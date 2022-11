Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Chaque année, le concours international Small World accueille des images de photomicrographie très impressionnantes qui nous étonnent, nous surprennent et nous laissent pantois.

Le concours existe depuis 1975 et il y a eu des gagnants incroyables au fil des ans. Les entrées de cette année sont assez incroyables, nous avons donc sélectionné quelques-unes des plus intéressantes pour vous. Nous vous recommandons vivement de jeter un coup d'œil à la galerie complète des gagnants et des photos de cette année.

Cardiomyocytes humains (cellules cardiaques)

Beaucoup de ces images de photomicrographie sont fascinantes et ouvrent les yeux car elles vous donnent une nouvelle vue, que vous n'avez probablement jamais vue auparavant, de quelque chose que vous avez probablement rencontré dans la vie quotidienne.

Dans le cas présent, l'image est celle d'une cellule cardiaque humaine. Elle a été prise par Hui Lin et le Dr Kim McBride du Nationwide Children's Hospital de Columbus, dans l'Ohio, aux États-Unis. Elle a été sélectionnée comme 20e lauréat du concours de cette année.

Cette image a été réalisée à l'aide d'un grossissement de 60 x et de la technique d'imagerie par fluorescence. Cette technique utilise un éclairage à haute intensité pour exciter les molécules fluorescentes, ce qui permet d'obtenir des longueurs d'onde plus importantes et de belles images comme celle-ci.

Biofilm bactérien sur une cellule de langue humaine

Certaines de ces images semblent belles, colorées et intrigantes. Puis vous découvrez leur contenu et vous regrettez de les avoir vues.

Voici, par exemple, une image du biofilm bactérien sur une cellule de la langue humaine. Imaginez maintenant à quoi ressemble votre langue, puis allez la brosser soigneusement.

Cette image confocale a obtenu la 19e place au concours de cette année.

Un intestin de poisson zèbre

Voici une autre vue colorée, dont vous ne devinerez probablement pas la nature. Il s'agit d'une vue grossie 60 fois des globules blancs dans l'intestin d'un poisson zèbre. Curieusement joli.

Sable d'Alaska

Nous aimons quand ces images de photomicrographie nous montrent à quel point le monde est beau. Parfois, il s'agit de simples petits détails dans des choses que nous ne verrions jamais d'aussi près. Ceci est du sable vu à un grossissement de 10 fois, et pourtant il ressemble à des pierres précieuses colorées.

Réseaux de vaisseaux sanguins

Voici une autre de ces belles images qui, en réalité, est tout à fait désagréable lorsque vous apprenez de quoi il s'agit. Cette vue colorée est une vue agrandie 10 fois des réseaux de vaisseaux sanguins dans les intestins d'une souris.

Cette image, réalisée par Satu Paavonsalo et le Dr Sinem Karaman de l'Université d'Helsinki, a été sélectionnée pour la troisième place du concours de cette année.

Moule à bavette

Il semble que la moisissure soit l'une de ces choses fascinantes lorsqu'on l'observe de près. Colorée et complexe dans ses moindres détails.

Cette image photomicrographique a nécessité l'utilisation de la lumière réfléchie et de l'empilement d'images, mais les résultats sont assez incroyables.

Si vous aimez l'aspect de cette photo, il y a beaucoup d'autres photos de moisissures des années précédentes qui valent la peine d'être regardées.

Bougie de carbone

Cette vue hypnotique montre des particules de carbone non brûlées se dégageant d'une mèche de bougie. Le niveau de détail de ces photos rapprochées est impressionnant, même avec un grossissement de 2,5 fois.

Une mouche et un scarabée tigré

La photo qui a remporté la 10e place du concours de photomicrographie montre une mouche qui devient la proie d'un scarabée tigre.

Ces vues rapprochées d'insectes sont fascinantes par la complexité des détails, y compris les minuscules poils et même les lignes sur leurs yeux.

Os de dinosaure agatisé

Les os de dinosaures sont déjà assez impressionnants, mais si vous les regardez de près, comme dans cette vue agrandie 60 fois, vous pouvez voir des détails encore plus incroyables.

Côlon humain

Voici une vue colorée de ce qui ressemble à une fleur mais qui est en fait un côlon humain. Elle a été prise avec une technique de photographie Brightfield à un grossissement de 20 fois.

Larve de cécidomyie

Cette image de photomicrographie a été prise en utilisant la lumière polarisée et montre une larve de cécidomyie recueillie dans un étang d'eau douce. Ce type de photographie rend certainement ces créatures plus attrayantes visuellement et merveilleusement colorées.

Une cellule qui se divise

À un grossissement de 60 fois, vous pouvez même voir les détails de ce qui se passe lorsqu'une cellule se divise. Ce n'est certainement pas quelque chose que vous pourriez observer facilement dans la vie de tous les jours.

Une lésion cérébrale traumatique

Si vous deviez imaginer à quoi ressemble une lésion cérébrale, nous sommes certains que vous ne penseriez pas qu'elle serait aussi colorée ou curieuse.

Voici une vue intrigante d'un cortex sensori-moteur murin après une lésion cérébrale traumatique légère chez une souris transgénique. Elle a été prise par le Dr Andrea Tedeschi de l'Université d'État de l'Ohio et a été sélectionnée pour la 33e place du concours de cette année.

Œuf de papillon

Les papillons sont déjà assez impressionnants, mais avez-vous déjà vu leurs œufs grossis comme ça ? Cette image est vue à un grossissement de 10 fois avec une technique d'empilement d'images pour montrer la beauté de la nature même à la plus petite échelle.

Ancienne fourmi ailée

Cette vue n'est peut-être pas aussi agrandie que les autres de la liste (ou de la galerie), mais elle n'en est pas moins impressionnante.

Il s'agit d'un regard rapproché sur une fourmi ailée qui a été piégée dans l'ambre pendant environ 20 millions d'années. Incroyable.

Fourmi

Nous n'avons jamais vraiment pensé que les fourmis étaient terrifiantes. Cette image pourrait nous faire changer d'avis. Une vue très rapprochée et personnelle du visage d'une fourmi les fait paraître inquiétantes et maléfiques.

Foret dentaire

Si vous n'aimez déjà pas aller chez le dentiste, cette image ne vous aidera probablement pas. Il s'agit d'une vue grossie quatre fois de la mèche d'un dentiste incrustée de copeaux de diamant.

Araignée sauteuse

La plupart des gens diraient que les araignées ne sont pas mignonnes. Même si vous n'êtes pas arachnophobe, vous n'avez probablement pas envie de faire un câlin à une araignée, mais cette petite bête est vraiment photogénique.

Écrit par Adrian Willings.