Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Le monde étant verrouillé, de plus en plus de personnes comptent sur les applications de visioconférence pour rester en contact avec leurs amis et collègues.

Zoom , Microsoft Teams et Google Meet se révèlent incroyablement populaires, mais les gens découvrent également que leurs webcams pour ordinateurs portables ne coupent pas la moutarde.

Bien sûr, vous pouvez mettre à jour votre webcam , mais il pourrait bien y avoir un meilleur moyen. Vous pourriez potentiellement utiliser votre appareil photo à la place.

Cest déjà possible avec un achat supplémentaire de quelque chose comme Elgatos Cam Link (un excellent kit pour les streamers ), mais maintenant les fabricants de caméras le rendent possible par dautres moyens.

Canon a récemment publié son utilitaire de webcam EOS pour permettre aux utilisateurs dutiliser certains de ses appareils photo reflex numériques, sans miroir et PowerShot comme webcams. Maintenant, Panasonic emboîte le pas.

Panasonic a publié un logiciel gratuit qui vous permet dutiliser certaines caméras Panasonic pour la diffusion en direct.

Lumix Tether for Streaming (Beta) est un téléchargement gratuit pour Windows qui permet un mode "Live View" qui peut être utilisé pour le streaming après que lappareil photo est connecté à un PC avec un câble USB.

Il y a cependant quelques réserves. Tout dabord, il convient de garder à lesprit que le logiciel est en version bêta et toujours en développement. Deuxièmement, il nest compatible quavec ces appareils photo Panasonic:

DC-GH5

DC-G9

DC-GH5S

DC-S1

DC-S1R

DC-S1H

Il nest également disponible que pour le moment pour Windows, pas pour macOS et vous devrez atteindre ces exigences:

Système dexploitation: Windows 10 (32 bits / 64 bits)

CPU: CPU Intel de 1 GHz ou plus

Affichage: 1024 x 768 pixels ou plus

RAM: 1 Go ou plus (32 bits), 2 Go ou plus (64 bits)

Disque dur: espace libre de 200 Mo ou plus pour linstallation

Interface: USB 3.0 / 3.1

Si vous cochez toutes les bonnes cases, le logiciel Lumix Tether est certainement un excellent moyen de mettre à niveau vos visuels et daméliorer vos appels ou vos efforts de streaming en direct!