Les appareils photo Olympus seront renommés OM System à lavenir

(Pocket-lint) - La société derrière les appareils photo numériques, les enregistreurs audio et les jumelles Olympus , OM Digital Solutions, a annoncé quelle retirait le nom dOlympus pour ses produits.

Ils seront rebaptisés OM System à la place.

Elle prétend être devenue une entreprise complètement indépendante - ayant déjà été issue de la société Olympus Corporation - et a donc besoin dun "tout nouveau nom" pour ses appareils.

Annoncée par le PDG Shigemi Sugimoto dans une vidéo YouTube, la marque OM System apparaîtra sur les produits existants et futurs. Lun deux sera un appareil photo à objectif interchangeable micro quatre tiers qui, selon lui, offrira "une expérience photographique inégalée".

La vraie raison du changement de nom nest pas expliquée en tant que telle, bien que nous puissions supposer que la licence en est le cœur.

Étant donné quOM Digital Solutions na plus de liens avec Olympus, il est possible quil doive payer pour obtenir la licence du nom même sil a acheté les départements concernés.

Virgin Media, par exemple, continue de payer des droits de licence pour utiliser la partie « Virgin » de son nom. Il na eu aucun lien réel avec Sir Richard Branson ou son groupe Virgin depuis de nombreuses années maintenant.

« OM System exprime notre détermination à continuer à offrir des expériences inégalées à nos clients grâce à notre mission de toujours défier les conventions et à une philosophie de développement continu de produits, à laquelle nous avons adhéré depuis la création dOM Digital Solutions », a déclaré la société dans un communiqué. (tel que publié par PetaPixel ).

"Grâce à nos produits et services, nous espérons créer des expériences passionnantes qui apportent joie et inspiration. À lavenir, nous nous efforcerons dêtre la marque que les clients chériront pendant longtemps, en nous consacrant à un savoir-faire qui démontre un engagement et remplit la vie des gens."