24p 30min maximum Anamorphique (3328 x 2496) 4: 2: 0 10 bits 200 Mbps HEVC HLG 50p 30min maximum

Panasonic pousse également fortement loption de capture continue dans le S5. Naturellement, de nombreux concurrents surchaufferont au milieu du tournage. Le Lumix S5 est conçu pour fonctionner jusquà 40 ° C (104 ° F) sans interruption grâce à une conception thermique.

Ailleurs, il y a V-Log en standard (sans frais supplémentaires, contrairement au Lumix S1H), une prise jack 3,5 mm pour laudio et une double commutation ISO native (pour une capture plus nette dans des conditions sombres - bien que cela ne puisse pas être réglé manuellement, il sactive dans le S5).

Autofocus à détection de contraste avec DFD (Depth from Defocus)

Détection du visage, des yeux, de la tête et du corps - à la moitié de la taille de la série S précédente

Algorithme AF construit à partir de zéro (sera déployé sur dautres séries S plus tard en 2020)

Une chose que le S5 introduit qui diffère de ses cousins de la série S est un système de mise au point automatique retravaillé. Panasonic dit quil a construit lalgorithme à partir de zéro cette fois - et que ce logiciel sera déployé sur les S1 et S1H dans le courant de 2020.

Le capteur du S5 utilise toujours un système de détection de contraste et une technologie de profondeur de défocalisation (DFD), mais il est maintenant plus astucieux lorsquil sagit didentifier les types de sujets et de se verrouiller sur des sujets en mouvement, selon Panasonic.

La détection originale du visage et des yeux peut désormais reconnaître les têtes - ainsi, lorsquun visage tourne, le système AF continue - et la détection de tout le corps également.

Les pros peuvent de toute façon utiliser une plate-forme et utiliser la mise au point manuelle. Si vous utilisez un écran hors caméra, vous ne bénéficierez pas pleinement du taux de rafraîchissement du capteur, car la sortie HDMI sera remplacée à 60 Hz (la mise au point manuelle étant donc la plus logique ici).

Stabilisation dimage intégrée à 5 arrêts (6,5 arrêts en combinaison avec lobjectif IS)

Capteur CMOS plein cadre de 24,2 mégapixels

ISO: 100-51,200 (double ISO automatique)

Prise de vue en rafale Photo 4K / Photo 6K

Mode haute résolution 96MP

Non pas quil sagisse uniquement de capture vidéo. Tout cela est également utile pour la photographie fixe - quelque chose dans lequel le S5 devrait toujours exceller, compte tenu de son capteur éprouvé.

1/6 Panasonic

Et si la résolution de 24,2 mégapixels ne vous semble pas tout à fait suffisante, il existe une option pour 96MP en utilisant le mode haute résolution. Cela utilise le système de stabilisation dimage pour déplacer le capteur afin dutiliser la résolution environ quatre fois plus.

En parlant de cela, la stabilisation dimage basée sur un capteur intégré peut prendre en charge 6,5 arrêts de stabilisation, affirme Panasonic.

La prise de vue en rafale nest pas en reste non plus, avec 4K Photo (environ 8MP) et 6K Photo (environ 16MP) offrant des rafales respectives de 60fps et 30fps. Cest une image de 8 mégapixels prise jusquà 60 fois par seconde, ou une image de 16 mégapixels prise jusquà 30 fois par seconde.

Date dexpédition mi-septembre

Corps de 1799 £ / 1999 $ seulement (1999 £ / 2299 $ avec objectif 20-60 mm)

Nous avons évoqué le prix, mais sans dire combien vous devrez payer jusquà présent. Au Royaume-Uni, le S5 coûtera 1799 £ / 1999 $ pour le boîtier uniquement, tandis quune version à objectif 20-60 mm aura un prix demandé de 1999 £ / 2299 $. Bien sûr, nous parlons toujours de milliers, mais cest beaucoup moins que les autres modèles de la série S - et il ne manque pas beaucoup. Certes, le S1H donne plus en matière denregistrement continu.

Si tout cela semble tentant, il ne faut pas attendre longtemps: le Panasonic Lumix S5 sera mis en vente le même mois que son annonce, avec mi-septembre expédiant les attentes actuelles.

Écrit par Mike Lowe.