(Pocket-lint) - Lorsque Panasonic a lancé le Lumix S1 - le premier de sa série dappareils photo sans miroir plein format - il a été critiqué pour être plutôt gros et cher. Voici la résolution de lentreprise à cela: le Lumix S5.

Le S5, annoncé le 2 septembre au cours de la semaine où se déroule généralement le salon IFA , défend un certain nombre darguments de vente: il est beaucoup plus petit, beaucoup plus léger et beaucoup plus abordable que le S1 dorigine.

Panasonic Lumix S5: spécifications, prix, date de sortie, tout ce que vous devez savoir

Cest un peu comme une version plein cadre du Lumix GH5 - et, étonnamment , il est encore plus petit (à 132,6 mm x 97,1 mm x 81,9 mm et 714 g, si vous voulez les statistiques complètes).

Le S5 est également empilé sur les chevrons avec des prouesses vidéo qui verront probablement la concurrence regarder autour de lui avec nervosité. En résumé, voici ce qui est proposé:

Enregistrement 4K 60p (4K anamorphique inclus)

Capture 10 bits (4: 2: 0 interne, 4: 2: 2 via la sortie HDMI)

Enregistrement continu en 8 bits sans limitation de temps (30 min maximum en 10 bits)

La conception thermique évite la surchauffe (testée à 40 ° C) et aucune limitation pour enregistrer le temps

Le capteur à lintérieur du S5 est le même de 24,2 mégapixels que celui du modèle Lumix S1H - un appareil photo approuvé par Netflix, qui peut capturer des images 6K à 24 images par seconde sans limitation de durée de prise de vue - et profite dun certain nombre des mêmes avantages. Principalement, il peut fonctionner à 40 ° C (104 ° F) sans surchauffe et donc sans coupure, permettant un potentiel denregistrement non-stop.

De plus, le S5 a réécrit le livre de règles de la mise au point automatique - enfin, non exactement, mais Panasonic nous dit que le système de détection de contraste ici a été écrit à partir de zéro - pour améliorer la mise au point et le suivi automatiques. Ce système AF sera déployé sur tous les appareils photo de la série S plus tard en 2020.

Un écran LCD à angle variable, un viseur OLED intégré, une prise micro / casque 3,5 mm, deux fentes pour carte SD et un boîtier en alliage de magnésium résistant à la poussière et aux éclaboussures complètent lensemble des fonctionnalités.

Si vous en voulez un, il ny a pas non plus besoin de beaucoup dattente. Panasonic expédiera le Lumix S5 en septembre, son prix demandé pour le corps seul de 1799 £ / 1999 $ étant très compétitif pour tout ce quil offre. Il existe également une option dobjectif de kit 20-60 mm pour 1999 £ / 2299 $.

Écrit par Mike Lowe.